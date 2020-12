Cea mai rară zodie din lume. Ce o face unică și de ce sunt atât de puțini nativi pe care îi guvernează

Cu toate acestea, una dintre cele 12 zodii este destul de greu de găsit, fiind o raritate. Dacă te întrebi cine e unicornul din grupul tău social, află că este vorba despre Capricorni.

De ce sunt Capricornii cea mai rară zodie din lume?

Capricornii se dovedesc a fi prieteni loiali și sufletiști, fiind una dintre cele mai rare zodii, conform The New York Times. De asemenea, cele mai rare zile de naștere sunt Ajunul Crăciunului, ziua de Crăciun și prima zi din an. Toate acestea sunt în sezonul Capricornului, făcând această zodie să fie o raritate.

