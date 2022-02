Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica, locul unde românii sunt salvați prin intervenții minim-invazive

La Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București beneficiezi de investigațiile cardiologice si de chirurgie vasculara în baza biletului de trimitere. Iată mai jos câteva dintre investigațiile ce se pot realiza pentru toți pacienții asigurați ce prezintă la internare bilet de trimitere de la medicul specialist (Oferta valabilă în limita fondurilor disponibile):

• Pachet consultație cardiologie și EKG

• Consultație de chirurgie vasculară

• Investigație Ecograf Doppler vascular / arterial

• Operație de varice (unilateral)

• Pachet Investigație Arteriografie

• Angioplastie cu un stent

• Operații chirurgie vasculară și chirurgie

Investigații de complexitate ridicată, tratate cu succes

În ultimii ani, medicii de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica au condus intervenții complexe, chiar premiere medicale, cu rezultate foarte bune pentru pacienți. Așa este și cazul unei paciente cu o tumoră retroperitoneală gigant, care a fost salvată printr-o intervenție cardiovasculară minim-invazivă care i-a salvat viața.

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica înseamnă:

- Centru de excelență unidisciplinar acreditat gradul II de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) – cea mai înaltă acreditare existentă la ora actuală în România.

- Peste 20 de medici supra-specializați cu experiență vastă în domeniu și aparatură medicală ultra-performantă.

- Serviii medicale în regim:

• Ambulatoriu;

• De spitalizare de zi;

• Spitalizare continue (minim 24 ore) în saloane cu grad ridicat de confort și igienă;

- Serviciile medicale decontate cu:

• CASMB;

• NHS ( Casa Națională de Asigurări a Marii Britanii), în premieră națională;

• Asiguratori privați;

Medicii noștri vă stau la dispoziție cu programare la tel. 031.9995.

De 5 ani ne dedicăm inimilor pacienților noștri

În 2017, am deschis Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din dorința de a salva și a crește calitatea vieții pacienților cu afecțiuni cardiovasculare. Până în prezent, am reușit să tratăm cu succes peste 27.000 inimi și am diagnosticat și tratat cu succes pacienți cu afecțiuni extrem de complexe ale sistemului vascular.

Ne-am concentrat pe calitatea actului medical – de la personal medical supra-specializat, aparatură ultra modernă, până la toate măsurile de prevenție și limitare a unuia dintre cele mai periculoase virusuri ale sec. XXI. Planurile noastre de viitor includ crearea unui departament de microchirurgie pentru intervenții ca fistule arterio-venoase, implantare catetere de dializă, scleroterapia varicelor precum și a unui compartiment ATI ce presupune dublarea numărului de paturi ATI actual și dotarea cu echipament de monitorizare.

