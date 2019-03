Diete de detoxifiere. Dieta de 5 zile recomandată de Doctor Oz. O dietă de detoxifiere este binevenită la începutul primăverii. Un regim de detoxifiere cu ceaiurile potrivite în combinație cu trei mese echilibrate și sănătoase

Dacă simți că în ultima vremea te-ai bucurat prea mult de unele mâncăruri și ai avut parte de mese prea copioase, o cură de detoxifiere ți-ar prinde bine. Pentru a ține această cură, este foarte important să excluzi anumite alimente și băuturi. Este important să consumi mai multe ceaiuri din plante medicinale. Dacă combini trei mese echilibrate și sănătoase cu ceaiurile potrivite, poți să scapi de senzația de balonare, curățându-ți corpul de toxine.

Mai mult decât atât, această cură de detoxifiere va stimula și procesul de slăbire. Cura de detoxifiere a fost concepută de celebrul Dr. Oz. El ne recomandă ca în aceste 5 zile de detoxifiere să evităm dulciurile, alcoolul, glutenul (toate produsele făinoase care au grâu și secară) și lactatele. Iată ce ceaiuri din plante te pot ajuta în cura de detoxifiere:

-ceaiu de lemn dulce

-ceaiul de păpădie

-ceaiul de fenicul și ghimber

-ceaiul de armurariu

-ceaiul verde

Cură de detoxifiere – Ce mese ar trebui să ai în timpul zilei?

Micul dejun

Dr. Oz precum și invitații săi cu care a discutați pe această temă recomandă consumul de ceai de păpădie și a unui mic dejun bogat în proteine. Micul dejun poate consta în ouă, jumări, roșii, câteva felii de portocală și câteva felii de portocală. Peste fructe poți presăra semințe de in măcinate și scorțișoară. Scorțișoara stimulează arderea grăsimilor. Semințele de in aduc un plus de grăsimi bune omega-3 care ajută la slăbit, prevenind de asemenea și inflamațiile din corp.

Prânz

Pentru prânz poți pregăti o tocană simplă de legume sau curry de legume cu orez integral. Este recomandat să bei un ceai de fenicul și ghimber după masa de prânz de vreme ce acesta stimulează arderea grăsimilor.

Cină

La cină poți alege o salată de crudități cu legume crucifere. O altă variantă de masă simplă și delicioasă ar fi legume preparate la abur, cum ar fi conopidă, mazăre, morcovi și broccoli. Este recomandat să bei o ceașcă de ceai de armurariu după cină. Acest tip de ceai are efect hepatoprotector, ajutând la regenerarea celui hepatice.

Gustare

Poți alege un smoothie pentru gustare. În smoothie poți include ¼ avocado, un pumn de spanac, 1 banană, 1 linguriță de miere de albine, ½ ceașcă cu lapte de migdale, ½ ceașcă cu ceai verde. Smoothie-ul poate fi gustarea ta de amiază.

Riscurile detoxifierii în anumite probleme de sănătate

Detoxifierea organismului este recomandată de majoritatea nutriționiștilor în perioada de întâmpinare a primăverii. Toate aceste super-alimente bogate în vitamine și recomandate de specialiști sunt considerate adevărate minuni pentru sănătate.

Se pare că multe dintre alimentele pe care le consumăm pentru a fi mai sănătoşi intră în conflict cu multe medicamente uzuale, pe care le luăm în mod frecvent pentru diferite afecţiuni. De aceea, trebuie să fim extrem de atenți când vine vorba de tratamentul medicamentos pe care îl folosim în tratarea diverselor afecțiuni, precum și ce alimente consumăm în această perioadă.

O jumătate de pahar de suc de grepfruit poate chiar să tripleze efectul antibioticelor şi poate chiar să anuleze eficienţa anticoncepţionalelor orale.

Acelaşi efect îl au asupra antibioticelor şi lactatele. Produsele bogate în calciu, cum sunt lactatele (laptele, brânza etc.), pot interacţiona cu anumite substanţe din medicamente şi pot inhiba acţiunea acestora, făcându-le ineficiente.

