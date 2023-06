(P) Consultatia neurologica si etapele unei astfel de consultatii de specialitate

Cifrele vorbesc de faptul ca exista peste 1 miliard de oameni diagnosticati cu diferite afectiuni neurologice sau tulburari degenerative. Dintre cele mai frecvente astfel de afectiuni enumeram boala Alzheimer, dementa, Parkinson, migrenele, scleroza multipla, accidentele vasculare cerebrale, epilepsiile sau infectiile sistemului nervos.

Avand in vedere toate aceste cifre, importanta consultatiilor neurologice este evidenta. O astfel de consultatie poate fi avuta in vedere pentru controale regulate si diagnosticarea precoce a unor eventuale probleme medicale, dar si in cazurile in care exista simptome ce pot indica anumite probleme neurologice. O astfel de consultatie trebuie efectuata intr-un centru medical specializat in neurologie Bucuresti.

Care sunt etapele in consultatiile neurologice?

Pentru a merge la o consultatie neurologica vorbim fie despre alegerea pacientului de a face o astfel de evaluare, fie de o trimitere din partea medicului de familie sau din partea unui medic generalist. Indiferent de situatie, orice consultatie neurologica parcurge anumite etape in urma caruia medicul neurolog va putea pune diagnosticul final intr-un mod cat mai exact.

Etapa intai este reprezentata de o discutie medic-pacient. In cadrul acestei discutii pacientul va trebui sa indice medicului neurolog care sunt simptomele sau manifestarile care il ingrijoreaza sau care sunt o problema in anumite sarcini din viata cotidiana, fie ca vorbim despre viata personala, fie ca vorbim despre viata profesionala.

In urma acestei discutii, medicul va dori sa afle care sunt simptomele care l-au convins pe pacient sa apeleze la serviciile unui specialist in neurologie Bucuresti. Odata incheiata aceasta etapa, urmeaza etapa a doua. Aceasta implica examinarea starii de sanatate a pacientului. Medicul va apela la anumite proceduri specifice in neurologie.

Printre aceste proceduri se regasesc urmatoarele: verificarea tonusului muscular, testarea mobilitatii musculare, analizarea nervilor de la nivelul fetei si ai gatului, analizarea echilibrului sau analizarea anumitor reflexe avute de catre pacient in urma stimulilor. Tot in cadrul acestei etape sunt evaluate anumite detalii legate de simturi, memorie, vorbire, limbaj, abilitati de concentrare si abilitatile cognitive ale pacientului evaluat.

La finalul acestor doua etape in consultatia neurologica, medicul specialist poate considera ca sunt necesare anumite investigatii suplimentare. Printre acestea amintim investigatii din categoria tomografiilor computerizate, imaginile cu rezonanta magnetica, punctiile lombare, electroencefalograma sau electromiograma.

Este important sa nu ignoram simptomele care pot indica afectiuni neurologice

Chiar daca traim intr-o societate mai mereu grabita, este foarte important sa nu ignoram simptomele care ne pot indica o serie de afectiuni neurologice si sa ne programam la un medic neurolog pentru o consultatie.

In cazul unor stari de ameteala, stari de lesin care persista, slabiciune la nivel muscular, insomnii, alte tulburari de somn, tulburari de memorie, dureri de cap bruste sau severe, tulburari ale vorbirii si dificultatea de a controla limba, buzele sau dificultati in enuntarea de idei coerente, mers instabil sau probleme in coordonarea miscarilor, este recomandat sa te programezi la o consultatie de neurologie. Pentru mai multe detalii suplimentare viziteaza site-ul nostru www.pro-memoria.ro.

