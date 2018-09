Dieta fulger! Bea asta în fiecare dimineață și slabești 10 kilograme în 30 de zile!

Acest truc simplu te ajuta sa slabesti 10 kilograme in 30 de zile fara sa tii dieta stricta. Ba chiar vei putea sa mananci normal. Este vorba despre o bautura delicioasa pe baza de lamaie care se consuma pe stomacul gol.

Ba mai mult decat atat, acest remediu natural elimina bacteriile si parazitii, detoxifica siconfera energie pentru intreaga zi, conform secretele.com. In plus, zeama de lamaie fiarta ajuta foarte mult la arderea grasimilor si te scapa de kilogramele in plus, intr-un mod natural. In acest fel, se va curata astfel intregul organism.

Ingrediente:

– 2 litri de apa

– 5 lamai

Mod de preparare:

1. Pur si simplu se adauga in apa cele 5 lamai spalate bine, taiate pe jumatate si necuratate de coaja. Se pune vasul la fiert si se lasa pe foc pana cand da in clocot. Dupa ce a datin clocot, se opreste focul. Dupa care acopera vasul si se lasa la infuzat pana se raceste. Lichidul se pastreaza la frigider.

2. Timp de 30 de zile consuma in fiecare dimineata 500 de ml din aceast remediu natural si nu mai consuma nimic altceva timp de doua ore dupa. Zeama fierta de lamaie ajunge pentru o perioada de 4 zile. In restul zilei poti manca normal, fara sa te abtii de la vreun fel de mancare.