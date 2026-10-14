Prunele și pâinea cu maia, două alimente care pot influența glicemia. Ce spun specialiștii despre efectele lor asupra organismului

Studiile au arătat tot mai mult cât de importantă este alimentația pentru sănătate. Iată câteva recomandări nutriționale pentru o viață mai sănătoasă.

Obiceiurile de consum alimentar au consecințe fie imediate, fie în timp, însă ele există. Specialiștii au făcut cercetări pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să aleagă între o gustare sănătoasă și un moment de relaxare.

Nutriționiștii au compus o listă de ingrediente care ajută la ținerea sub control a glicemiei, reglarea colesterolului și multe altele. Surprinzător - sau nu - unele se aflau deja pe mesele bunicilor.

Citește și: Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor, potrivit specialiștilor în nutriție. Ce alimente ar trebui să consumi dimineața

5 recomandări nutriționale pentru o sănătate mai bună: de la alimente benefice pentru inimă, la gustări înainte și după antrenament

Articolul continuă după reclamă

De la includerea prunelor, fructe benefice pentru sănătatea cardiovasculară, în alimentația de toamnă până la alegerea pâinii potrivite pentru controlul glicemiei, specialiștii au câteva recomandări practice pentru o alimentație echilibrată.

De asemenea, explică modul în care se poate monitoriza aportul de sodiu din brânza proaspătă de vaci, ce temperatură a apei este potrivită pentru hidratare și de ce este util consumul nucilor înainte și după activitatea fizică.

Citește și: Patru mic-dejunuri pe care dieteticienii le aleg pentru o tensiune arterială sănătoasă. Ce pun în farfurie dimineața

Consumați prune pentru a susține sănătatea cardiovasculară

Prunele sunt o sursă importantă de fibre solubile, care contribuie la menținerea unui nivel normal al colesterolului din sânge. Acestea conțin și potasiu, un mineral care contribuie la reglarea tensiunii arteriale, precum și polifenoli, compuși cu efect antioxidant care protejează vasele de sânge și pot contribui la reducerea stresului oxidativ.

Carlyne Remedios, dietetician autorizat la JM Nutrition, a explicat pentru o sursă că fibrele solubile din prune reduc cantitatea de colesterol absorbită la nivel intestinal și favorizează eliminarea prin materiile fecale a acizilor biliari care conțin colesterol.

Cercetările au arătat, de asemenea, că un consum de prune este asociat cu valori mai scăzute ale colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”. Atunci când concentrația colesterolului LDL crește în timp, acesta poate contribui la formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor, crescând riscul de boli cardiovasculare și de accident vascular cerebral.

Citește și: Ce să bei seara dacă te simți balonat. Băutura simplă recomandată de dieteticieni înainte de culcare

Alegeți pâinea integrală sau pâinea cu maia pentru controlul glicemiei

Atât pâinea integrală, cât și pâinea cu maia pot contribui la limitarea creșterilor bruște ale glicemiei. Pâinea integrală conține, în general, mai multe fibre alimentare, care încetinesc digestia și absorbția glucozei. În cazul pâinii cu maia, posibilele beneficii asupra glicemiei sunt asociate procesului de fermentare, care poate încetini digestia amidonului și poate determina o creștere mai graduală a concentrației glucozei în sânge.

Cantitatea de pâine consumată influențează, de asemenea, răspunsul glicemic. Pentru a limita creșterile bruște ale glicemiei după masă, este recomandat să asociați alimentele bogate în carbohidrați cu surse de proteine și grăsimi. De exemplu, puteți consuma la micul-dejun pâine prăjită cu unt de nuci sau cu ouă, iar la prânz puteți adăuga avocado într-un sendviș.

Citește și: Ce să mănânci alături de ouă la micul dejun. 5 alimente care pot ajuta tensiunea și colesterolul

Beți apă la temperatura preferată pentru o hidratare adecvată

Atât apa la temperatura camerei, cât și apa rece sunt opțiuni potrivite pentru menținerea unei hidratări adecvate. Apa rece poate fi mai răcoritoare după activitatea fizică sau după o plimbare pe vreme călduroasă. În schimb, persoanele cu sensibilitate dentară, disconfort gastric sau dificultăți de înghițire pot tolera mai bine apa la temperatura camerei ori apa călduță.

Cel mai important este să consumați o cantitate suficientă de apă pentru a acoperi necesarul zilnic de lichide al organismului. În acest context, temperatura apei are o importanță secundară. De altfel, dovezile științifice privind beneficiile pentru sănătate ale consumului de apă la diferite temperaturi sunt limitate.

Citește și: 10 alimente pe care nu ar trebui să le ții în frigider. Greșeala pe care mulți o fac fără să știe

Verificați conținutul de sodiu al brânzei proaspete de vaci pentru a menține tensiunea arterială în limite normale

Brânza proaspătă de vaci, cunoscută și sub denumirea de cottage cheese, furnizează mai mulți nutrienți esențiali, printre care proteine, calciu, fosfor și vitamina B12. Totuși, unele sortimente au un conținut ridicat de sodiu, în principal din cauza sării adăugate în procesul de fabricație.

Consumul excesiv de sodiu poate suprasolicita mecanismele renale de eliminare a acestuia și poate favoriza retenția de apă. Ca urmare, crește volumul de sânge circulant, ceea ce poate determina o presiune mai mare asupra pereților arterelor. În timp, aportul excesiv de sodiu poate contribui la apariția sau agravarea hipertensiunii arteriale.

Nu este necesar să eliminați complet acest tip de brânză din alimentație. Pentru a o include într-un regim alimentar benefic pentru sănătatea cardiovasculară, alegeți sortimente cu un conținut redus de sodiu și acordați atenție cantității consumate.

Citește și: Ce alimente nu trebuie spălate înainte să le pui în frigider. Umezeala le poate face să se strice mai repede

Consumați nuci înainte sau după antrenament pentru a susține aportul energetic

Nucile pot fi consumate ca gustare sau ca parte a unei mese echilibrate. Acestea furnizează proteine și grăsimi nesaturate și pot contribui la susținerea proceselor de recuperare și dezvoltare musculară, fiind o opțiune potrivită înainte sau după antrenamente.

Grăsimile din nuci reprezintă o sursă concentrată de energie, iar aportul energetic adecvat contribuie la susținerea efortului fizic. Prin urmare, nucile pot face parte din alimentația persoanelor care practică activități solicitante, precum drumețiile sau alergarea pe distanțe lungi.

La micul-dejun sau la prânz, puteți adăuga nuci în terciul de ovăz, în iaurt sau în salate. De asemenea, le puteți include în preparatele pentru cină, presărându-le peste paste și legume sau folosindu-le pentru a forma o crustă crocantă pe fileurile de somon ori pe carnea de pui.