Top 3 telefoane mobile pe care le incarci wireless

Desi este inca la inceput de drum, tehnologia de incarcare wireless pentru smartphone-uri are un viitor cat se poate de promitator. Din ce in ce mai multi producatori de telefonie mobila includ aceasta optiune de incarcare pentru ultimele modele lansate, iar userii par a fi mai mult decat multumiti de rapiditatea si usurinta cu care telefoanele lor se incarca.

iPhone X, Samsung Galaxy S8 sau LG G6 intregesc topul telefoanelor mobile ale anului 2018, pe care le poti incarca rapid cu ajutorul tehnologiei Qi de incarcare wireless. Vorbim chiar acum despre cele 3, asa ca ramai cu noi pana la finalul acestui articol.

iPhone X

Lansat pe 3 noiembrie 2017, iPhone X este mai mult decat un smartphone aniversar, ce marcheaza 10 ani de la lansarea primului telefon mobil Apple. Alaturi de alte 2 modele lansate tot in iarna anului trecut (8 si 8+), iPhone X de la Apple face parte din primul val de device-uri ale producatorului american ce ofera optiunea incarcarii wireless. Cu ajutorul unui charger AirPower, poti incarca nu doar telefonul mobil, ci si un Apple Watch sau o pereche de Air Pods. Simplu si rapid, uiti de grija cablurilor, cu ajutorul tehnologiei Qi pentru wireless charging.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy este un smartphone cu adevarat surprinzator, chiar si atunci cand vorbim despre viteza cu care il poti incarca wireless. Acest telefon mobil vine cu un procesor Qualcomm Snapdragon 835, ce dispune de tehnologia de incarcare rapida a device-ului Quick Charge 3.0 Acestui feature i se adauga si faptul ca Samsung Galaxy S8 permite incarcarea wireless, cu ajutorul tehnologiei Qi. Asadar, te bucuri mereu de o incarcare rapida si extrem de simpla de realizat, pentru a te uita la filmele tale preferate, direct de pe telefon, oricand doresti.

LG G6

Iata inca un model de telefon mobil ce dispune de tehnologia de incarcare wireless Qi, insa la un pret mult mai mic fata de cele pe care le-am prezentat mai sus. Se comporta destul de bine daca il lasi la incarat pe charger de noaptea pana dimineata, insa daca vrei sa faci rapid rost de putina baterie, cu ajutorul tehnologiei wireless, s-ar putea sa nu se ridice la asteptarile tale. Asta pentru ca LG G6 se incarca foarte bine (pana la 100% baterie), pe orice charger wireless, daca este lasat la incarcat pentru mai multe ore. Insa pe termen scurt (de ordinul minutelor), LG G6 nu incarca la fel de bine.

Iata cele 3 recomandari ale noastre pentru tine, in cazul in care voiai sa afli care sunt cele mai bune telefoane ale lui 2018 in materie de incarcare wireless. iPhone X, Samsung Galaxy S8 si LG G8 iti permit oricand sa faci rost de baterie, fara cabluri, cu ajutorul tehnologiei Qi pentru incarcare wireless. Daca alegi sa iti cumperi un iPhone X, pe care sa il incarci cu ajutorul unui AirPower, esti norocos. Pentru ca poti incarca pe acelasi device un telefon, o pereche de casti si un ceas, iar vestea buna este ca le poti pune pe toate 3 la incarcat, in acelasi timp.

