Mit sau realitate? Cât de sănătoase sunt sucurile naturale. Ce concluzii au tras specialiștii

Într-o lume în care alimentația sănătoasă este un subiect de interes major, sucurile naturale sunt adesea promovate ca o alternativă benefică la băuturile carbogazoase și cele bogate în zahăr.

Însă, cât de sănătoase sunt, de fapt, sucurile naturale? Sunt ele o alegere ideală sau ascund riscuri despre care ar trebui să știm mai multe? Specialiștii în nutriție au analizat impactul acestor băuturi asupra organismului și au ajuns la concluzii surprinzătoare.

Sucurile naturale: O sursă de vitamine, dar și de zahăr

Este incontestabil că sucurile naturale obținute din fructe și legume conțin vitamine și antioxidanți esențiali pentru sănătate. Vitamina C, potasiul și fibrele solubile sunt doar câteva dintre beneficiile pe care aceste băuturi le pot aduce. Cu toate acestea, nutriționiștii avertizează că sucurile, chiar și cele 100% naturale, au un conținut ridicat de zaharuri naturale, ceea ce poate afecta negativ sănătatea metabolică.

Citește și: Proprietățile necunoscute de toată lumea pe care le are ananasul. De ce e bine să consumăm regulat acest fruct

Articolul continuă după reclamă

Un specialist explică: „Atunci când consumăm un fruct întreg, beneficiem și de fibrele care încetinesc absorbția zahărului. În schimb, sucurile naturale elimină cea mai mare parte a fibrelor, lăsând în urmă un lichid concentrat în zahăr, care poate crește rapid nivelul glicemiei.”

Un risc pentru sănătatea metabolică?

Un consum frecvent de sucuri naturale, chiar dacă acestea nu conțin adaos de zahăr, poate contribui la probleme precum diabetul de tip 2, creșterea în greutate și afecțiuni cardiovasculare. Studiile arată că sucurile, fiind lichide, nu oferă aceeași senzație de sațietate ca alimentele solide, ceea ce poate duce la un consum caloric mai mare.

Un raport publicat de The American Journal of Clinical Nutrition sugerează că persoanele care consumă sucuri naturale zilnic au un risc crescut de obezitate și sindrom metabolic, comparativ cu cei care consumă fructe întregi. De asemenea, un studiu realizat de Harvard T.H. Chan School of Public Health a arătat că băuturile bogate în zaharuri naturale pot crește riscul de diabet cu 21%.

Sucurile de legume – o alternativă mai sănătoasă?

Dacă sucurile de fructe ridică anumite probleme, sucurile de legume par să fie o opțiune mai benefică. Acestea au un conținut scăzut de zaharuri și sunt bogate în nutrienți esențiali. De exemplu, sucul de spanac sau cel de morcov oferă vitamine și minerale fără a produce fluctuații mari ale glicemiei. Cu toate acestea, specialiștii recomandă consumul de legume întregi pentru a beneficia de întreaga gamă de fibre.

Citește și: Rețeta de socată fără zahăr. Cum să prepari o băutură sănătoasă, dar care să rămână la fel de savuroasă

Concluziile specialiștilor: consum moderat și echilibrat

Așadar, sucurile naturale pot fi sănătoase, dar doar dacă sunt consumate cu moderație. Specialiștii recomandă:

Alegerea sucurilor preparate în casă, fără adaosuri artificiale.

Limitarea cantității la un pahar pe zi.

Combinarea sucurilor de fructe cu cele de legume pentru a reduce aportul de zahăr.

Consumul preponderent de fructe și legume întregi.

În concluzie, sucurile naturale nu sunt un „rău absolut”, dar nici un „elixir al sănătății”. Ca în orice aspect legat de alimentație, echilibrul este cheia.