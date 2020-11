Dieta Hollywood. Ce regim țin vedetele pentru a slăbi rapid și eficient

Dieta Sirtfood permite inclusiv consumul de ciocolată, dacă se respectă în rest regulile unei alimentații sănătoase.

Conceptul a fost popularizat în 2016 într-o carte intitulată „Sirtfood Diet” de către farmacistul Aidan Goggins și nutriționistul Glen Matten.

Aceasta implică consumul de alimente care activează o proteină numită sirtuină, de unde și numele și reducerea caloriilor pentru pierderea în greutate.

Însă, deși alimentele incluse în dietă sunt sănătoase, ar putea avea unele dezavantaje prin restricționarea a ceea ce mâncați, dar și cât de mult mâncați, ceea ce face posibil să fie dificil de ținut pe termen lung.

Afinele, căpșunile, vinul roșu și ciocolata neagră sunt doar câteva exemple dintre cele mai atrăgătoare alimente sirt pe care le puteți savura în dietă. Alte alimente care stimulează sirtuina sunt ceaiul verde, ceapa, țelina, pătrunjelul, rucola și varza, nucile, hrișca și citricele.

Dieta cu care Jennifer Lopez reușește să arate impecabil la 51 de ani

Felul în care arată astăzi J. Lo, la 51 de ani ai săi, se datorează sportului regulat și dietei sănătoase. Faimoasa actriță se antrenază de 3-4 ori pe săptămâna la sală, fiind foarte motivată să se mențină în formă și să aibă mereu un tonus bun.

Jennifer Lopez nu a căutat doar să își tonifice corpul, dar a ajuns să se antreneze intens pentru a-și defini musculatura. Ea are doi antrenori personali, pe Tracy Anderson și David Kirsch, și este extrem de mulțumită de abordările lor.

"Să bei multă apă, mai ales înaintea unui antrenament, te poate ajuta să împingi mai tare și să ieși mai mult din rutina de exerciții fizice”, a spus vedeta, potrivit DigiSport

Alte secrete dezvăluite de Jennifer Lopez legate de dieta sa includ faptul că ea a renunțat la consumul de cafea și alcool, având o dieta bogată în nutrienți și proteine. De asemenea, vedeta consumă multă apă.

Dieta Victoriei Beckham cuprinde pește, legume, dar și alcool

Dieta Victoriei Beckham este sănătoasă, mult peşte proaspăt, legume proaspete, fructe, multă apă, pentru a se menţine hidratată, multă tequila şi mult vin roşu.

Anul trecut, fosta Posh Spice a mers la un centru SPA din Germania pentru un regim de detoxifiere care costă peste 3.000 de euro pe săptămână. Pe lângă sport, cure cu vitamine şi mese frugale, vedeta a înlocuit alcoolul cu "apa lunii", o băutură despre care se spune că ar fi încărcată cu energia corpului ceresc. În ciuda stilului de viaţă strict, Victoria Becham spune că îmbătrânirea nu o sperie.

"Nu prea poţi să faci mare lucru în acest sens. Sunt OK. Îmi place că îmbătrânesc, am mai multă încredere în mine decât aveam când eram mai tânără. Accept cine sunt, fac în aşa fel încât să fiu pe cât de bună pot să fiu, accept ce am, nu încerc să schimb. Cu siguranţă, nu încerc să arăt mai tânără decât sunt. Vreau doar să arăt cât de bine pot", a declarat Victoria Beckham.

Ce dietă are Ducesa Kate Middleton

Măsline pe post de gustări

În locul gustărilor obișnuite, dulci sau sărate, Kate are o abordarea mai sănătoasă, pe care se pare că a avut-o încă de când era mică. În 2018, în timpul unei vizite la un spital de copii, Ducesa a declarat unui mic pacient: “Obișnuiam să mănânc multe, multe măsline când eram mică”.

Fata ei, Prințesa Charlotte, deja îi urmează exemplul și mănâncă și ea măsline, potrivit Daily Mail.

Suc verde

Sucul verde făcut din fructe și legume nu e, în sine, neobișnuit, mai ales pentru că e făcut, de obicei, din spanac și mere, însă Kate prefera o abodare mai bizară. Ducesa preera să amestece varză kale, spirulina, ceai matcha, spanac, salată romaine, coriandru și afine.

Experimente culinare

Kate adoră să încerce feluri de mâncare diferite și nu ezită să mănânce preparate neobișnuite în timpul călătoriilor sale internaționale, fie gătite sau crude, precum sashimi de scoică rață.