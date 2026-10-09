Antena Căutare
Home Lifestyle Health Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor, potrivit specialiștilor în nutriție. Ce alimente ar trebui să consumi dimineața

Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor, potrivit specialiștilor în nutriție. Ce alimente ar trebui să consumi dimineața

Iată ce alimente ar trebui să consumi dimineața pentru sănătatea rinichilor! Ce recomandă specialiștii în nutriție.

Autor: Sorina Văleanu
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 19:29
Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor, potrivit specialiștilor în nutriție. Ce alimente ar trebui să consumi dimineața | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Rinichii elimină produșii de metabolism din organism, mențin echilibrul fluidelor și pe cel acido-bazic, activează vitamina D și produc un hormon care ajută organismul să formeze globule roșii. Prin urmare, susținerea sănătății rinichilor contribuie în mod semnificativ la sănătatea generală și are beneficii pentru întregul organism, potrivit eatingwell.com.

„Rinichii au, adesea, un rol subestimat, însă ne ajută să ne simțim cât mai bine”, a afirmat Melanie Betz, nutriționist specializat în sănătatea rinichilor, citat de sursa menționată mai sus.

Citește și: Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea

Ce mic dejun recomandă specialiștii în nutriție pentru sănătatea rinichilor

Articolul continuă după reclamă

Dacă ești în căutarea unui mic dejun care să susțină sănătatea rinichilor, ovăzul înmuiat peste noapte, alături de dovleac și curmale poate fi un punct bun de pornire, potrivit eatingwell.com.

Acest preparat aduce un aport de fibre, proteine de origine vegetală și calciu, fără să conțină zahăr adăugat.

Dacă, însă, suferi de o boală cronică de rinichi și urmezi o dietă restrictivă, recomandat este să discuți mai întâi cu medicul sau cu un alt specialist în domeniul sănătății.

Nutriționiștii specializați în sănătatea rinichilor au explicat de ce acest preparat poate fi o alegere potrivită la micul dejun, în contextul unei alimentații care susține sănătatea renală.

„În loc de sirop de arțar, zahăr brun sau un alt îndulcitor adăugat, rețeta își obține dulceața din curmale”, a explicat Shih Min, dietetician specializat în sănătatea rinichilor, potrivit eatingwell.com.

Preparat cu lapte de migdale neîndulcit și iaurt grecesc simplu, acest mic dejun oferă un gust dulce fără să adăugăm zahăr. Acest lucru poate contribui la menținerea sub control a cantității totale de zahăr consumate pe parcursul zilei, un lucru important pentru în sănătatea rinichilor.

Cercetările sugerează că dietele bogate în zahăr adăugat sunt asociate cu un risc mai mare de apariție a pietrelor la rinichi.

„Consumul excesiv de zahăr adăugat poate crește riscul unor afecțiuni metabolice, precum creșterea în greutate, bolile cardiovasculare și inflamația, care pot contribui la apariția și progresia bolilor renale”, a spus Chang, citat de sursa menționată mai sus.

Are un aport redus de sodiu

„Menținerea unui aport moderat de sodiu este deosebit de importantă, deoarece excesul de sodiu poate favoriza retenția de lichide și creșterea tensiunii arteriale, apariția proteinelor în urină și poate crește riscul de pietre la rinichi”, a mai explicat Chang.

În plus, hipertensiunea arterială reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea unei boli cronice renale. Tensiunea arterială ridicată exercită o presiune suplimentară asupra rinichilor, afectând sistemele responsabile de filtrare și ducând, în timp, la scăderea funcției renale.

Recomandările zilnice sugerează menținerea aportului de sodiu sub 2.300 de miligrame sau, în anumite cazuri, sub 1.500 de miligrame, notează eatingwell.com.

Având doar 240 de miligrame de sodiu per porție, ovăzul înmuiat peste noapte cu dovleac și curmale poate fi integrat într-o alimentație echilibrată, contribuind, în același timp, la susținerea tensiunii arteriale și a sănătății rinichilor.

Este bogat în fibre

Cu opt grame de fibre per porție, acest preparat cu ovăz, dovleac și curmale reprezintă o sursă excelentă de fibre.

„Alimentele bogate în fibre pot contribui la un control mai bun al glicemiei, colesterolului și tensiunii arteriale, aspecte importante, pentru că diabetul și hipertensiunea sunt doi factori majori care contribuie la apariția bolilor renale”, a afirmat Chang, conform eatingwell.com.

De asemenea, fibrele contribuie și la menținerea unui microbiom intestinal sănătos. Cercetările recente sugerează că microbiomul intestinal ar putea contribui la susținerea sănătății rinichilor prin reducerea inflamației și eliminarea toxinelor uremice, a adăugat Betz.

Conține o sursă de calciu de origine vegetală

„Aportul suficient de calciu în timpul meselor ajută la legarea oxalatului și previne formarea pietrelor la rinichi”, a spus Jen Hernandez, nutriționist specializat în sănătatea rinichilor, potrivit eatingwell.com.

Oxalatul este un compus care se găsește în mod natural în numeroase alimente de origine vegetală. Calciul și oxalatul se leagă în tractul digestiv, ceea ce permite eliminarea unei cantități mai mari de oxalat prin materiile fecale, în loc ca acesta să fie absorbit în organism, unde poate contribui la formarea pietrelor la rinichi pe bază de oxalat de calciu.

Lipsa aportului de calciu poate crește riscul apariției acestui tip de pietre la rinichi.

Având 332 de miligrame de calciu per porție, acest preparat cu ovăz, dovleac și curmale asigură aproximativ 30% din necesarul zilnic de calciu. Totodată, adăugarea iaurtului grecesc face din acest mic dejun o modalitate simplă de a crește aportul de calciu și de a contribui la reducerea riscului de apariție a pietrelor la rinichi, mai notează sursa citată.

Oferă proteine de origine vegetală

„Alegerea proteinelor de origine vegetală în locul celor animale, în special a cărnii de pasăre, poate contribui la prevenirea sau ameliorarea bolilor renale și a pietrelor la rinichi”, a mai spus Betz.

Ovăzul, semințele de in și nucile pecan adăugate în acest mic dejun pot contribui la aportul de proteine vegetale, care susțin sănătatea rinichilor pe termen lung.

Un studiu amplu a constatat că persoanele care consumau mai multe proteine de origine vegetală prezentau un risc mai scăzut de a dezvolta o boală cronică de rinichi comparativ cu cele care consumau cantități mai mici.

În general, dietele bogate în alimente vegetale produc mai puțin acid pe care rinichii trebuie să îl gestioneze, ceea ce poate fi extrem de benefic pentru persoanele cu o boală cronică de rinichi.

În plus, proteinele vegetale pot conține fibre, care contribuie la menținerea în limite sănătoase a glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului, factori importanți pentru sănătatea rinichilor.

Ce să faci dimineața pentru sănătatea rinichilor

Micul dejun este doar o parte din rutina de dimineață care poate contribui la sănătatea rinichilor. Și alți factori legați de stilul de viață au un rol important.

Începe fiecare zi cu un pahar cu apă. „Dacă ești predispus la pietre la rinichi, există șanse mari ca acestea să se formeze peste noapte, când urina este cel mai concentrată”, a spus Betz, potrivit eatingwell.com.

Un pahar cu apă consumat imediat după ce te trezești contribuie la diluarea urinei și poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi.

Nu sări peste micul dejun. Cercetările sugerează că renunțarea frecventă la micul dejun este asociată cu un risc mai mare de declin al funcției renale. Lipsa micului dejun prelungește perioada de post alimentar, ceea ce poate duce la creșterea tensiunii arteriale și poate contribui la rezistența la insulină, doi factori care influențează sănătatea rinichilor, potrivit sursei citate mai sus.

Nu uita de mișcare. Introducerea activității fizice în rutina de dimineață poate contribui la sănătatea rinichilor prin controlul tensiunii arteriale și îmbunătățirea sănătății metabolice, mai relatează eatingwell.com.

Citește și: Ce să bei seara dacă te simți balonat. Băutura simplă recomandată de dieteticieni înainte de culcare

Ce se întâmplă în organism pe măsură ce îmbătrânim. Descoperirea făcută de cercetători într-un nou studiu...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: &#8222;N-au fost chiar aşa mulţi&#8221;
Observatornews.ro Rusia a început operaţiunea muşamalizarea după cazurile de ciumă. China ia măsuri, iar Trump îl sună pe Putin Rusia a început operaţiunea muşamalizarea după cazurile de ciumă. China ia măsuri, iar Trump îl sună pe Putin
Antena 3 George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate" George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate"
SpyNews O fostă ispită de la Insula Iubirii trece prin momente grele! Bianca Pop a pierdut o persoană dragă: „Îți mulțumesc...” O fostă ispită de la Insula Iubirii trece prin momente grele! Bianca Pop a pierdut o persoană dragă: „Îți mulțumesc...”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se întâmplă în organism pe măsură ce îmbătrânim. Descoperirea făcută de cercetători într-un nou studiu
Ce se întâmplă în organism pe măsură ce îmbătrânim. Descoperirea făcută de cercetători într-un nou studiu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Unde pot face analize ca să verific dacă am imunitatea scăzută?
(P) Unde pot face analize ca să verific dacă am imunitatea scăzută?
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x