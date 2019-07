Dieta cu pepene roșu, cea mai rapidă și delicioasă dietă de vară

Dieta cu pepene roșu este cea mai rapidă dietă de vară. Pepenele verde are puține calorii, un conținut ridicat de apă și ajută la pierderea rapidă a kilogramelor în plus. Iată cum trebuie ținută dieta cu pepene pentru rezultate garantate

Dieta cu pepene este una dintre cele mai căutate diete de vară. Asta pentru că, indiferent dacă-i spunem pepene verde, pepene roșu, lubeniță ori harbuz, tot cel mai apreciat fruct al verii rămâne.

Pepenele are un conținut ridicat de apă, aproape 90%, este bogat în carotide, vitamina C și vitamina A și nu are deloc grăsimi sau colesterol. De asemenea, este bogat în flavonoizi antioxidanți, cum ar fi licopenul, beta-carotenul, luteină, zeaxantina și criptoxantina. 150 de grame de miez de pepene are doar 45 de calorii, motiv pentru care pepenele este ideal pentru orice dietă rapidă de vară.

Datorită efectului său curativ, pepenele te ajută să te cureți de toxine.

Dieta cu pepene. Cum funcționează

Pepenele este bogat în nutrienți și vitamine, însă nu oferă tot aportul energetic de care are nevoie o persoană. Tocmai din acest motiv, medicii nu recomandă ca dieta să fie ținută exclusiv cu pepene pentru că pot apărea dezechilibre. Cu toate acestea, există nutriționiști care susțin că dieta cu pepene poate fi ținută consumând exclusiv pepene, dar niciodată mai mult de trei zile consecutiv.

Principiile dietei cu pepene:

Înlocuiește alimentele bogate în calorii cu pepene. Dacă înainte mâncai fast food, înlocuiește acest tip de mâncare cu pepene.

Înlocuiește deserturile cu pepenele. Pepenele este dulce și îți taie pofta de zahăr deoarece conține zahăr natural și nu procesat cum se găsește în comerț.

Cu 10-15 minute înainte de cină, poţi bea un pahar cu suc proaspăt de pepene verde sau poţi mânca 1-2 felii de pepene.

Cina poate fi formată exclusiv din pepene dacă în restul zilei ai avut o alimentație echilibrată din punct de vedere nutrițional.

dacă în restul zilei ai avut o alimentație echilibrată din punct de vedere nutrițional. Înlocuieşte băuturile carbogazoase, dar şi sucurile naturale doar cu felii de pepene sau cu sucul acestui fruct.

Chiar dacă nu reușeti să ții dieta cu pepene strict, potrivit unui meniui anume, se pot obține rezultate satisfăcătoare și doar dacă renunți la grăsimi și prăjeli, iar dulciurile și sucurile le înlocuiești cu pepene.

Dieta cu pepene. Meniu pe zile

Citește și: Pepenii românești, etichetați obligatoriu. Cât costă și cum îi recunoaștem

Dieta cu pepene. Meniu ziua 1:

Mic dejun:o ceaşcă de cafea sau de ceai verde,un iaurt natur şi o felie de pepene verde

Prânz:100 g muschi de viţel la grătar cu broccoli sau o salată de roşii.

Cina: 200 g peşte la cuptor cu legume,o felie de pepene verde.

Gustare sau desert- o felie de pepene

Dieta cu pepene. Meniu ziua 2

Mic dejun:o ceaşcă de cafea,o felie de pâine prăjită,din făină integrală,cu brânză slabă de vaci.

Prânz:150 g conopidă fiartă cu 100 g piept de pui la grătar.

Cina:150 g cartofi fierţi,cu brânză slabă şi mărar,o felie de pepene verde.

Gustare sau desert:o felie de pepene verde.

Dieta cu pepene. Meniu ziua 3

Mic dejun:o ceaşcă de cafea sau de ceai negru,o felie de pâine prăjită,din făină integrală,cu o felie de şuncă de curcan.

Prânz:o portie de de legume la grătar,un iaurt degresat. O felie de pepene verde

Cina: o salată de legume şi brânză slabă de vaci cu ulei de măsline,o felie de pepene verde.

Gustare sau desert - o felie de pepene verde

Dieta cu pepene. Meniu ziua 4

Mic dejun:o ceaşcă de ceai,un iaurt natur şi o felie de pepene verde.

Prânz:100 g muşchi de viţel la grătar,cu orez.

Cina:o supă de legume,o felie de pepene verde.

Gustare sau desert - o felie de pepene verde

Dieta cu pepene. Meniu ziua 5

Mic dejun:o cană de cafea,o felie de pepene verde.

Prânz:100 g piept de pui la grătar cu legume la grătar

Cina:100 g file de pește la grătar,o felie de pepene verde.

Desert sau gustare- o felie de pepene verde

Citește și: Atenție la roșii, ardei, pepene. Legume și fructe pline de hormoni de creștere, în piețele din România