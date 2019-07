Produse naturale pentru slăbit

Exista mai multe moduri prin care poti pierde kilogramele in plus si foarte multe metode naturale care s-au dovedit eficiente. Dieta este foarte importanta si la o dieta sanatoasa se adauga si suplimentele pentru slabit care vin sa ajute o alimentatie corespunzatoare.

Proteinele joaca un rol important in dieta

Atunci cand este vorba despre eliminarea kilogramelor in plus, proteinele sunt nutrientii de baza. Corpul arde caloriile in momentul in care digera si metabolizeaza proteinele consumate astfel incat o dieta bogata in proteine poate stimula organismul sa arda aproximativ 200 de proteine pe zi.

O dieta bogata in proteine genereaza sentimentul se satietate si reduce apetitul. Oamenii care consuma multe proteine, reduc cu mai putin de 400 de calorii dieta zilnica.

Consumul de alimente intregi cu un singur ingredient este o solutie buna

Atunci cand vrei sa elimini kilogramele in plus, o solutie foarte buna este sa iti bazezi dieta pe alimente intregi care au doar un singur ingredient. Procedand asa, elimini zaharul, alimentele prelucrate si excesul de grasimi. Cele mai multe alimente integrale sunt perfecte pentru micul dejun deoarece vor umple stomacul pentru cel putin o jumatate de zi.

Consumul de alimente intregi ofera si foarte multe substante nutritive esentiale, necesare pentru ca organismul sa functioneze corect.

Pierderea in greutate este un efect secundar natural in cazul consumului de alimente intregi.

Evitarea alimentelor procesate

Alimentele procesate sunt de foarte multe ori bogate in zahar si grasimi, si au un numar ridicat de calorii. Mai mult, alimentele procesate sunt facute pentru a te determina sa mamanci cat mai mult. Ele genereaza dependenta.

Alimentele sanatoase si gustarile dese

Alimentele consumate sunt cele care afecteaza greutatea si comportamentul alimentar. Avand tot timpul la dispozitie alimente sanatoase, scade riscul de a consuma alimente nocive. Exista de asemenea foarte multe gustari sanatoase si naturale, foarte usor de preparat si de luat in calatorii.

Acestea includ iaurt, fructe intregi, morcov, nuci si oua fierte tare.

Consumul de zahar ar trebui sa fie limitat

Consumul de alimente care contin zahar este asociat cu bolile cardiace, diabetul de tipul 2 si cancerul. In medie, americanii mananca 15 lingurite de zahar in fiecare zi. Aceasta cantitate este ascunsa in diverse alimente prelucrate, deci este posibil sa consumi mult zahar fara sa iti dai seama. Pentru ca zaharul are diverse denumiri in listele de ingrediente, poate fi dificil sa iti dai seama cat de mult contine un produs. Minimizarea consumului de zahar adaugat este o metoda optima pentru a imbunatati dieta.

Apa este foarte importanta

Apa poate contribui la scaderea in greutate. Consumul de 0.5 litri de apa duce la cresterea cantitatii de calorii arse cu pana la 30 de procente timp de o ora dupa. Consumul de apa inainte de mese poate duce la un aport redus de calorii, mai ales pentru persoanele care sunt de varsta mijlocie sau pentru batrani.

Apa este foarte buna pentru pierderea in greutate atunci cand inlocuieste alte bauturi care sunt bogate in zahar sau in calorii.

Cafeaua este un produs recomandat pentru slabit

Din fericire, oamenii au descoperit cafeaua, o bautura foarte sanatoasa si incarcata cu antioxidanti si alti compusi benefici. Consumul de cafea poate sustine scaderea in greutate prin cresterea nivelului de energie si a cantitatii de calorii arse. Cafeaua cu cofeina poate creste metabolismul cu 3-11% si poate reduce riscul de aparitie a diabetului de tipul 2 cu un procent de pana la 50%.

In plus, cafeaua neagra este foarte prietenoasa pentru pierderea in greutate pentru ca te poate face sa te simti plin si nu contine calorii atunci cand nu are zahar adaugat.

Produse pentru slabit:

Slimbar cu ceai verde

Acest produs este un aliment energetic foarte sanatos. Contine nutrienti de foarte buna calitate si are ingrediente in proportii optime pentru organism. Iodul si vitamina C contribuie la metabolismul normal, in timp ce zincul ajuta la metabolizarea macronutrientilor, carbohidratilor si acizilor grasi.

Continutul de fulgi de grau germinati are rol biostimulator si alaturi de fulgii de porumb crocancti si de alune, ofera o aroma speciala acestui baton. Este foarte bogat in fibre si este recomandat in curele de slabit. Acest baton nu are in compozitie ingrediente de origine animala si poate fi consumat de vegetarieni sau de cei care tin post.

Visislim Light

Acest produs are rolul de a contribui la pierderea eficienta in greutate, mai rapid si mai simplu si fara ajustari drastice ale modului de viata. Actiunea sa se bazeaza pe doua zone cheie, in timp ce stimuleaza reducerea cantitatii consumate, accelereaza simultan arderile caloriilor.

Acest produs contribuie la reducerea greutatii mai rapid fara ajustarea drastica a modului de viata. Este eficient datorita formulei foarte usoare ce se bazeaza pe doua ingrediente care actioneaza eficient in organism. Diminueaza senzatia de foame si ajuta la obtinerea unei stari de satietate mai repede.

Silimarina Forte

Acest produs este un protector si regenerator hepatic. Are rolul de a stimula metabolismul hepatic si asigura necesarul calitativ in fiecare zi. Silimarina contine plen pur, care asigura datorita compozitiei complexe necesarul de aminoacizi esentiali in fiecare zi. Este un produs recomandat nu doar pentru slabit ci si pentru starile de convalescenta, oboseala cronica sau acuta pe baza sensibilitatilor hepatice. Actioneaza ca regenerant si protector pentru administrarea produselor care pot oxida la nivel hepatic si este perfect in curele de detoxifiere.

Anghinare, Leurda Si Ridiche Neagra

Acest produs contribuie perfect la scaderea in greutate si ajuta la mentinerea colesterolului si trigliceridelor din sange la limitele normale. De asemenea, impiedica depunerea de grasimi pe peretii vaselor de sange. Este recomandat pentru persoanele cu steatoza hepatica, obezitate, superponderabilitate, ateroscleroza si colicistite cronice.

Persoanele care vor sa slabeasca sanatos si eficient trebuie doar sa combine dieta cu suplimentele si sa se asigure ca au un stil de viata sanatos. O viata sanatoasa implica si miscare cel putin 30 de minute pe zi. Este recomandat ca administrarea de suplimente sa se faca dupa citirea in prealabil a ingredientelor active din acestea si dupa analizarea efectelor potentiale asupra intregului organism. Ar trebui administrate doar suplimente naturale, cu un numar redus spre zero de substante chimice.