Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea cu lapte, de fapt. Secretul a fost dezvăluit chiar de Mihaela Bilic

Românii au obiceiul de a-și începe ziua bând dimineața o cafea. Unii o preferă simplă, alții pun zahăr sau zaharină. Sunt totuși și persoane care beau cafea cu lapte. De-a lungul timpului, părerile în privința acestei băuturi au fost împărțite.

Celebrul medic Mihaela Bilic a dezvăluit ce se întâmplă în corpurile noastre atunci când bem cafea cu lapte și de ce această băutură a stârnit „discuții”.

Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei cafea cu lapte, de fapt. Explicația dată de Mihaela Bilic

Unii consideră că o cafea cu lapte este benefică fiindcă aduce un plus de energie. Alții, în schimb, consideră că această combinație alimentară nu este una indicată. Medicul Mihaela Bilic a decis în urmă cu ceva timp să facă lumină în acest subiect și a explicat ce se întâmplă mai exact în corpurile noastre atunci când bem o cafea cu lapte, de fapt.

„Cafeaua cu lapte incalzeste si...slabeste:)

Intr-o zi de iarna autentica, ce poate fi mai potrivit decat o cana de cafea cu mult lapte. O caffe latte cum ar spune italienii, adica o cescuta de cafea peste care punem lapte din belsug. Toata lumea cunoaste efectul tonic, de trezire al cafelei; stimuleaza tranzitul digestiv, atentia, memoria, capacitatea de concentrare...suntem in forma!

In momentul in care punem mult lapte peste cafea se produce un fenomen interesant: taninurile din cafea, in mediul acid din stomac, determina precipitarea proteinelor din lapte. Cu alte cuvinte laptele se "branzeste". "Cafeaua cu lapte este indigesta", au strigat vocile rauvoitoare ce au mediatizat acest proces nevinovat, il cunoaste orice mama al carui bebelus regurgiteaza dupa ce a supt. E absolut natural si 100% fiziologic ca laptele sa precipite in stomac:)

Amanuntul care a fost omis este faptul ca laptele, in aceasta forma semi-lichida, sta in stomac 2-3 ore, ne stimuleaza senzatia de satietate si ne tine de foame. Un pahar de caffe latte poate tine loc de mic dejun sau poate fi gustarea perfecta pentru persoanele care vor sa slabeasca, are doar 100 de calorii! Atentie insa la adaosul de zahar sau miere in compozitie, 2 lingurite zahar sau 1 plic de miere= 50cal:(

Tineti cont ca laptele are deja lactoza, un glucid ce-i da gustul dulce, deci incercati sa va multumiti cu acest zahar pus de natura. Alta recomandare ar fi sa folositi lapte cu macar 1,5% grasime, gustul este net superior, diferenta de calorii e minima si are avantajul de a face o spuma minunata, care intensifica placerea. Puneti totul intr-un pahar, nu intr-o cana, in felul acesta si ochii va vor fi incantati de culoare. Savurati cu inghitituri mici, folositi chiar si un pai, si veti vedea cum o banala cafea se poate transforma intr-un rasfat pentru simturi si un prieten pentru silueta.

Italienii au inventat regulile nescrise ale cafelei care suna cam asa:

-pentru trezire si dupa mesele copioase se bea cafea neagra

-pentru placere si tinut de foame se bea caffe latte

Va invit si pe voi sa va bucurati de o cafea cu mult lapte fierbinte si un strop de scortisoara, e delicioasa:)”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook, în urmă cu ceva timp.

Așadar, iată de ce nu mai trebuie să îți faci griji atunci când îți dorești să bei o cafea cu lapte. Combinația este una benefică pentru organism și poate să se transforme chiar într-un adevărat deliciu.

