Cum sa treci peste raceala fara medicamente

Raceala si gripa sunt boli ce pot pot da batai de cap si in sezonul de primavara. Cauzele care determina pierderea luptei cu virusurile sunt numeroase, de la alimentatie deficitara, la lipsa de miscare in aer liber si efortul de adaptare a organismului la modificarile bruste de temperatura.

Cum sistemul imunitar este mai slabit in aceasta perioada, tratamentele alopate nu par o solutie potrivita in aceasta perioada, fapt pentru care remediile naturiste par tot mai atractive si mai usor de tolerat. In plus, multe dintre preparatele naturale folosite de mii de ani in tratarea racelii si a bolilor de sezon sunt imbogatite cu vitamine, minerale si substante active care sustin buna functionare a organismului si ajuta la intarirea sistemului imunitar. Dintre preparatele care pot fi folosite in siguranta in perioadele de boala, recomandate de Vegis, se regasesc mierea de Manuka, ceaiurile cu echinacea, preparatele cu propolis si vitamina C.

Mierea de Manuka, remediu eficient pentru tratarea supraiinfectilor

Nu putine sunt situatiile in care o raceala banala se transforma intr-o adevarata provocare pentru organism. Supra-infectarea secretiilor este o stare ce poate fi tratata cu ajutorul mierii de Manuka. Acest produs este un antibiotic natural, inregistrat, ce trateaza cu succes o gama larga de infectii bacteriene. Cantitatea ridicata de enzime active actioneaza eficient asupra organismului. In primul rand creaza un mediu nefavorabil pentru dezvoltarea si inmultirea virusurilor si a bacteriilor. In al doilea rand stimuleaza buna functionarea a sistemului imunitar. Efectele mierii de Manuka sunt insa resimtite si de celelalte organe, care incep sa functioneze mai bine chiar daca sunt afectate de boala.

Mierea de Manuka este bogata in vitamine si minerale, fapt ce ajuta la regenerarea rapida a tesuturilor si depasirea confortabila a perioadei de convalescenta.

Pentru ca activitatea mierii sa fie rapid resimtita de organism, este important sa achizitionezi un sortiment cu KFactor ridicat. Preparatele cu Kfactor 16 si 22 sunt mai potrivite pentru astfel de situatii.

Ceaiurile cu echinacea, remediu pentru afectiunile cailor respiratorii

Proprietatile curative ale plantelor de echinacea sunt cunoscute de mii de ani. Substantele active au efecte deosebite in raceala si gripa si pot fi folosite ca remediu pentru ameliorarea simptomelor de infectie faringiana, bronsita, traheita.

Ceaiurile de echinacea sunt in primul rand hidratante, fapt ce ajuta la fluidificare secretiilor bronhice care pot bloca caile respiratorii. Aceasta planta are insa si proprietati antiinflamatoare puternice, deci ajuta la reducerea inflamatiilor.

Echinacea este bogata in acid cafeic, acid cihoric, substante flavone, poli-zaharati si uleiuri esentiale care au actiune benefica asupra sistemului imunitar. Infuziile cu radacinile si florile acestei plante nu doar ca amelioreaza simptomele de raceala si gripa si sustin buna functionare a organismului si amelioreaza efectele convalescentei.

Preparatele pentru intarirea imunitatii cu propolis

Propolisul este unul dintre ingredientele active folosite de mii de ani pentru tratarea racelilor si a afecțiunilor respiratorii. Complexele naturale cu propolis actioneaza eficient asupra organismului, crescand capacitatea de protejare impotriva agentilor distructivi. Produsele de stimulare a imunitatii au ca efecte principale atenuarea inflamatiilor si a durerilor de gat, calmarea iritatiilor produse de tuse, dealtfel au actiune emolienta si atenueaza senzatiile neplacute cauzate de secretii si tuse.

Vitamina C organica

Printre cele mai eficiente produse naturiste, care au efecte rapide in raceala si gripa se numara Vitamina C. Acest preparat are proprietati deosebite, insa are si avantajul unui gust placut, usor de acceptat chiar si de cei mai mofturosi dintre pacienti. Pe langa actiunea imuno stimulatoare, capsulele cu vitamina C reduc si nivelul de histamine din organism, deci au efecte deosebite asupra celor ce sufera de alergii sezoniere. Consumul de vitamina C, favorizeaza absorbtia fierului, mineral care este esential in producerea de substante imuno stimulatoare.

Racelile si alergiile sezoniere pot fi usor combatute cu ajutorul preparatelor naturiste care actioneaza mai bland si mai rapid asupra organismului. Trebuie sa tii seama ca acestea nu vin cu efectele secundare neplacute ale tratamentelor alopate.

Sursa foto: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/15/14/05/honey-3084005_960_720.jpg