Andrei Ștefănescu radiază de fericire alături de iubita lui, Ștefania! Ce promisiune emoționantă i-a făcut prezentatoarea TV

Ștefania Ducă i-a făcut o promisiune pentru tot restul vieții lui Andrei Ștefănescu. Iată ce imagini emoționante a publicat în mediul online!

Andrei Ștefănescu și Ștefania Ducă sunt mai fericiți ca niciodată! Cei doi formează un cuplu încă din anul 2021, atunci când drumurile lor s-au intersectat cu un scop bine definit.

Deși prezentatorul de la Ești mai deștept decât un copil de clasa V a a trecut printr-o perioadă dificilă în urma divorțului cu mama băiatului său, acesta a reușit să își găsească fericirea la scurt timp în brațele unei colege de la Antena Stars.

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Ștefania Ducă și Andrei Ștefănescu și-au ascuns relația de lumina reflectoarelor pentru aproximativ un an, iar atunci când au considerat că este cazul au oficializat relația cu mare bucurie.

Ce mesaj emoționant i-a transmis Ștefania Ducă lui Andrei Ștefănescu

Se pare că relația lor este pe drumul cel bun, mai ales că atunci când sunt împreună radiază de fericire și își demonstrează iubirea prin gesturi mici.

Recent, Ștefania a postat în mediul online un mesaj cu însemnătate pentru iubitul ei, făcându-i o promisiune pentru tot restul vieții. Prezentatoarea TV de la Antena Stars a surprins și prin creativitatea de care a dat dovadă atunci când a selectat mai multe imagini cu cei doi pe care le-a unit într-un videoclip alături de o piesă pe fundal.

Iată mesajul și promisiunea pe care i-a făcut-o!

„Nu există om mai frumos pe pământ.

Sufletul din mine.

Te iubesc infinit și o să mă asigur să zambești toată viața ❤️”

Iată și videoclipul format din superbele imagini cu cei doi!

Cei doi par să se înțeleagă de minune, mai ales că amândoi au ieșit din relații serioase înainte să se cupleze. În timp ce Andrei Ștefănescu trecea deja printr-un divorț cu Antonia (fosta lui soție), Ștefania Ducă trecea printr-o despărțire de artistul F. Charm alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste.

În prezent, Andrei Ștefănescu și Ștefania Ducă afișează o relație perfectă, plină de zâmbete și de reușite pe toate planurile.

Se pare că prezentatoarea de la Antena Stars este o fire romantică, fire care l-a făcut pe Andrei să uite de tot ce a trăit până la ea.

Cu ocazia aniversării zilei de naștere din această vară, atunci când el a împlinit frumoasă vârstă de 47 de ani, iubita prezentatorului TV i-a mai transmis un mesaj cu însemnătate prin care și-au dezvăluit dorința pe care o au pentru viitor.

„La mulți ani, inima mea. La mulți ani sănătoși și să facem casa aia la munte pe care ne-o dorim”, i-a transmis Ștefania Duca, în direct.

Deși până la momentul actual cei doi nu au făcut publice informații cu privire la viitorul lor, Andrei Ștefănescu a mărturisit că este „dispus la orice reîncercare”.

„Viața e atât de scurtă, de frumoasă. Atât de frumos e să guști din toate experiențele. Te repliezi, e nevoia omului de a fi cu alt om. Întotdeauna am fost optimist și vesel. Eu am luat lucrurile exact cum au fost. (…) Îmi asum că fiecare are partea lui de vină. Eu învăț din fiecare experiență pe care o am.” a declarat artistul pentru BZI în urmă cu un an.

