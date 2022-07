Ce înseamnă dacă ai aceste linii negre sau maro pe unghii, de fapt. Semnul ce te trimite imediat la medic

Unghiile sunt un bun indicator pentru sănătate și, de cele mai multe ori, modul în care acestea arată reflectă numeroase detalii importante despre starea organismului. Descoperă ce înseamnă dacă ai semne sub forma unor linii negre sau maro pe unghii și ce ar trebui să faci, cât mai repede cu putință.

De-a lungul timpului, medicii și oamenii de știință au încercat să descopere și să elucideze cât mai multe mistere în ceea ce privește corpul omenesc și modul în care acesta funcționează. Una dintre curiozitățile anatomiei omenești se referă la modul în care unghiile pot deveni o adevărată oglindă pentru organismul nostru.

Astfel, potrivit specialiștilor de la The American Academic of Dermatology Association, atunci când observi că îți apare acest semn format din linii maro sau negre pe unghii, trebuie neapărat să îți programezi o vizită la medic sau să mergi rapid să faci niște analize de sânge, căci ești sub riscul de-a dezvolta anumite afecțiuni cardiovasculare.

„Atunci când există riscul de-a dezvolta boli de inimă sau când o afecțiune deja este confirmată, pacienții încep să prezinte simptome specifice precum temperature ridicată, puls slab sau neregulat. Unele semne apar însă și pe unghii”, arată un specialist în domeniu.

Potrivit acestuia, dacă pe unghii încep să apară niște linii maro sau negre, la mâini sau la picioare, atunci e cazul să îți faci griji, fiindcă ai șanse destul de mari să ai un nivel ridicat de colesterol. Acest lucru te expune la un risc foarte mare de-a dezvolta boli cardiovasculare.

Aceste linii maro sau negre de pe unghii sunt, de fapt, niște vase mici de sânge care sunt afectate sau chiar se sparg atunci când în organism există un dezechilibru la nivelul colesterolului ce crește constant. Practic, aceste mici linii maro sau negre reprezintă, de fapt, niște mici hemoragii. Din fericire însă, nivelul ridicat al colesterolului se poate „coreccta” prin sport, dietă sănătoasă și anumite medicamente (naturiste sau nu), arată cei de la publicația online express.co.uk.

De asemenea, potrivit experților, dacă ai semnul acesta sub forma unor linii maro sau negreu pe unghii, atunci nu ar strica să consulți un cardiolog, căci ai putea să suferi de endocardită, o infecție la nivelul uneia dintre valvele inimii.

