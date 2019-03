Dieta pe zile a primăverii. Cum slăbești cu dieta cu fulgi de drojdie sau drojdia nutritivă, considerată dieta numărul 1 a primăverii.

Drojodia nutritivă inactivă se obține din ciuperca Saccharomyces cerevisiae, cunoscută și ca Ale Yeast, adică drojdia care produce berea britanică de tip „ale”.Fulgii de drojdie sunt introduși chiar și în alimentația bebelușilor, atunci când se face diversificarea.

Drojdia nutritivă poate fi inclusă în orice dietă are substanțe nutritive, precum complexul de vitamine B (mai puțin vitamina B12), acid folic, seleniu, zinc și proteine. În plus, nu conține gluten și are un nivel redus de sodiu. Aceasta mai este numită și „proteina vegetarienilor". Drojdia inactiva previne constipația (asociată adesea cu îngrășarea) și stimulează tranzitul intestinal.

Dieta cu fulgi de drojdie. Dieta Primăverii. Plan pe zile

Ideea acestei diete cu fulgi de drojdie este simplă și foarte recomandată mai ales în perioada Postului Paștelui, deoarece fulgii de drojdie pot înlocui cu succes brânza. Fulgii de drojdie pot fi adăugați la orice masă și la orice fel de mâncare, astfel că nu este necesar să țineți un regim strict și anevoios. Fulgii pot pot fi presărați peste salate, paste, tocăniță, pizza, piure, pliaf, smoothie-uri, supe etc.

Nutriționiștii sunt de părere că acești fulgi de drojdie nutritivă pot fi una dintre cele mai bune alegeri pentru dietă. În plus, au o aromă plăcută de nuci și brânză (asemănătoare parmezanului), iar aportul de vitamine, minerale și proteine este binefăcător pentru organism.

Drojdia nutritivă are un conținut mic de sare și grăsime și nu conține componente nutriționale dăunătoare pentru organism, ceea ce face ca acest suplimentar să poată fi folosit de oricine și la orice vârstă.

Adăugați, așadar, fulgii de drojdie inactivă în ciorbe, supe, sosuri, cartofi, salate și alte mâncăruri pe care le consumați în mod tradițioal, iar rezultatul va fi unul de care vă veți bucura pe termen scurt, mediu și lung. Puteți slăbi chiar și cinci kilograme, dacă adăugați și un plan de exerciții fizice zilnice.

Dieta cu drojdie de bere. Cum se ține

Despre drojdie de bere și efectele ei benefice s-a scris mult. Aceasta conţine aminoacizi esenţiali, complexul de vitamine B, vitaminele D, H, E, dar şi calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, seleniu şi crom, proteine, lipide şi glucide. Drojdia de bere revitalizează organismul și acţionează şi ca un antidepresiv, fiind recomandată în tulburările psihice cauzate de stres.

O cură cu drojdie de bere durează între 10 și 13 zile, apoi este recomandată o zi de pauză. Ideea de bază a dietei cu drojodie de bere este aceea că aceasta crește în stomac și îți conferă senzația de sațietate îndelungată. Ca să ții dieta cu drojdie de bere trebuie să beți, atât dimineața, cât și seara, un pahar cu apă în care a fost dizolvată o linguriță de drojdie uscată. O mai puteți combina cu miere. Ca și contraindicații, această cură poate fi ținută de adulți, cu excepția persoanelor alergice la drojdie. Uneori, administrarea internă a drojdiei de bere poate da balonare.

