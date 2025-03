Chefi la cuțite, 26 martie 2025. Cine a câștigat a noua amuletă. Un concurent a primit cuțitul de aur. Ce concurenți au uimit

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a noua amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Tot în această ediție s-a întâmplat o premiră în istoria emisiunii: un concurent a primit cuțit de aur de la toți cei patru jurați. Descoperă ce concurenți au impresionat, în ediția din 26 martie 2025.

Primul concurent care și-a prezentat preparatul a fost mexicanul Fernando Alephsus. Bărbatul în vârstă de 52 de ani este mariachi de meserie, dar are o imensă pasiune pentru gătit. Acesta este căsătorit cu o româncă și s-a stailit la Cluj, oraș despre care spune că s-a îndrăgostit iremediabil și unde se simte ca acasă.

„Pentru mine, România e și țara mea, îmi place mult cultura voastră”, a zis mexicanul.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să pregătească o rețetă japoneză numită Okonomiyaki, lucru ce l-a surprins chiar și pe Rikito Watanabe.

Pentru preparatul său, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

După primul concurent, cei patru jurați s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce provocare culinară le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor. Aceasta a explicat faptul că degustarea va fi făcută de fosta concurentă din sezonul 3, Minh Binh. În prezent, aceasta se bucură de un real succes în afaceri și are mai multe restaurante, în orașe diferite.

„Amuleta este distractivă, mai distractivă decât sezonul trecut, pentru că s-a mai adăugat ceva: concurenții echipelor adverse vor fi legați de mâini 3 câte 3 timp de 30 de minute din probă. În funcție de numărul de concurenți din echipă, și cheful va fi legat”, a fost amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor, care a anunțat că jurații au de gătit farfurii asiatice.

Fără să mai stea pe gânduri, cei patru s-au apucat imedit de gătit, cu gândul la super avantajul pus la bătaie de data aceasta, la Chefi la cuțite sezonul 15.

Tot în ediția 9 din 26 martie 2025 am putut să le cunoaștem și pe Anca Nistor (48 de ani) și pe Natalia Ungureanu (48 de ani), ambele din București. Ca să îi impresioneze pe jurați, cele două au decis să pregăteacă o rețetă moldovenească de papanași cu smântână și dulceață. Acestea au dezvăluit faptul că s-au cunoscut acum 24 de ani la primul loc de muncă. În prezent, cele două lucrează la o organizație ce se ocupă cu protejarea și ajutorarea femeilor care se confruntă cu abandonul și cu violențele în familie. Dezvăluirile emoționante făcute de cele două i-au surprins pe jurați și, la final, pentru rețeta pregătită, cele două au primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

A urmat apoi degustarea făcută de chefi și cei patru nu au ratat ocazia să se tachineze din plin.

Alexandra Gavrilă are 33 de ani, este din Botoșani și de mulți ani s-a mutat la București. În preeznt, aceasta lucrează ca VJ la Radio. Tânăra a venit în fața juraților cu o rețetă de brunch vegetarian. Deși nu a primit cuțitele ca să meargă mai departe, tânăra i-a surprins plăcut pe jurați cu energia ei pozitivă.

A urmat degustarea făcută de Minh Binh, care a adus un carusel uriaș de emoții pentru cei patru jurați. Aceștia au urmărit totul cu multă atenție și nerăbdare. Totuși, când a venit momentul verdictului, între cei patru au ieșit scântei. Ștefan Popescu a primit două puncte, Richard Abou Zaki a primit trei puncte, Alexandru Sautner a primit 4 puncte și Orlando Zaharia a primit 5 puncte și amuleta, lucru ce l-a nemulțumit teribil pe Richard.

Paul Andor are 22 de ani, este patronul unui restaurant care face burgeri și influencer. Tânărul din Arad a pregătit la Chefi la cuțite sezonul 15 o rețetă de burger și a vorbit mai multe despre activitățile sale: „Multă lume crede că să fii influencer nu e ceva important, dar eu am reușit să deschid franciza datorită acestor clipuri. Eu făceam bani, asta a pus baza afacerii”. Pentru rețeta lui gustoasă, tânărul a primit patru cuțite și șansa de a merge în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

Dorina Geicu și Cristina Cristescu sunt din Slatina, sunt creatoare de conținut și au pregătit pentru jurați o delicioasă rețetă de mâncare de praz cu măsline. Cele două au împreună un blog de călătorii unde promovează frumusețea țării. Cele două au venit la emisiune ca să iasă din zona de confort și, deși au avut emoții, cele două au primit patru cuțite. La final, tinerele au fost răsplătite cu cuțitul de argint al prieteniei.

A venit apoi rândul Mihaelei Onofrei în vârstă de 30 de ani să gătească pentru jurați. Aceasta a dezvăluit faptul că în prezent este antreprenor în Elveția și că, de fapt, și-a deschis propriul local cu bani…furați! Lipsită de scrupule, aceasta a povestit ce lucruri a făcut de-a lungul timpului la diferitele locuri de muncă avute și chefii au privit-o cu uimire. Pentru rețeta pregătită, de ardei umplut cu sos de muștar, concurenta a primit trei cuțite.

Apoi a fost unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale ediției 9, din 26 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

În ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să îl cunoaștem pe Claudiu Gherghuț, în vârstă de 30 de ani, de meserie sous chef în Franța.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie. Sunt sous chef în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin. Să lucrez la vârsta asta la un restaurant cu stea Michelin a fost greu pentru mine, nu eram obișnuit cu tot luxul ăsta, dar până la urmă m-am obișnuit și am evoluat foarte mult”, a zis tânărul, devenit cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să gătească o rețetă de file de barbun cu fenicul glasat cu gel de mandarine și sos din vin roșu și oase de pește.

Banda a mers, cloșurile au fost ridicat și jurații au privit cu mult interes preparatul despre care s-au prins imediat că este făcut de un bucătar experimentat. Apoi, ușile s-au deschis și tânărul și-a făcut apariția în fața juraților pentru a se prezenta.

„Mă numesc Claudiu Gherghuț, sunt bucătar în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin, sunt sous chef junior. Am pelcat din țară la 11 ani de nevoie, din cauză că mama era deja în Italia, am crescut acolo pe perioada adolescenței. Acolo am început să descopăr bucătăria, prima dată era o pasiune. Apoi am ajuns în Franța. Am decis să plec din Italia cu un concurs, trebuia să știm franceza și să facem o rețetă pe foaie. Nu știam nici una și nici alta, dar până la urmă am reușit să învăț în ultimele luni și am reușit să învăț și să plec la un hotel de lux, doi ani am făcut ucenicie, de acolo am lucrat în mai multe bucătărie și în 2018 am ajuns într-o bucătărie cu o stea Michelin din Strasbourg. Toată echipa a fost premiată cu premiul de cel mai mult restaurant din lume de TripAdvisor și de atunci a început cariera mea și pasiunea adevărată pentru bucătărie, adică acum 6 ani. Am ajuns la Geneva, în actualul restaurant, cu o stea Michelin. De atunci am evoluat până la sous chef junior. Am 30 de ani”, a povestit tânărul.

Un moment istoric s-a petrecut în emisiune, căci tânărului i s-au oferit toate cele patru cuțite de aur, însă acesta a ales să meargă în echipa lui Chef Orlando Zaharia.

Tot în ediția 9 din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din 26 martie 2025, am putut să îi mai cunoaștem pe Dominique Petre în vârstă de 25 de ani din Constanța, pe Rocio Martinez Rodriguez în vârstă de 26 de ani din Ploiești și pe Maria Secreriu în vârstă de 36 de ani din București.

A venit apoi rândul lui Bogdan Syrotenko din Ucraina, în vârstă de 36 de ani, să gătească pentru cei patru jurați. Tânărul arhitect este din Ucraina, dar momenta s-a stabilit la București.

„Înainte aveam multe lucruri pe care voiam să le fac, aveam un plan, aveam grafice despre cum pot face, de câte ori. Acum trăiesc doar pentru ziua de azi pentru că înțeleg că mâine se poate schimba totul.

Ajuns în fața juraților, concurentul a dezvăluit că războiul din Ucraina l-a făcut să plece din țara lui, dar apoi a ales să stea la noi în țară: „Nu știam nimic despre România. Voiam să emigrez în Canada. M-am mutat aici doar ca să îmi pregătesc actele pentru Canada. Mi s-a spus că durează două luni. Am decis să mă angajez. Acum privesc altfel România. Înainte nu aveam o părere prea bună despre țara asta, dar după ce m-am mutat aici, am văzut situația de aici și am început să îmi placă, am văzut România cu alți ochi. Am văzut totul din altă perspectivă și totul era distractiv, am decis să stau aici și să renunț la Canada”, a povestit tânărul, care la final a primit patru cuțite.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.