Balonarea poate fi normală după ce consumi anumite alimente, însă este neplăcută, mai ales seara, când încerci să te relaxezi și să mergi la culcare.

Ce să bei seara dacă te simți balonat. Băutura simplă recomandată de dieteticieni înainte de culcare | Shutterstok

Senzația de balonare poate fi și mai accentuată în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni precum sindromul colonului iritabil sau boala inflamatorie intestinală.

Vestea bună este că o băutură consumată seara ar putea contribui la ameliorarea stării de disconfort. Potrivit dieteticienilor, cea mai potrivită băutură în cazul balonării este ceaiul cald de ghimbir, notează eatingwell.com.

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Băutura simplă recomandată de dieteticieni înainte de culcare atunci când ești balonat

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Ceaiul de ghimbir poate susține o digestie sănătoasă și poate contribui la reducerea balonării ocazionale, spune dieteticianul Lauren O’Connor, potrivit eatingwell.com.

„Nu conține în mod natural cofeină și are o aromă ușor picantă, ceea ce îl face o alegere reconfortantă atunci când te pregătești să închei ziua”, a explicat ea.

Ghimbirul este folosit de mult timp ca remediu natural pentru afecțiuni precum sindromul colonului iritabil, boala inflamatorie intestinală și alte probleme digestive. Există și dovezi științifice care explică modul în care acesta ar putea ajuta la combaterea balonării.

Atunci când alimentele rămân prea mult timp în stomac, pot apărea senzații de greutate sau balonare.

„Ghimbirul ar putea oferi o ușoară ameliorare prin influențarea vitezei cu care alimentele părăsesc stomacul”, a adăugat O’Connor, potrivit sursei citate mai sus.

Cercetările arată că ghimbirul poate contribui la accelerarea digestiei, în special în cazul persoanelor care suferă de indigestie.

Indigestia poate provoca disconfort, senzație de arsură sau balonare în partea superioară a stomacului. Un studiu a constatat că ghimbirul consumat timp de patru săptămâni în cazul persoanelor care suferă de indigestie a dus la reducerea durerilor abdominale, a senzației de arsură și a senzației de sațietate.

Totuși, există o precizare importantă. Vandana Sheth afirmă că multe cercetări s-au concentrat asupra extractelor sau suplimentelor pe bază de ghimbir, și nu asupra unei simple căni de ceai de ghimbir.

Prin urmare, ceaiul de ghimbir ar trebui privit ca o modalitate simplă și blândă de a include ghimbirul în alimentație, nu ca un tratament miraculos pentru balonare, mai notează eatingwell.com.

Ar putea reduce inflamația și senzația de greață

„Ghimbirul conține compuși precum gingerolii și shogaolii, care pot contribui la reducerea inflamației și la susținerea sănătății digestive”, a spus O’Connor, potrivit sursei citate mai sus.

Gingerolii sunt cei care dau ghimbirului aroma și mirosul puternic. Atunci când ghimbirul este gătit sau uscat, gingerolii se transformă în shogaoli, iar ambii compuși au proprietăți antiinflamatoare și antioxidante.

Ghimbirul conține și compuși naturali numiți paradoli, care, alături de gingeroli și shogaoli, au proprietăți antioxidante și pot contribui la reducerea stresului oxidativ din tractul digestiv, notează eatingwell.com.

Împreună cu balonarea poate apărea și senzația de greață, în special după o masă copioasă, iar ceaiul de ghimbir ar putea fi de ajutor.

„Ghimbirul are unele dintre cele mai solide dovezi clinice în ceea ce privește combaterea stărilor de greață, ceea ce poate fi util atunci când balonarea este însoțită de aceasta și de disconfort general la nivelul stomacului”, a spus Sheth, potrivit sursei citate.

Studiile arată că ghimbirul este deosebit de util pentru reducerea senzației de greață asociată sarcinii, însă poate acționa și în alte cazuri.

Compușii săi antioxidanți, gingerolii și shogaolii, nu doar că pot calma tractul digestiv, dar pot bloca semnalul transmis de tractul gastrointestinal către creier care provoacă senzația de greață. Mecanismul este similar celui prin care acționează unele medicamente.

În plus, ghimbirul conține un compus numit zingeronă, care ar putea contribui la reducerea senzației de greață.

Susține un microbiom intestinal sănătos

Ghimbirul s-a dovedit capabil să producă schimbări favorabile și la nivelul microbiomului intestinal, spune O’Connor, potrivit eatingwell.com.

Balonarea apare, adesea, atunci când există o perturbare a conexiunii dintre intestin și creier, iar compoziția bacteriilor din intestin poate influența pozitiv sau negativ această comunicare.

Compușii bioactivi din ghimbir ar putea contribui la creșterea numărului bacteriilor benefice și la reducerea celor dăunătoare din intestin.

Deși nu sunt la fel ca ceaiurile de ghimbir, un studiu a constatat că sucurile din ghimbir, consumate timp de șapte zile, pot crește diversitatea bacteriilor intestinale și să reducă numărul bacteriilor proinflamatorii.

Alte metode prin care poți reduce balonarea

Ceaiul de ghimbir este doar una dintre metodele care merită încercate. Printre recomandările oferite de dieteticieni pentru reducerea balonării se mai numără:

Mâncatul încet. „Atunci când mănânci prea repede, este mai ușor să inspiri mai mult aer și poți ajunge să te simți neplăcut de plin”, a afirmat O’Connor, potrivit eatingwell.com.

În schimb, încearcă să încetinești ritmul în timpul mesei și să mesteci bine alimentele pentru a evita înghițirea unei cantități prea mari de aer, care poate duce la gaze și balonare.

Plimbarea după masă. Mișcarea poate ajuta digestia. O plimbare de 10-15 minute după masă te-ar putea ajuta să te simți mai puțin „plin” și să elimini gazele în exces.

Observarea tiparelor. „Balonarea poate avea numeroase cauze, inclusiv constipația, anumite tipuri de carbohidrați, dimensiunea porțiilor și posibilele intoleranțe alimentare”, a spus Sheth.

Observarea anumitor indicii și tipare te poate ajuta să îți dai seama ce anume provoacă balonarea, mai relatează sursa citată mai sus.

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