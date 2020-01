Poveste impresionantă! S-a vindecat de cancer printr-un regim foarte dur: "Omul m-a întrebat: De ce vrei să trăiești?"

Adriana Amzulescu a mărturisit la "Voi cu Voicu", de la Antena 3, că l-a cunocut pe naturistul Valeriu Popa și că astăzi trăiește datorită tratamentelor și lecțiilor de vindecare învățate de la el.

"La 37 de ani am fost diagnosticată cu melanom malign cu metastază în gradul 3 spre 4. Am urmat tratament medical și cinci operații în decurs de 8 luni cu care nu am rezolvat nimic. Am urmat toată imunologia existentă la momentul respectiv. Era o secretomanie diagnosticul, deci practic nu știam că nu sunt chiar atât de grav. Aveam și copil de 9 ani atunci. Acum am 73 de ani și un nepot de 15 ani. Am mers din aproape în aproape în ideea că nu cunoșteam diagnosticul. Într-un final am ajuns la Spitalul Militar Central, foarte greu se ajungea pe vremea aceea. Acolo l-am întâlnit pe generalul Antonescu, un medic foarte bun, dar care a avut curajul să-mi spună că știe cu câtă greutate am intrat în cabinetul dânsului, dar că voi mai avea maxim 3 luni trăit."

"M-a întrebat: De ce vrei să trăiești?"

Printr-o întâmplare fericită am ajuns la Valeriu Popa. Mi s-a spus că nu primește pe nimeni și doamna din biroul său a auzit disperarea mea și și-a asumat riscul de a ne chema, totuși, acolo. În clipa în care a intrat birou a întrebat ce-i cu noi. Doamna drăguță de acolo a spus că sunt o nepoată de-a ei. Stând față în față, a mers cu mâna la o distanță de 20 de cm deasupra mea, a insistat în dreptul stomacului, apoi a mers pe brațul drept și a zis "cum ai putut putut să suporți cinci intervenții chirurgicale și de fiecare nu ai înlăturat decât efectul și nu cauza. Mi-a spus exact ce am, un cancer în ultimă fază. Boala e îngrozitor de avansată. Am început să tremur, mi s-au adunat lacrimile și m-a întrebat: de ce vrei să trăiești? I-am explicat că am un copil de 9 ani, un soț și că eu am doar 37 de ani. S-a uitat la mine și mi-a spus că, într-adevăr, sunt trei motive serioase. Mi-a spus că îmi dă un regim foarte dur și de lungă durată, de șapte ani", a povestit Adriana Amzulescu.