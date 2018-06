Timpul indelungat petrecut in spatiile interioare, fie ca vorbim despre propria locuinta sau despre birou, poate avea consecinte negative asupra sanatatii. Stresul si anxietatea sunt cauzele care provoaca tot felul de boli si care apar ca urumare a unui mediu ambient poluat. De fapt, toxinele din atmosfera pot provoca astm, alergii si chiar anumite tipuri de cancer.

Din fericire, exista o serie de modalitati de a le preveni. Cu ajutorul florilor, poti resimti o buna parte din beneficiile aerului curat din natura, iar noi iti spunem care sunt cele 5 plante cu efecte uimitoare, care combat anxietatea!

Iasomia, pentru un somn odihnitor

Iasomia este un arbust recunoscut pentru florile sale cu parfum intens. Nu doar ca mirosul sau este unul foarte placut si revigorant, dar s-a dovedit ca are si efecte benefice pentru sanatatea noastra. Mai exact, aceasta imbunatateste calitatea somnului, ceea ce se traduce in bunastarea fizica si psihica. Cand esti inconjurat de flori de iasomie, te vei trezi mai putin anxios, mai odihnit, lucru care te va determina sa fii mai concentrat si mai energic pe tot parcursul zilei.

2. Lavanda, benefica pentru ameliorarea stresului

Lavanda este o planta cu flori care face parte din familia Laminaceae, aceeasi din care se trage si menta. Extrasul de lavanda este utilizat, deseori, pentru realizarea uleiurilor esentiale, din mai multe motive; pe langa mirosul placut pe care il are, lavanda reduce considerabil nivelul de stres si de anxietate. De asemenea, imbunatateste somnul, favorizand o senzatie de relaxare, scade ritmul cardiac si ajuta chiar si la calmarea copiilor mai agitati.

3. Aloe Vera, purificatorul natural al aerului

Aloe Vera este o planta utilizata in special datorita efectelor pozitive pe care le are asupra pielii. Totodata, ea se numara si printre purificatorii naturali ai aerului, deoarece scade nivelul de dioxid de carbon si elimina substantele chimice precum benzenul si formaldehida. Respirand un aer mai curat, creierul se oxigeneaza corespunzator, ceea ce scade considerabil stresul si creste puterea de concentrare.

4. Crizantema scade riscul tensiunii arteriale crescute

Aceasta planta care emana o energie incredibila prin intermdiul cromaticii si a aspectului are o serie de avantaje, din punct de vedere medical. Crizantemele sunt folosite pentru tratarea tensiunii arteriale crescute, ameliorand totodata si alte afectiuni: febra, durerile in piept, durerile de cap sau ameteala.

In plus, ceaiul din extract de crizantema are beneficii calmante, care pot ajuta la tratarea simptomelor de anxietate, prin relaxarea sistemului nervos.

5. Gerbera

Gerbera nu este doar o floare colorata, ci are si foarte multe beneficii pentru sanatatea noastra. Aceasta este renumita pentru faptul ca inlatura Tricloretilena din casa, care este o substanta chimica ce se poate regasi in locuinta sau in birou, fiind utilizata adesea in curatatoriile de haine. In acelasi timp, elimina benzenul din compozitia aerului.

Pentru a te bucura de beneficiile acestor plante, apeleaza la o florarie online care ofera servicii de livrare flori Bucuresti si decoreaza-ti casa si biroul cu florile uimitoare de mai sus!