(P) Beneficiile laptelui de măgăriță pentru frumusețe și sănătate

Laptele este acel lichid miraculos pe care orice pui îl gustă pentru prima dată. Este la fel de important ca apă pentru că înseamnă viață. Fiecare tip de lapte are beneficii pentru cei care îl consumă.

Un lapte extrem de apreciat, dar și rar, este laptele de măgăriță. O legendă spune că însăși Cleopatra făcea baie în acest lapte, colectat de la 700 de măgărițe. Laptele de măgăriță, pentru că este rar și greu de produs, a fost considerat încă din zorii timpurilor ca un remediu prețios. De aici și reputația sa actuală, chiar dacă, până în prezent, există un număr mic de publicații care îi susțin efectele miraculoase. Laptele de măgăriță, folosit ca atare sau în creme și tablete, poate avea efecte miraculoase pentru frumusețe și sănătate. Psoriazisul, eczema, pielea foarte uscată sau foarte matură...pentru toate acestea, laptele de măgăriță are multe virtuți! Însă acest lapte este extraordinar și pentru imunitate. Este deosebit de util dacă este folosit în capsule și tablete.

Laptele de măgăriță este liniștitor, are un efect anti-îmbătrânire și este un tonic în același timp. Dar, într-adevăr, mai presus de toate, excipienții de catifelare sau vindecare ai formulei cosmetice sunt cei care vor conține laptele de măgăriță care joacă un rol reparator și hidratant. Laptele nu face decât să completeze formulă oferindu-i un accent moale și activ în același timp.

Cosmeticele din lapte de măgăriță sunt din ce în ce mai apreciate! Este un trend ascendent de câțiva ani fără oprire. Dar care sunt avantajele reale ale acestui lapte? Și la ce să fii atent când dai peste un produs care îl conține?

Un lapte apropiat de formulă laptelui uman

Laptele de măgăriță este vedetă din lumea cosmeticelor și a sănătății, și merită din plin acest titlu! Este disponibil, acum spuneam în cosmetice, dar și în tablete și capsule precum cele de la www.laptemagarita.ro. Compoziția să biochimică îl face foarte interesant din punct de vedere nutrițional (este foarte asemănător că formulă cu laptele matern) și dermatologic în același timp. Laptele este comparabil cu o emulsie cosmetică: acizi grași esențiali și ingrediente active tonice într-o textură apoasă, dar moale și protectoare... ce ai putea cere mai mult? Acest lapte rar și prețios este bogat în vitamine (A, B1, B2, B6, D, C și E), aliați prețioși în lupta împotriva îmbătrânirii. De asemenea, conține minerale și oligoelemente (calciu, magneziu, fosfor, sodiu, fier și zinc), ceea ce îl face un tonic natural pentru piele. Laptele de măgăriță conține și imunoglobuline care stimulează și protejează metabolismul, precum și alchil-gliceroli - celebrii alcooli grași care întăresc imunitatea și apărarea naturală împotriva tuturor atacurilor.

Un lucru important de menționat este faptul că laptele de măgăriță nu are lactoză, precum și o cantitate mică de cazeină, acestea fiind, pe lângă valoarea nutrițională, alte caracteristici care îl apropie foarte mult de laptele uman. Când cumperi produse ce îl conțin, fii atent ca acesta să conțină lapte de măgăriță biologic.

Tablete cu lapte de măgăriță: o minune pentru sănătate

Tabletele și capsulele care conțin lapte de măgăriță, produse disponibile la laptemagarita.ro, sunt ideale dacă ai probleme de sănătate precum tusea și alte afecțiuni ale aparatului respirator. În mare parte, puterile vindecătoare ale laptelui de măgăriță în afecțiunile respiratorii sunt datorate lizozimei. Lisozima este o proteină studiată de mulți cercetători pentru că are capacitatea de a inhiba proliferarea bacteriilor. De aceea are o acțiune antimicrobiană și antibacteriana extraordinară, ce este de ajutor în infecțiile respiratorii. Conform studiilor, laptele de măgăriță conține o cantitatea foarte mare a acestei proteine. Așa că, pentru tuse sau alte probleme respiratorii, precum bronșite, tabletele cu lapte de măgăriță sunt ideale.

Pentru ce alte afecțiuni mai este bun laptele de măgăriță? Folosit în tablete, cum spuneam, este ideal pentru tuse, bronșite, boli pulmonare și alte probleme ale aparatului respirator. De asemenea, acest lapte și produsele derivate din el sunt cunoscute pentru faptul că:

- Întăresc apărarea naturală.

- Regenerează flora intestinală, iar cu alimentația haotică pe care o avem în zilele noastre, fiind mereu la un pas de gastroenterite, acest lucru poate fi de folos.

-Îmbunătățesc tranzitul intestinal mai ales în caz de constipație.

-O sursă bogată de acizi grași esențiali și contribuie la menținerea funcțiilor fiziologice precum vindecarea mucoaselor (ulcerului) și a pielii.

– Este de ajutor în vindecarea acneei, eczemelor și psoriazisului, atât prin consumul de lapte de măgăriță, cât și prin folosirea produselor ce îl conțin.

– În plus, rolul acizilor grași esențiali asupra sistemului nervos ar avea o acțiune benefică în caz de stres sau depresie.

După cum vezi, laptele de măgăriță este o adevărată minune, așa că nu degeaba Cleopatra îl folosea!​

Cine poate consuma laptele de măgăriță și produsele derivate din acesta?

Laptele de măgăriță, așa cum am specificat mai sus, este cel mai apropiat de laptele matern uman. De aceea, riscurile sunt minime și laptele, cât și tabletele, pot fi consumate de adulți, dar și de copii. Chiar și persoanele cu intoleranță la lactoză îl pot consuma fără teamă, deoarece, am amintit mai devreme, acesta nu conține lactoză și are doar o mică cantitate de cazeină (o altă proteină cu un potențial alergen ridicat, prezentă în laptele de vacă). De asemenea, laptele de măgăriță este hrănitor și, din acest motiv, persoanele în vârstă, cele cu dizabilități, persoanele care se refac după o boală sau o intervenție chirurgicală, sportivii și chiar și femeile gravide îl pot consuma. Tabletele și capsulele sunt ideale și pentru copii, chiar dacă, în prealabil, este indicat să ceri sfatul medicului pediatru. Poți găsi tablete Kids, speciale pentru cei mici, la laptemagarita.ro. Laptele și suplimentele mai pot fi consumate fără niciun risc de persoanele obeze sau supraponderale, de și de femeile aflate la menopauza, prevenind osteoporoză și multe alte neplăceri ce apar odată cu această stare.

