Astăzi este Ziua Mondială a Somnului. Castiga 3 invitatii la cursul" "Bebe doarme toata noaptea"

Astăzi este Ziua Mondială a Somnului. Pentru că un somn bun este pilonul ce stă la baza rezolvării majorității problemelor pe care le are un bebeluș agitat în primul an de viață, wokshop-ul pe care îl organizez alături de Adriana Bachmann stă chiar sub acest nume „Bebe doarme toată noaptea”.