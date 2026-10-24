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Trei obiceiuri zilnice care îți pot afecta glicemia fără să îți dai seama. Ce avertizează specialiștii

Cafeaua băută dimineața, nopțile prea scurte și orele petrecute pe scaun pot avea efecte asupra nivelului zahărului din sânge. Specialiștii explică de ce aceste obiceiuri aparent banale merită mai multă atenție.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 11:00 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:01
Ce transmit specialiștii despre obiceiurile care îți afectează glicemia | pexels
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Nivelul zahărului din sânge poate fi influențat nu doar de alimentele pe care le consumăm, ci și de rutina de dimineață, orele de somn și timpul petrecut pe scaun.

Unele obiceiuri aparent inofensive pot îngreuna menținerea glicemiei în limite normale, mai ales în cazul persoanelor cu prediabet sau diabet. Specialiștii atrag atenția că schimbările mici, făcute în fiecare zi, pot contribui la o mai bună gestionare a acesteia.

Cafeaua de dimineață și lipsa somnului pot afecta glicemia

Cafeaua face parte din rutina multor persoane, însă felul în care este consumată poate conta pentru nivelul zahărului din sânge. Siropurile îndulcite, zahărul și anumite creme adăugate în cafea pot contribui la creșterea glicemiei. În plus, cofeina poate influența modul în care organismul răspunde la insulină, iar acest efect poate varia de la o persoană la alta.

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Potrivit eatingwell.com, Caroline Thomason Bunn, dietetician și specialist în educația persoanelor cu diabet, atrage atenția că o creștere a glicemiei încă de la începutul zilei poate fi urmată de alte fluctuații.

Dacă observi că nivelul zahărului din sânge crește după cafea, o variantă ar fi să o bei în timpul micului dejun și să eviți adaosurile cu mult zahăr. Pentru a înțelege mai bine reacția organismului, valorile pot fi urmărite cu ajutorul unui glucometru sau al unui dispozitiv de monitorizare continuă a glucozei, la recomandarea unui specialist.

Un alt factor important este somnul. Odihna insuficientă sau întreruptă poate reduce sensibilitatea organismului la insulină, hormonul care ajută glucoza să pătrundă în celule. Cercetările asociază somnul insuficient, în special atunci când o persoană doarme frecvent mai puțin de șase ore pe noapte, cu un risc mai mare de rezistență la insulină.

Statul îndelungat pe scaun, un alt obicei care poate conta

Al treilea obicei este sedentarismul, mai ales atunci când petrecem multe ore așezați și nu facem pauze pentru mișcare. Programul de lucru, ședințele sau drumurile lungi ne pot ține pe scaun perioade îndelungate, însă activitatea fizică are un rol important în folosirea glucozei de către organism.

Atunci când mușchii sunt puși în mișcare, aceștia consumă glucoză, iar acest lucru este util inclusiv după mese. Vandana Sheth, dietetician-nutriționist și specialist în îngrijirea persoanelor cu diabet, recomandă plimbările scurte după ce mâncăm.

Ce putem face pentru a menține glicemia sub control

Pe lângă reducerea timpului petrecut fără mișcare și respectarea unui program de somn, alimentația echilibrată rămâne importantă. Specialiștii recomandă includerea în meniu a legumelor, leguminoaselor, cerealelor integrale și fructelor, alături de surse de proteine și grăsimi sănătoase.

O altă recomandare este să urmărim evoluția glicemiei în timp, fără să tragem concluzii pe baza unei singure măsurători. Un jurnal al valorilor sau monitorizarea continuă a glucozei pot ajuta la identificarea obiceiurilor care influențează nivelul zahărului din sânge.

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