Cum slăbim pentru piscină vara asta!

Vara se apropie si ne pregatim sa ne dezgolim corpul, iar daca pana acum ne puteam ascunde kilogramele in plus sub haine, de acum va trebui sa redobandim silueta ideala. Pentru a ne indeplini acest vis, pe langa ambitie, avem nevoie de trei ingrediente: alimentatie corecta, sport si suplimente de slabit.

Cand incepem dieta?

Cu cat incepem mai devreme dieta, cu atat ne vom bucura de un rezultat mai bun in lunile de vara. Este demonstrat ca primavara este cel mai indicat anotimp pentru curele de slabire deoarece, odata cu venirea caldurii, organismul nu mai are nevoie de calorii pentru a-si mentine temperatura in limitele normale, ceea ce, implicit inseamna ca si cererea de alimente grase va scadea. Pe de alta parte, este anotimpul legumelor si verdeturilor, iar aceste alimente sunt baza oricarei diete de slabit. In plus, putem profita de vreme pentru a desfasura activitati fizice in aer liber, iar organimsul nostru va incepe sa ne ceara sa eisim in natura.

In cat timp vedem primele rezultate

Indiferent de numarul de kilograme pe care vrem sa-l dam jos, rezultatele ar trebui sa inceapa sa fie vizibile inca dupa primele saptamani, insa aici intervin mai multi factori. Este vorba de gradul de implicare, de calitatea dietei adoptate si de cat de dispusi suntem sa slabim intr-adevar. De ce spunem asta? Pentru ca nu este suficient sa ne restrictionam de la alimentatie, daca nu facem si sport si pentru ca trebuie sa stim ca poftele alimentare sunt cel mai mare dusman al dietei si daca nu le invingem, in final ne vor invinge ele pe noi. Un sfat important este sa nu ne urcam pe cantar in fiecare zi, ci o data la minim doua saptamani.

Intretinerea siluetei

Pe langa regimul alimentar propriu zis, care, fara indoiala, trebuie sa aiba la baza alimente sanatoase din categoria fructelor, legumelor si fibrelor, este important sa consumam minim doi litri de lichide pe zi. Apa si ceaiurile neindulcite contribuie la eliminarea rapida a toxinelor, dar si la stimularea metabolismului si la combaterea poftelor alimentare. De un real ajutor sunt suplimentele de slabit naturale, deoarece acestea au la baza ingrediente care reduc apetitul, elimina retentia de apa din organism si contribuie la detoxifiere, fiind cel mai bun aliat in timpul unei diete, dar si in perioada de intretinere. Pe de alta parte, sportul, miscarea fizica minim 30 de minute pe zi, chiar daca este vorba doar de mers rapid, ajuta la accelerarea arderii grasimilor si pun in miscare circulatia sangvina.

Reguli de baza in orice dieta

Exista o serie de reguli de baza care trebuie adoptate in orice dieta pentru ca rezultatele sa fie pe masura. In primul rand nu este eficient sa sarim peste micul dejun. Acesta este masa cea mai importanta a zilei si are rolul de a asigura energia necesara functionarii organismului la standarde inalte si, totodata, de a favoriza arderile. De asemenea, de o reala importanta, atat pentru favorizarea metabolismului, cat si pentru reducerea poftelor alimentare, este adpotarea unui orar regulat de mese. Astfel, nutritionistii recomanda cinci mese pe zi, trei principale si doua gustari formate din fructe sau seminte. Cina trebuie sa fie usor digerabila, formata dintr-o supa sau o salata, si trebuie luata cu minim trei ore inainte de a merge la culcare.