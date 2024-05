Mătreața: ce este, de ce apare și cum se poate trata

Mătreața este o problemă comună a scalpului care afectează oameni de toate vârstele. Deși nu este o afecțiune gravă, mătreața poate fi jenantă și poate provoca mâncărime.

În plus, în unele cazuri, poate fi dificil de tratat. În acest articol, îți vom spune ce este ea de fapt și de ce apare, dar și ce soluții există pentru a o combate.

Ce este mătreața?

Mătreața este o afecțiune comună a scalpului, considerată o formă ușoară a dermatitei seboreice. Se caracterizează prin descuamarea excesivă a pielii, inflamarea acesteia (scalpul devine roșu și iritat) și, în unele cazuri, senzația de mâncărime la nivelul capului. Ai putea observa că aceste semne și simptome ale mătreții tind să se agraveze când ești stresat/ă ori în anotimpurile reci.[2]

Nu este o problemă de care este întotdeauna ușor să scapi definitiv, dar poate fi gestionată cu produse antimătreață de la drmax.ro!

De ce apare mătreața?

Există mai multe cauze care contribuie la apariția mătreții, inclusiv pielea iritată și grasă, pielea uscată, precum și o ciupercă asemănătoare drojdiei, numită malassezia, care se hrănește cu uleiurile de pe scalpul majorității adulților. Sensibilitatea la anumite produse de îngrijire a părului poate, de asemenea, să ducă la apariția dermatitei de contact, care se manifestă prin mâncărime și mătreață. Alte afecțiuni ale pielii, cum ar fi psoriazisul și eczema, pot și ele să contribuie la apariția mătreții.[2]

Aproape oricine poate avea mătreață, dar există anumiți factori care pot crește riscul. De exemplu, mătreața tinde să apară la adulții tineri și persistă până la vârsta mijlocie. Un alt factor de risc este sexul: mătreața este o problemă mai frecvent întâlnită la bărbați. Anumite boli, cum ar fi boala Parkinson și alte afecțiuni care afectează sistemul nervos, pot crește riscul de mătreață. Același lucru este valabil și pentru persoanele cu HIV sau cu un sistem imunitar slăbit.[2]

Cum se tratează mătreața?

Tratamentul mătreții poate varia în funcție de severitatea simptomelor. Dacă mătreața este ușoară, fără o cauză specifică, diverse produse fără prescripție medicală pot ajuta la gestionarea descuamării și a mâncărimii. Majoritatea șampoanelor anti-mătreață sau antifungice conțin cel puțin unul dintre următoarele ingrediente active: ketoconazol, sulfură de seleniu, pirition de zinc, gudron de cărbune, acid salicilic sau ulei de arbore de ceai. Fiecare dintre aceste ingrediente active are proprietăți specifice care ajută la combaterea mătreții. De exemplu, sulfura de seleniu ajută la gestionarea mătreții prin reducerea producției de uleiuri naturale a glandelor scalpului. De asemenea, are proprietăți antifungice. Uleiul de arbore de ceai, folosit ca ingredient în multe șampoane antimătreață, are atât proprietăți antifungice, cât și proprietăți antibacteriene.[1]

În cazul în care mătreața și mâncărimea sunt severe și persistente sau dacă simptomele se agravează, este recomandat să consulți un medic dermatolog. El poate stabili cauza exactă a mătreții și identifica tratamentul corect pentru combaterea acesteia.[1] Nu uita însă că, pentru ca un produs să funcționeze, acesta trebuie să fie utilizat corect și constant. Indiferent de tipul de produs antimătreață pe care îl alegi, asigură-te deci că îl folosești conform instrucțiunilor producătorului sau medicului!

În plus față de tratamentele medicale, există și câteva modificări ale stilului de viață și remedii care pot ajuta la gestionarea mătreții. Acestea includ gestionarea stresului, evitarea produselor care conțin detergenți și substanțe chimice dure, dar și perierea frecventă a părului.[1]

Mătreața este o problemă frecventă, dar poate fi gestionată cu succes prin înțelegerea cauzelor și aplicarea tratamentului corespunzător. Produsele antimătreață sunt variate și eficiente, de la șampoane specializate la tratamente topice. Trebuie doar să-l găsești pe cel potrivit pentru tine!

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol au caracter general și nu pot înlocui vizita la medic. Pentru identificarea cauzelor mătreții și a celor mai eficiente tratamente pentru această problemă, adresează-te unui dermatolog!

Bibliografie:

1. Brazier, Yvette. „How to Treat Dandruff”, Medical News Today, 16 Oct. 2020, www.medicalnewstoday.com/articles/152844. Accesat 22 Apr. 2024.

2. „Dandruff - Symptoms and Causes”, Mayo Clinic, 2023, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850. Accesat 22 Apr. 2024.