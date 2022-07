Nutriționistul Mihaela Bilic, despre colesterolul mărit și statine. Ce a ieșit la iveală

De cele mai multe ori, atunci când un pacient prezintă colesterol mărit la analizele medicale, medicul specialist îi poate prescrie să ia statine, un tip de medicamente menite să scadă valorile mărite.

Nutriționistul Mihaela Bilic a publicat unn mesaj pe pagina sa oficială de Facebook în care a explicat de ce nu ar trebui să ne sperie colesterol mărit, ce sunt cu adevărat statinele și ce efect au acestea asupra corpului, pe termen scurt și lung.

Ce a dezvăluit medicul nutriționist Mihaela Bilic despre colesterolul mărit și despre statine

În România, ca și în numeroase alte țări din lume, tot mai mulți pacienți ajung la doctor cu analize ce arată un nivel crescut al colesterolului. Mulți se sperie și încearcă să caute remedii naturiste, în timp ce alții urmează recomandările doctorului de-a lua statine, un anumit tip de medicamente menite să scadă valorile crescute ale colesterolului.

Totuși, de-a lungul timpului, a existat o amplă dezbatere cu privire la cât de nociv este colesterolul, cu adevărat, dar și ce efecte au statinele în organism. Unii sunt de părere că aceste medicamente sunt absolut necesare, alții invocă efectele lor nocive asupra ficatului.

Iată mai jos care este părerea medicului nutriționist Mihaela Bilic:

„Grăsimea, aliatul creierului

Daca ar fi sa ne luam dupa noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine Ce sunt aceste medicamente? Niste inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru ca nu trebuie sa uitam, colesterolul nu vine din alimentatie ci este făcut de ficat.

Imagine cu depuneri de colesterol pe artere

Dupa gafa medicala din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare (cand de fapt vinovatul este zahărul), vine rândul unei alte intoxicări a industriei farma: trebuie sa luam statine pentru a diminua nivelul colesterolului in sange si, implicit, a scadea riscul de infarct si AVC. Realitatea demonstreaza din pacate ca nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inima, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal.

Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore si cu bătaie lungă. Pe langa slabiciunea/durerile musculare (mialgii) si toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic productia de colesterol in organism-ori fara grasime (fara colesterol), nimic nu mai functioneaza cum trebuie De la secretia de hormoni pana la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substante intre celule pana la gradul de hidratare al pielii, grasimile sunt vitale. Fara grasime nu putem trai, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește si nici “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul ca aceasta lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă, deci nu are rost sa ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer. De frica amenintărilor trâmbițate de industria farma in asociere cu o parte din lumea medicala, ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este ca aceste statine nu au niciun fel de efect protector in cazul femeilor si culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cat despre barbati, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decat in asociere cu alte elemente declanșatorii: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sange), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitala, adica toți factorii ce alcatuiesc Sindromul X Metabolic.

In viața reală constatam ca exista nenumărate femei care traiesc cu un nivel de colesterol peste 250 si au arterele curate, fara nicio urma de placă de aterom si barbati care fac infarc sau accident vascular cerebral desi analizele sunt in parametrii normali. Cu siguranta suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e cert: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al intregului organism in general si al sistemului nervos in special”, a scris recent Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Așadar, potrivit acesteia, un nivel ridicat al colesterolului nu implică în mod obligatoriu și apariția unor boli cardiovasculare (AVC, infarct etc). În plus, aceasta este de părere că statinele au și efecte nocive, ce trebuie luate în calcul înainte de-a începe administrarea lor.

Este important de menționat faptul că fiecare pacient are caracteristicile lui și medicul specialist este cel care poate alege schema potrivită și personalizată de tratament. Medicamentele nu trebuie luate preventiv, fără o recomandare fermă.

