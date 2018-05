Vrei o sănătate de fier? Alege fructele oleaginoase

Ca să o cităm pe cea mai cunoscută nutriţionistă, doamna Mihaela Bilic: „Fructele oleaginoase (nuci, alune, migdale, fistic, caju) sunt un concentrat de calorii dar și de sănătate.”

Bogăția de proteine, minerale, vitamine și acizi grași esențiali (grăsimile mono și poli-nesăturate sunt necesare pentru buna funcționare a corpului) contribuie din plin la un metabolism eficient, la regenerarea celulară, cresc imunitatea, puterea de concentrare, elasticitatea mușchilor și frumusețea pielii. Iar pentru a beneficia de toate acestea nu ai nevoie decât de 30g zilnic. Adică echivalentul unui ‚pumn de nuci’.

Știai că există 2 varietăți de migdale? Cele dulci și cele amare; însă comestibile nu sunt decât migdalele dulci. Migdalele sunt prietenele inimii tale, consumul acestora reducând riscul unui atac de cord. Fiind bogate în calciu și fosfor, riboflavină și L-carnitină, întăresc sistemul osos și îmbunătățesc funcția cerebrală, reduc durerile stomacale, combat anemia și asigură energie. În plus te fac să strălucești, pielea ta arătând mai tânără. Reprezintă o sursă excelentă de fibre, proteine și Omega-3 și contribuie la remineralizarea organismului, prevenind stările de oboseală cronică sau de epuizare intelectuală. Și cu toții știm ce înseamnă asta...

Îți recomandăm consumul lor în stare crudă iar pentru a fi ușor de digerat și asimilat hidratează-le cu cel puțin 8 ore înainte de consumul efectiv.

‚Nucile’ Caju sunt o bună sursă de fier consumate în salate, sucuri sau alte alimente bogate în vitamina C. Magneziul întărește osatura și permite o funcționare corectă a nervilor și a mușchilor, pe când potasiul ajută la menținerea tensiunii arteriale sub control. În plus, dacă nu știai, alungă depresia și anxietatea și reglează somnul deoarece conțin triptofan - o substanță care crește cantitatea de serotonină din creier și care te face să te simți mai bine. În plus au un efect incredibil asupra ochilor prin conținutul de luteină și zeaxantină, ceea ce înseamnă că protejează ochii de efectele negative ale razelor ultra-violete.

Vrem să doborâm un mit – e mult mai indicat să fie consumate în stare crudă, deși unii le consideră toxice astfel. Dar nu e deloc așa - toxică este doar coaja, motiv pentru care aceste nuci sunt tratate termic pentru îndepărtarea învelișului tare imediat după ce au fost culese.

Migdalele și caju-ul au același conținut proteic, însă la capitolul fibre lucrurile stau puțin diferit. Migdalele sunt de 3 ori mai bogate în fibre în comparație cu caju-ul. Dar caju-ul are de 2 ori mai mult zinc decât migdalele!

Pot fi consumate în orice moment al zilei, acasă sau la birou și chiar plimbându-te prin natură. Așa că ia-le cu tine!