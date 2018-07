7 indicatii pretioase pentru pastrarea articulatiilor intarite si sanatoase

Inca de la bunicii nostri stim ca durerile articulare sunt unele dintre cele mai intense. Din pacate, astazi auzim din ce in ce mai frecvent, multi tineri care sunt afectati si deranjati de aceste dureri neplacute, de obicei, la nivelul genunchilor, umerilor si coatelor.

Si mai mult decat atat, pentru ca inca se bucura de tinerete si de teribilismul varstei, accepta sau traiesc cu aceste dureri pana in momentul in care devin insuportabile. Doar ca, netratate la timp, acestea se pot acutiza, astfel incat creeaza probleme si pot ajunge in final sa imobilizeze persoana afectata.

Cauzele aparitiei acestor dureri sunt multiple si se refera la:

cresteri in greutate

miscari repetitive (sustinute de efort fizic inadecvat)

suprasolicitarea articulatiilor

schimbari bruste de anotimp

fracturi (traumatisme, reumatisme, artrite, diverse infectii)

inaintarea in varsta

Iata, mai jos o lista de lucruri utile de care ar trebui sa tii si tu cont, mai ales daca te confrunti cu astfel de probleme de sanatate, dupa cum urmeaza:

Alterneaza perioadele de activitate cu perioadele de odihna si ofera-i corpului tau ragaz de a se reface mai ales daca a fost supus unui efort intens.

Evita suprasolicitarea articulatiilor pentru ca asta nu va face decat sa agraveze problemele pe care le ai deja. Retine ca daca durerea se intensifica, acesta este un semn clar ca ai fortat prea mult articulatia. Evita pe cat poti de mult sa ridici greutaţi mari ori sa cari obiecte grele, pe care corpul tau nu le poate sustine. Daca situatia o impune, controleaza totul din genunchi si tine spatele cat mai drept.

Redu numarul kilogramelor. O greutate prea mare poate fi impovaratoare pentru sistemul osos. Ca atare, adopta o dieta echilibrata, renunta la obiceiurile nasanatoase si intocmeste un plan din care sa obtii rezultatele scontate.

Consulta un specialist si nu ezita sa ceri ajutorul. Supramax Articulatii osteo asigura buna functionare a sistemului osos, restaurand cartilajul, intarind articulatiile si ameliorand simptomele afectiunilor reumatice. Acest produs se bucura de o formula unica si naturala, pe baza de colagen hidrolizat. Mai mult decat atat, ele usor absorbit in tractul gastro-intestinal, iar substantele active patrund rapid prin intermediul sistemului circulator, in tesutul cartilaginos si articular.

Fa zilnic miscare plus o serie de exercitii de relaxare. Indiferent de locul in care preferi sa faci sport, nu te abate de la programul tau. Este foarte important sa efectuezi exercitiile potrivite si sa eviti sariturile, deoarece ele sunt suprasolicitante pentru genunchi şi glezne.

In plus, schimba regulat pozitia in care te afli, evita sa stai mult timp asezat sau in picioare, sau mai grav o solicitare indelungata, cum ar fi, de exemplu, un drum foarte lung cu masina. Fa pauze de la sofat si nu iti suprasolicita corpul.

Exerseaza zilnic incheieturile dureroase sau intepenite. E de preferat sa faci masaj asupra zonei, insa fara extra solicitare si fara sa te sprijini pe respectiva articulaţie. Exerciţiile pot avea si un rol de semnal de alarma. In acest fel, vei putea putea sesiza care articulaţii dor, iar ulterior vei sti ce articulatii trebuie sa menajezi.

Consuma alimentele potrivite si introdu dietei tale vitamine, minerale si toti nutrientii de care are nevoie organismul tau. Pe acestea le poti lua din: fructe si legume, peste, produse lactate si fibre satioase, plus o serie de oleaginoase (caju, migdale, alune, nuci).