7 lucruri despre Coenzima Q10 și efectele sale asupra organismului!

Atunci când în organism nu se găsesc cantități suficiente de Q10, există risc de angina pectorală, iar dacă ea lipsește din celule, este afectată ca și consum de energie celula și când Q10 este absentă, în momentul în care este măsurată în organism și în celule are valori subunitare există anumite riscuri.

De exemplu, se știe ca există o corelație între crizele hipertensiunii arteriale și nivelul de q10 din organism. Prin urmare, în rândurile care urmează vom descoperi Coenzima Q10 Dual din Farmacia la pret mic și cel puțin 7 lucruri esențiale despre această substanță.

1. Coenzima Q10 și acțiunea sa antioxidantă și efectul anti-îmbătrânire al celulelor

Coenzima Q10 si a câștigat titlul de energia vitală a celulelor sau ,,panaceul tinereții veșnice". În corpul uman, ubiquinona are doua functii cheie: Ajută celulele energetic și are proprietăți antioxidante. După mai multe studii s-a descoperit că Q10 are un rol vital după vârsta de 30 de ani, și când începe să scadă, procentul de Q10 din corpul uman este direct responsabil de profilaxia unor boli și afectarea sistemului imunitar.