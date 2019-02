Remediile naturale necunoscute pentru tratarea alunițelor, negilor și punctelor negre de pe corp

Problemele legate de piele sunt foarte frecvențe datorită faptului că epiderma este foarte sensibilă.

Dacă doriți să scăpați de aceste probleme și să îmbunătățiți aspectul pielii, ar trebui să optați pentru remedii naturale. V-am pregătit o lista care conține unele dintre cele mai bune remedii naturale pentru problemele pielii. Dacă doriți să aveți o piele sănătoasă, cu siguranță trebui să testați aceste remedii!



1. Alunițe:



Alunițele afectează oameni de toate vârstele. Chiar și copiii pot fi afectați de această problemă a pielii. Acestea sunt definite că grupuri de celulele de pigmentare a pielii, care sunt de asemenea cunoscute sub numele de melanocite.



Alunițele sunt în mare parte cauzate de genetică și de expunerea excesiva la soare.



Remedii naturale pentru alunițe:



Usturoiul: dacă doriți să eliminați în mod eficient alunițele, ar trebui să alegeți ingrediente cum ar fi usturoiul sau extractul de usturoi.



Înainte de a aplică usturoi sau extractul de usturoi, aveți nevoie să aplicați o bandă de mascare cu vaselină în jurul aluniței.



În acest fel va veți proteja pielea. Protejați cu un bandaj după ce ați terminat aplicarea usturoiului pe aluniță. Trebuie să o lăsați așa timp de 4 ore. Pentru rezultate mai bune se repetă acest tratament în fiecare zi.



Ulei de ricin și bicarbonat de sodiu: se face o pastă din amestecarea uleiului de ricin cu bicarbonatul de sodiu. Procedura este simplă, se aplică pastă pe aluniță și se acoperă cu un bandaj.



Se lasă așa peste noapte. Dimineață se scoate bandajul și se clateste zonă. Această procedura se repetă în fiecare noapte.



Oțetul de mere: acest tratament este, de asemenea, foarte simplu și ușor, trebuie doar să înmuiați o dischetă de bumbac în oțetul de mere și să aplicați pe zonă afectată.



Acoperiți cu un bandaj și lăsați să acționeze timp de 8 ore. Rezultatele sunt uimitoare! Aluniță va cădea singură.



2. Negi:



Negii sunt, de obicei, un rezultat al HPV (virusul papilloma uman), și pot fi descriși că mici umflături pe piele sau membranele mucoase. Cele mai comune modalități de a rezolvă această problemă sunt congelarea sau prin aplicarea de acid salicilic (aspirina).



Remedii naturale pentru negi:



Banane: înainte de a merge la culcare trebuie să frecati negul cu o coajă de banană. Această procedura trebuie repetatat pe parcursul a două săptămâni sau până când negul dispare.



Miere: această procedura este la fel că și cu coajă de banană.



Înainte de culcare aplicați miere pe negi și apoi acoperiți cu un bandaj.



Usturoi: negii dumneavoastră pot fi eliminați în numai două săptămâni prin utilizarea regulată de suc de usturoi. Frecati usturoiul zdrobit pe negi și apoi acoperiți cu un bandaj. Această procedura trebuie repetată de două ori de zi.



Oțetul de mere: după ce înmuiați o dischetă de bumbac în oțetul de mere, aplicați pe zonă un bandaj. Lăsați să acționeze pe toată durată nopții. Se repetă aceeași procedura dimineață. Acest remediu oferă rezultate incredibile!



3. Acrocordoane (polip fibroepitelial sau alunițe alungite):





Ploape, gat, piept si axile sunt cele mai frecvente zone in care apar. Aceste acrocordoane se manifesta prin cresteri care se lipesc pe suprafata pielii si sunt cauzate de frecarea pielii de haine sau de alte obiecte cu care intra in contact. Cele mai frecvente solutii pe care oamenii le aleg sunt: taierea, congelarea sau, pur si simplu, le lasa asa.

Remedii naturale pentru acrocordoane:

Otetul de mere: dupa ce inmuiati o discheta de bumbac in otetul de mere, aplicati pe piele pe zona afectata. Veti scapa de acesta problema in doar cateva zile. Acrocordonul se va innegri si va cadea singur.

Ulei de arbore de ceai: faceti un amestec cu putina apa si cateva picaturi de ulei de arbore de ceai, inmuiati o discheta de bumbac si aplicati pe zona afectata, apoi acoperiti cu un bandaj. Aceasta procedura trebuie repetata de 2-3 ori in fiecare zi, timp de o luna.

Va recomandam sa incercati acest remediu daca aveti acest tip de alunite in jurul ochilor, deoarece este una dintre cele mai sigure metode. In acest fel, veti fi capabil sa eliminati acrocordoanele si va veti proteja ochii in acelasi timp.

Bicarbonat de sodiu si ulei de ricin: faceti o pasta prin amestecarea bicarbonatului de sodiu cu uleiul de ricin. Aplicati amestecul pe zona afectata si acoperiti cu un bandaj. Aceasta procedura trebuie repetata de 2-3 ori pe zi. Acest amestec poate fi tinut in frigider timp pana la 48 ore.

4. Pete negre:

Petele negre apar, de obicei, pe fata, antebrate si pe maini. Petele negre sunt cunoscute ca pete de varsta si pot fi descrise ca pete decolorate. Cauzele principale sunt un ficat imbatranit sau expunerea excesiva la soare.

Remedii naturale pentru petele negre:

Lamaia: acest remediu este simplu si usor, inmuitati o discheta de bumbac in suc de lamaie si aplicati de zona afectata. Acesta procedura trebuie repetata de doua ori pe zi.

Aloe vera:

daca doriti sa scapati de petele negre, aplicati gelul de aloe proaspat pe zona afectata. Trebuie sa lasati sa actioneze timp de o jumatate de ora.

Ceapa: se aplica sucul de ceapa pe zona afectata cu ajutorul unei dischete de bumbac si lasati sa actioneze timp de 10-15 minute. Apoi spalati. Aceasta procedura trebuie repetata pana cand petele negre dispar complet.

Hrenul: se face un amestec cu hrean si otet. Aplicati amestecul rezultat pe zona afectata. Acesta procedura trebuie repetata pana cand petele negrele dispar complet.

Ser de vitamina C: daca doriti sa protejati sanatatea pileii, serul organic si fara substante chimice de vitamina C este cea mai buna alegere.

Veti putea scapa de petele negre in cel mai scurt timp posibil datorita nivelului ridicat de vitamina C. De asemenea, ajuta la repararea pielii deteriorate.

5. Pori INCHISI:

Porii inchisi apar din cauza acumularii de ulei de piele.

Pielea ta arata neglijata si va arata mai rau daca nu se trateaza acesta problema cat mai curand posibil.

Remedii naturale pentru porii astupati:

Gomaj cu zahar: se face o pasta prin amestecarea zaharului cu suc de lamaie. Frecati acesta pasta pe zona afectata cu o bucata de material din bumbac cu miscari circulare. Apoi spalati fata cu apa calda.

Jetul de abur: pentru acesta procedura este foarte important sa se spele bine fata. Apoi, aplecati-va deasupra unei oale cu apa fiarta sau ceai de musetel si acoperiti capul cu un prosop.

Acesta procedura trebuie sa dureze timp de 10-15 minute. Cand ati terminat, din nou, se spala fata cu apa calda. Pentru a elimina resturile suplimentar, se aplica otet pe fata cu ajutorul unei dischete de bumbac.