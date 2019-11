Ce să le dăm copiilor la micul dejun ca să învețe mai bine? Nutriționistul Gianluca Mech oferă răspunsul!

Gianluca Mech este unul dintre cei mai apreciati nutritionisti, la nivel international, sfaturile sale fiind urmate inclusiv de staruri precum Anastasia Soare, Sarah Ferguson, Ducesa de York, Ornela Mutti sau Silvio Berlusconi.

Gianluca a lansat anul trecut doua campanii importante impotriva obezitatii, care trag un semnal de alarma in ceea ce priveste inmultirea cazurilor in randul copiilor si al adolescentilor. Campania din Statele Unite ale Americii a fost lansata alaturi de Ivana Trump, iar in Europa alaturi de Ducesa de York, Sarah Ferguson.