Cel mai mare specialist în dietele vegan-vegetariene la copii dă verdictul. Sunt sau nu benefice?

Dr. Małgorzata Desmond, dietetician, specialist în medicina nutriției, autor al primului studiu dedicat alimentației vegan-vegetariană la copii este guest speaker la “Influența alimentației vegan-vegetariene în rândul copiilor, asupra dezvoltării viitorului adult”, conferință ce va avea loc online, astăzi, de la ora 16. Înscrierile se fac prin completarea unui formular, pe fundatiadanvoiculescu.ro, participarea fiind gratuită.

”Alimentația vegan-vegetariană la copii trebuie supervizată de un dietetician specializat în acest tip de diete. De asemenea, este nevoie ca parinții să primească ghiduri de nutriție și să completeze dieta cu supliemente alimentare, îndeosebi vitaminele D, B și fier. Iar monitorizarea testelor de sânge să se facă cel puțin o dată pe an”, a declarat Dr. Małgorzata Desmond.

Studiul coordonat de Dr. Małgorzata Desmond a apărut, în 2021, în The American Journal of Clinical Nutrition, a fost realizat de UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, UK și Children’s Memorial Health Institute, Varșovia, Polonia.

Concluzia acestui studiu a evidențiat un profil cardiovascular optim pentru copiii cu dietă vegană, dar și un risc crescut de deficiențe nutriționale în dezvoltarea sistemului osos al copiilor vegani. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 187 de copii, cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani, timp de 6 ani.

”Prin această conferință ne dorim să dezvoltăm Programul Național de Educație Alimentară Timpurie, dezvoltat în parteneriat cu KiloStop Junior, în cadrul Programului INOVALIMENT, încercând să îi ajutăm pe părinți să aibă acces la cele mai bune soluții oferite de către specialiștilor și, de asemenea, să schimbăm mentalități în ceea ce privește modul în care va fi desenată alimentația viitorului”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu, Manager de Proiect, Senatul Științific.

Evenimentul face parte din seria conferințelor cu public larg din cadrul programului INOVALIMENT și își propune să dezbată argumentele pro și contra alimentației vegan-vegetariene la copii.

Dietele vegan-vegetariene sunt din ce în ce mai populare, doar în India existând aproximativ o jumătate de miliard de persoane care au declarat că urmează un astfel de regim alimentar.

