Rihanna și Gala MET au atras furia catolicilor de pretutindeni: ”Se va dezlănțui Iadul”

Cu siguranță Gala MET de anul acesta nu va fi uitată prea ușor, iar asta datorită temei alese pentru dress code-ul evenimentului: modă și religie catolică, inspirație din haine papale.

De la internauți și până la jurnaliști cu state vechi, criticile la adresa Galei Met continuă să ia amploare, după ce vedetele internaționale și-au expus trupurile în haine preoțești și au întruchipat personaje sacre ale Bibliei. Creștinii catolici au catalogat gestul organizatorilor și al vedetelor drept o ”blasfemie”, iar mesajele de protest au curs pe rețelele sociale.

O voce puternică în acest sens a fost însă a jurnalistului britanic Piers Morgan, care a publicat un amplu editorial pentru Mail Online în care și-a exprimat opinia și din postura...unui credincios catolic...nepracticant.

”Am un breaakink news pentru voi! Anul viitor, Gala Met va avea ca temă islamul. Da! În 2019, oaspeții vor fi încurajați să poarte rochii și haine provocatoare pentru a-l celebra pe Profetul Mohammed. Vor purta inclusiv burka sau hijaburile și vor avea însemne din Koran. În 2020, Gala Met va avea tematică evreiască. Staruri și fotomodele se vor costuma în rabini și vor purta kippahs. Oh, nu! Stați! Nimic din toate astea nu se va întâmpla. Dacă stau să mă gândesc, sunt sigur că doar prin astfel de insinuări mi-aș atrage multă ură și furie din partea musulmanilor sau a evreilor. Organizatorii de la MET nici n-ar îndrăzni măcar să viseze astlef de tematici pentru eveniment, dar una catolică e în regula, pare-se. Pentru ei, creștinismul pare un joc suficient de echitabil pentru o paradă de modă falsă și înșelătoare. Sunt un catolic, iar subiectul este unul personal. Nu sunt un practicant, dar m-am născut în această religie, iar în adolescență am primit ghidare spirituală de la călugări și măicuțe. Încă mă consider catolic. Știu că mulți nu cred în Dumnezeu sau în religie, dar să lase în pace religia catolică, iar eu, la rându-mi, le voi respecta convingerile. Tot ce vreau este ca credința mea să nu fie călcată în picioare. Dacă Gala Met ar fi avut o tematică islamică sau iudaică, sunt sigur că s-ar fi dezlănțuit Iadul pe Pământ. De ce ar fi în regulă ca niște vedete despuiate să-mi ofenseze religia?”, a scris jurnalistul Piers Morgan, potrivit dailymail.co.uk.

Internetul, plin de critici la adresa Rihannei pentru că a purtat haine papale

De altfel, Internetul este plin de mesaje ale celor care critică evenimentul și pe celebritățile care au dat curs acestui dress code, precuk Rihanna - care a venit îmbrăcata în straie de Papa, dar și altele.

Blasfemie!”, Religia mea nu e vestimentația ta!” ”Mi se pare că e dezgustător! Totală lipsă de respect!” ”De nicio altă religie nu s-a bătut joc ca acum!”, au scris internauții revoltați.

Gala Met 2018, desfășurată pe 7 mai, a avut un dress code fost inspirat de expoziția Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination de la Metropolitan Museum of Art. Expoziția explorează dialogul aparte dintre arta religioasă și piese spectaculoase de modă, de la icoane la iconic, de la picturi la piese din garderoba papală.

