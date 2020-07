Încă un simptom al infectării cu noul coronavirus, descoperit! Pacienți: „COVID-19 ne-a răpit și frumusețea!”

Între pacienții care au spus că noul coronavirus le-a provocat și alopecie se numără și Grace Dudley, în vârstă de 30 de ani, mamă a unui copil, din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Grace a povestit că a luat coronavirus e la tatăl ei, care a murit, ulterior, din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19 în organismul lui. Ea a avut mai mult noroc. Însă, la peste o lună de când a fost externată din spital, Grace, care lucrează ca make-up artist, a observat că îi cade părul, fără un motiv evident.

„M-am trezit într-o dimineață și am observat că am lăsat mult păr pe perna pe care am dormit. În plus, părul a început să-mi cadă de fiecare dată când îl pieptăn. Am pierdut peste 50% din păr și problema continuă”, a spus ea.

Semnal de alarmă de la specialiști! Un nou simptom al coronavirusului a fost descoperit! „Stresul poate declanșa această problemă”