Iată ce alimente ar trebui să consumi dimineața pentru sănătatea rinichilor! Ce recomandă specialiștii în nutriție.

Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor, potrivit specialiștilor în nutriție. Ce alimente ar trebui să consumi dimineața | Shutterstok

Rinichii elimină produșii de metabolism din organism, mențin echilibrul fluidelor și pe cel acido-bazic, activează vitamina D și produc un hormon care ajută organismul să formeze globule roșii. Prin urmare, susținerea sănătății rinichilor contribuie în mod semnificativ la sănătatea generală și are beneficii pentru întregul organism, potrivit eatingwell.com.

„Rinichii au, adesea, un rol subestimat, însă ne ajută să ne simțim cât mai bine”, a afirmat Melanie Betz, nutriționist specializat în sănătatea rinichilor, citat de sursa menționată mai sus.

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Ce mic dejun recomandă specialiștii în nutriție pentru sănătatea rinichilor

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Dacă ești în căutarea unui mic dejun care să susțină sănătatea rinichilor, ovăzul înmuiat peste noapte, alături de dovleac și curmale poate fi un punct bun de pornire, potrivit eatingwell.com.

Acest preparat aduce un aport de fibre, proteine de origine vegetală și calciu, fără să conțină zahăr adăugat.

Dacă, însă, suferi de o boală cronică de rinichi și urmezi o dietă restrictivă, recomandat este să discuți mai întâi cu medicul sau cu un alt specialist în domeniul sănătății.

Nutriționiștii specializați în sănătatea rinichilor au explicat de ce acest preparat poate fi o alegere potrivită la micul dejun, în contextul unei alimentații care susține sănătatea renală.

„În loc de sirop de arțar, zahăr brun sau un alt îndulcitor adăugat, rețeta își obține dulceața din curmale”, a explicat Shih Min, dietetician specializat în sănătatea rinichilor, potrivit eatingwell.com.

Preparat cu lapte de migdale neîndulcit și iaurt grecesc simplu, acest mic dejun oferă un gust dulce fără să adăugăm zahăr. Acest lucru poate contribui la menținerea sub control a cantității totale de zahăr consumate pe parcursul zilei, un lucru important pentru în sănătatea rinichilor.

Cercetările sugerează că dietele bogate în zahăr adăugat sunt asociate cu un risc mai mare de apariție a pietrelor la rinichi.

„Consumul excesiv de zahăr adăugat poate crește riscul unor afecțiuni metabolice, precum creșterea în greutate, bolile cardiovasculare și inflamația, care pot contribui la apariția și progresia bolilor renale”, a spus Chang, citat de sursa menționată mai sus.

Are un aport redus de sodiu

„Menținerea unui aport moderat de sodiu este deosebit de importantă, deoarece excesul de sodiu poate favoriza retenția de lichide și creșterea tensiunii arteriale, apariția proteinelor în urină și poate crește riscul de pietre la rinichi”, a mai explicat Chang.

În plus, hipertensiunea arterială reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea unei boli cronice renale. Tensiunea arterială ridicată exercită o presiune suplimentară asupra rinichilor, afectând sistemele responsabile de filtrare și ducând, în timp, la scăderea funcției renale.

Recomandările zilnice sugerează menținerea aportului de sodiu sub 2.300 de miligrame sau, în anumite cazuri, sub 1.500 de miligrame, notează eatingwell.com.

Având doar 240 de miligrame de sodiu per porție, ovăzul înmuiat peste noapte cu dovleac și curmale poate fi integrat într-o alimentație echilibrată, contribuind, în același timp, la susținerea tensiunii arteriale și a sănătății rinichilor.

Este bogat în fibre

Cu opt grame de fibre per porție, acest preparat cu ovăz, dovleac și curmale reprezintă o sursă excelentă de fibre.

„Alimentele bogate în fibre pot contribui la un control mai bun al glicemiei, colesterolului și tensiunii arteriale, aspecte importante, pentru că diabetul și hipertensiunea sunt doi factori majori care contribuie la apariția bolilor renale”, a afirmat Chang, conform eatingwell.com.

De asemenea, fibrele contribuie și la menținerea unui microbiom intestinal sănătos. Cercetările recente sugerează că microbiomul intestinal ar putea contribui la susținerea sănătății rinichilor prin reducerea inflamației și eliminarea toxinelor uremice, a adăugat Betz.

Conține o sursă de calciu de origine vegetală

„Aportul suficient de calciu în timpul meselor ajută la legarea oxalatului și previne formarea pietrelor la rinichi”, a spus Jen Hernandez, nutriționist specializat în sănătatea rinichilor, potrivit eatingwell.com.

Oxalatul este un compus care se găsește în mod natural în numeroase alimente de origine vegetală. Calciul și oxalatul se leagă în tractul digestiv, ceea ce permite eliminarea unei cantități mai mari de oxalat prin materiile fecale, în loc ca acesta să fie absorbit în organism, unde poate contribui la formarea pietrelor la rinichi pe bază de oxalat de calciu.

Lipsa aportului de calciu poate crește riscul apariției acestui tip de pietre la rinichi.

Având 332 de miligrame de calciu per porție, acest preparat cu ovăz, dovleac și curmale asigură aproximativ 30% din necesarul zilnic de calciu. Totodată, adăugarea iaurtului grecesc face din acest mic dejun o modalitate simplă de a crește aportul de calciu și de a contribui la reducerea riscului de apariție a pietrelor la rinichi, mai notează sursa citată.

Oferă proteine de origine vegetală

„Alegerea proteinelor de origine vegetală în locul celor animale, în special a cărnii de pasăre, poate contribui la prevenirea sau ameliorarea bolilor renale și a pietrelor la rinichi”, a mai spus Betz.

Ovăzul, semințele de in și nucile pecan adăugate în acest mic dejun pot contribui la aportul de proteine vegetale, care susțin sănătatea rinichilor pe termen lung.

Un studiu amplu a constatat că persoanele care consumau mai multe proteine de origine vegetală prezentau un risc mai scăzut de a dezvolta o boală cronică de rinichi comparativ cu cele care consumau cantități mai mici.

În general, dietele bogate în alimente vegetale produc mai puțin acid pe care rinichii trebuie să îl gestioneze, ceea ce poate fi extrem de benefic pentru persoanele cu o boală cronică de rinichi.

În plus, proteinele vegetale pot conține fibre, care contribuie la menținerea în limite sănătoase a glicemiei, tensiunii arteriale și colesterolului, factori importanți pentru sănătatea rinichilor.

Ce să faci dimineața pentru sănătatea rinichilor

Micul dejun este doar o parte din rutina de dimineață care poate contribui la sănătatea rinichilor. Și alți factori legați de stilul de viață au un rol important.

Începe fiecare zi cu un pahar cu apă. „Dacă ești predispus la pietre la rinichi, există șanse mari ca acestea să se formeze peste noapte, când urina este cel mai concentrată”, a spus Betz, potrivit eatingwell.com.

Un pahar cu apă consumat imediat după ce te trezești contribuie la diluarea urinei și poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi.

Nu sări peste micul dejun. Cercetările sugerează că renunțarea frecventă la micul dejun este asociată cu un risc mai mare de declin al funcției renale. Lipsa micului dejun prelungește perioada de post alimentar, ceea ce poate duce la creșterea tensiunii arteriale și poate contribui la rezistența la insulină, doi factori care influențează sănătatea rinichilor, potrivit sursei citate mai sus.

Nu uita de mișcare. Introducerea activității fizice în rutina de dimineață poate contribui la sănătatea rinichilor prin controlul tensiunii arteriale și îmbunătățirea sănătății metabolice, mai relatează eatingwell.com.

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