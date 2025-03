Consuelo Matos a împlinit 51 de ani. Iată cum arată fosta soție a lui Adrian Mutu.

Consuelo Matos și Adrian Mutu au fost căsătoriți timp de opt ani și au împreună două fete. Cei doi au păstrat legătura și au o relație bună din dragoste pentru fete.

Cum arată Consuelo Matos la 51 de ani. Ce spune ”Briliantul” despre fosta sa soție: „M-a schimbat”

Adrian Mutu și Consuelo s-au căsătorit în 2005, după o perioadă de câteva luni de relație. Mariajul a durat opt ani și au împreună două fete, Adriana și Maya. În 2013 au decis să meargă pe drumuri separate și au semnat actele de divorț, fetele rămânând în grija mamei.

Fosta soție a lui Adrian Mutu a împlinit 51 de ani, iar frumusețea ei nu este deloc știrbită de trecerea timpului, din contră Consuelo și-a păstrat frumusețea și zâmbetul. Aceasta trăiește în Republica Dominicană, potrivit unei surse, iar Adriana și Maya sunt alături de ea. Adriana seamănă izbitor de mult cu mama ei, genele puternice ale acesteia fiind transmise din generație în generație.

Consuela administrează o agenție imobiliară și de ocupă de vânzarea locuințelor de lux. (fotografii în galeria foto de aici)

Deși a ținut mult timp prima pagină a tabloidelor, Adrian Mutu și-a ținut viața privată departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, în cartea publicată a scris totul pe îndelete.

Tot acolo a dezvăluit și motivele divorțului de Consuelo. Antrenorul a avut numai cuvinte de laudă dspre fosta sa soție, atribuindu-i meritul de a-l fi schimbat în bine.

„Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. Ok, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim.

M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lângă mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții.

Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, dezvăluie ”Briliantul”.

Consuelo Matos Gómez ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican în momentul în care s-au cunoscut, iar de atunci a jucat și în două filme: Desperado și El Mariachi.

Adrian Mutu este acum căsătorit cu Sandra, alături de care are un băiat, Thiago. Aceștia au petrecut o vacanță anul trecut chiar acasă la Consuelo, în Republica Dominicană. Antrenorul a dorit să fie prezent la aniversarea de 18 a Adrianei, fiica sa cea mare.

„Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Thiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…

Ele vorbesc când trebuie să vorbească, când e vorba de copii… Dacă putem să ajutăm, dacă mai au nevoie de ceva… Dar și cu Alexandra e la fel. Nu avem nicio treabă, au trecut prea mulți ani. (...)

Mario nu mai e rebel, e ok. Face 22 de ani și el. Începe încet, încet, să se așeze”, spunea el, conform Antena Sport.