Horoscop 14 mai. E ZIUA PE CARE N-O VEȚI UITA NICIODATĂ. Nativii acestei zodii trebuie SĂ SE PREGĂTEASCĂ

Berbec

Aveti capacitatea de a aborda orice chestiune intr-un mod realist. Este o zi buna pentru a gasi solutii eficiente la probleme delicate.

Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa disipati eventualele tensiuni existente in relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri.

Profitati de atmosfera destinsa pentru a discuta pe indelete cu membrii familiei!

Taur

Aveti mari sanse sa gasiti solutii pentru echilibrarea bugetului, atat prin reducerea cheltuielilor, cat si prin cresterea veniturilor.

O propunere de colaborare s-ar putea ivi chiar azi.

Este o zi buna pentru a va consolida relatiile profesionale si personale. Vă sugerăm sa profitati de contextul favorabil de azi pentru a incerca o impacare cu o persoana cu care v-ati certat mai demult.

Gemeni

La locul de munca se anunta o zi incarcata, dar cu sanse mari sa rezolvati relativ usor probleme care in alte zile v-ar fi dat bataie de cap. Suneti in forma si aveti mintea limpede.

S-ar putea sa va nelinisteasca situatia financiara, dar pare sa fie doar o dificultate de moment.

Azi speculatiile nu merita efortul. Puteti castiga mai mult si mai sigur daca va puneti mintea la contributie.

Rac

Nu se intrevad probleme deosebite in plan profesional si in afaceri.

Contextul astral de azi este favorabil schimbarilor in locuinta, la care va ganditi de ceva timp. Daca v-ati propus sa achizitionati un obiect de folosinta indelungata, va semnalăm ca azi puteti face o alegere excelenta.

Familia poate fi convinsa destul de usor sa va ajute.

Leu

Aveti sanse de reusita in tot ce faceti, mai ales daca trebuie sa sustineti examene, interviuri sau negocieri.

La locul de munca sau in afaceri, va recomandam sa va ocupati de chestiunile delicate ramase nerezolvate in ultima perioada. Azi sunteti in forma si puteti gasi solutii ingenioase, eficiente.

Aveti posibilitatea sa dezamorsati eventualele tensiuni existente in relatiile cu membrii mai tineri ai familiei.

Fecioară

O zi favorabila studiului si comunicarii cu colegii de serviciu sau cu partenerii de afaceri.

Claritatea in gandire si simtul practic va ajuta sa gasiti o solutie surprinzatoare la o problema de natura financiara.

Relatiile cu partenerul de viata se pot schimba mult in bine daca sunteti dispus sa stati de vorba pe indelete.

Balanță

Este posibil sa aveti o nereusita in afaceri si sa fiti dezamagit. Va sfatuim să nu va pierdeti increderea, fiindca vor aparea curand alte oportunitati.

S-ar putea sa intampinati cateva dificultati din cauza unor probleme de comunicare.

Va recomandam sa fiti mai rabdator si sa evitati speculatiile.

Scorpion

S-ar putea ca un prieten de familie sa va propuna o colaborare. Vă sugeram sa nu va grabiti sa o refuzati, chiar daca beneficiile nu se anunta foarte mari.

Consultati-va si cu partenerul de viata!

Ar fi bine sa va odihniti mai mult.

Săgetător

O zi buna pentru a face planuri de viitor cu bataie lunga.

Comunicarea cu colegii si superiorii este favorizata azi si va ajuta sa gasiti impreuna cele mai eficiente solutii.

Daca prietenii va invita sa iesiti impreuna, Vă sfătuim sa nu ratati ocazia.

Capricorn

S-ar putea sa simtiti nevoia sa va reorganizati prioritatile si sa faceti schimbari in planurile pe termen mediu si lung. Puteti sa va bazati pe intuitie.

Parcurgeti o perioada dificila in plan profesional, dar relatia cu partenerul de viata decurge fara probleme si va intareste moralul.

O ruda mai in varsta ar putea avea nevoie de autorul dumneavoastra.



Vărsător

Se pare ca nu prea va satisface situatia financiara si aveti deja cateva idei destul de originale si indraznete pentru cresterea veniturilor. Recomandarea astrologului este sa le discutati in amanunt cu partenerul de viata. Conjunctura astrala a zilei este favorabila unor astfel de discutii.

La locul de munca aveti tendinta sa va asumati prea multe responsabilitati, cu riscul ca la sfarsitul zilei sa va reprosati ca nu ati realizat tot ce v-ati propus.

Pești

Se pare ca doriti sa faceti anumite schimbari in locuinta si sunteti dispus sa va implicati activ. Partenerul de viata va impartaseste ideile.

Vă recomandam sa profitati de aceasta conjunctura astrala favorabila pentru negocieri, deciizii in ceea ce priveste investitiile si planuri de afaceri pe termen lung.

Membrii mai tineri ai familiei v-ar putea face o surpriza placuta.