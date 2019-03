Bani din cer pentru zodiile acestea! Horoscopul de sâmbătă anunță câștiguri uriașe

Sâmbăta aceasta anumiți nativi câștigă sume maari de bani, fie dintr-un pariu norocos sau bilet la loto, fie dintr-o moștenire neașteptată! Ce anunță horoscopul zilei de sâmbătă, 2 martie?

Noroc in dragoste, noroc si la bani pentru zodia pesti astazi. Le surade sansa in plan financiar si chiar daca sunt tentati sa faca o multime de cheltuieli, tot vor ramane pe plus. Nu este exclus nici să se aleagă cu un câștig foarte mare, complet neprevăzut.

HOROSCOP 2 MARTIE . Pe de alta parte, berbecilor li se recomanda putina chibzuinta din acest punct de vedere. Banii nu stau prea mult in buzunarele lor zilele acestea.

Niste neintelegeri la locul de munca cu colegii ori cu un sef ii supara pe tauri. Discutiile avute si lumina proasta in care sunt pusi ii va consuma enorm, anunță horoscopul zilei de 2 martie.

Chiar daca ei nu au dat mare atentie la inceput, se pare ca un proiect se dovedeste a fi unul extrem de fructuos pentru nativii gemeni. Dovada ca norocul vine. de unde te astepti mai putin.

Nu exista coincidente astazi pentru raci. Astrele spun ca vor ava parte de o sincronizare perfecta intre nevoie si. rezolvare.

HOROSCOP 2 MARTIE . Incep sa scartaie putin afacerile pentru lei, iar asta numai din vina lor, pentru ca lasa totul pe ultima suta de metri.

O veste neasteptata pentru nativii fecioaradin partea unui superior. E foarte posibil sa fie trimisi intr-o calatorie importanta pentru cariera lor.

Balanțele, ca de obicei, cand au o suma de bani mai mare, direct la cumparaturi ajung. Astazi e posibil sa cumparati totusi niste chetii pentru casa, mai anunță horoscopul zilei de 2 martie.

Dragi scorpioni, dupa furtuna vine si vreme buna! Nu are sens sa ganditi lucrurile pe toate partile, acolo unde nu merg. Lasati in urma ce nu vi se potriveste si mergeti inainte doar cu ceea ce simtiti!

HOROSCOP 2 MARTIE . Săgetătorii ar trebui sa acorde putina atentie si odihnei, nu doar muncii continue. Cineva le apreciaza munca la birou si vrea tot mai mult de la ei.

Capricornii au avut o perioada foarte buna profesional inca de la inceputul anului. Iar acum ca s-au acomodat cu schimbarea, ei bine, astrele spun ca greul abia incepe.

Vărsătorii sunt foarte creativi si spotani intr-un proiect la serviciu, calitati care cu siguranta le vor fi rasplatite.