Care e greutatea ta ideală în funcție de vârstă și înălțimea pe care le ai

Dacă ți-ai depășit greutatea ideală cu prea multe kilograme, riști să suferi de alte boli grave precum diabet, probleme cardiovasculare și probleme cu tensiunea. Pentru a decide greutatea ideală, specialiștii folosesc indicele de greutate al corpului (Body mass index – BMI).

Acest indice stabilește greutatea propice a unei persoane în funcție de înălțimea acesteia. Dacă acest indice este mai mic de 18,5 atunci persoana respectivă are o greutate mai mică decât cea normal. În cazul în care indicele are o valoare înte 18,5 și 24,9, atunci peroana are greutatea ideală.

Un indice cu valoare cuprinsă între 25 și 29.9 arată că s-a depășit numărul de kilograme normal pentru vârsta și înălțimea acelei persoane. De asemenea, un indice mai mare de 30 înseamnă că persoana a ajuns la obezitate.

Pentru a calcula acest index, te poți folosi de un calculator BMI pe care îl găsești online. În acest calculator trebuie să introduci înălțimea, greutatea și vârsta, iar calculatorul îți va spune automat dacă valoare obținută este una normală sau nu.