Mulți dintre cei care fac sală obișnuiesc să consume diferite suplimente pentru a obține rezultate cât mai vizibile. Totuși, un medic a tras un semnal de alarmă și a arătat ce se întâmplă dacă iei creatină.

Creatina este unul dintre cele mai apreciate și folosite suplimente în domeniul sportiv. Totuși, dincolo de beneficiile pe care le oferă, acest produs „ascunde” și un risc pe care nu mulți îl cunosc. Un medic a tras un semnal de alarmă și a explicat care este pericolul la care te supui dacă iei creatină.

Ce se întâmplă dacă iei suplimente de creatină! Mulți români care fac sală folosesc produsul, fără să știe pericolul ascuns

Mulți dintre românii care fac sală și doresc să își crească masa musculară în cel mai rapid timp posibil, dar și să aibă o rezistență mai mare la exercițiile din timpul antrenamentelor de forță. Tocmai de aceea, creatina a devenit tot mai utilizată nu doar în rândul atleților și a sportivilor de performanță, ci și în rândul pasionaților de mers la sală.

Totuși, un medic a tras un semnal de alarmă și a explicat ce se întâmplă dacă iei suplimente de creatină.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Valea Rinichiului”, satul în care fiecare localnic și-a vândut un rinichi. Unde se află și de ce au recurs la această metodă

Doctorul Karan Rajan de la Universitatea din Sunderland a explicat faptul că, deși oferă numeroase beneficii pentru organism, suplimentele alimentare trebuie luate doar la recomandarea unui medic sau sub atenta supraveghere a unui specialist, căci în mod contrar ai putea să te confrunți cu situații neplăcute.

Medicul a vorbit din propria experiență și a explicat faptul că a obișnuit să ia creatină pentru a-și ajuta corpul să facă față pentru ami mult timp efortului fizic și pentru a obține rezultate mult mai rapide. Există, totuși, și un detaliu pe care l-a descoperit ulterior.

Citește și: S-a internat cu dureri la rinichi, dar a avut parte de o surpriză uriașă. Toată lumea a fost uimită, inclusiv cadrele medicale

„Dacă iei creatină să nu uiți să fii atent la analizele de sânge de la rinichi. În ianuarie 2024 am făcut niște analize de rutină și mi-a ieșit faptul că aveam creatinina mare, peste limite. O creatinină mare este semnul unei afecțiuni renale, adică semnul unei boli la rinichi. Mai mult decât atât RFG-ul, adică rata de filtrare glomerulară, cea care arată cât de bine funcționează rinichii, scăzuse considerabil până la o valoare îngrijorătoare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Am făcut niște cercetări și se pare că problema vedea, de fapt, de la suplimentele mele de creatină! Creatinina este un produs ce rezultă din creatină, așa că explicația e simplă: cu cât iei mai multă creatină, cu atât corpul tău va produce mai multă creatinină și produsul va fi eliminat prin intermediul rinichilor. Dacă ai o creatinină fals mărită, cauzată de suplimentele de creatină, atunci trebuie să iei o pauză. Eu nu am mai luat suplimentul timp de o săptămână și am repetat analizele de sânge, iar rezultatele au ieșit normale. Suplimentele de creatină pot rămâne în organism între 6 și 8 săptămâni, așa că ține cont de acest lucru atunci când vrei să faci analize de sânge”, a spus medicul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui clip video ce a făcut senzație pe TikTok.