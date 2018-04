HOROSCOP 21 aprilie. Astrologul Camelia Pătrășcanu atrage atenția: „Această zodie va avea o zi complicată mâine!”

HOROSCOPUL zilei 21 aprilie, cu astrologul Camelia Pătrășcanu.

Berbec

Luna se afla in zodia ta, impuslionandu-te sa actionezi fara intarziere pentru implinirea unor scopuri indraznete si pe termen lung. E momentul sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu de interes, sa faci niste demersuri pentru obtinerea unei aprobari sau sa-ti revizuiesti unele planuri de calatorie. Totusi, vitalitatea nu e la cotele cu care esti tu obisnuit, asa ca dozeaza-ti energia si resursele in mod cumpatat si intelept.

Taur

Pentru tine e o zi de repliere, discretie, retragere din lume... Luna sta astazi in Berbec si te intreaba ce e cel mai important pentru sufletul tau, acum? Ce ar fi bine sa faci pentru vindecarea ta sau pentru restabilirea echilibrului interior? La cine poti apela pentru sprijin si ce resurse exterioare poti folosi pentru a-ti face munca si viata mai usoare? Este o zi a intrebarilor directe si a raspunsurilor venite din interior.

Gemeni

Poate ca in cariera ta nu sunt prea clare lucrurile acum, dar astazi, capacitatea de a schimba unghiul din care privesti o situatie, precum si de a imbratisa o idee noua, te poate ajuta sa vezi posibilitati noi de parteneriate si colaborari. Totul depinde de cat de onest iti evaluezi calitatile si cum te prezinti celorlalti, in ce lumina si cu ce atitudine. Ramai deschis, rabdator si abordeaza cu diplomatie orice divergenta de opinii.

Rac

Ideile si viziunea ta innoita de astazi pot inspira mai mult oameni, asa ca fii constient de magnetismul pe care-l ai si foloseste-l intelept pentru a construi ceva integru si autentic. Poate nu ti-e prea clar ce e cu informatiile numeroase pe care le accesezi si cu ideile multe care par sa se ingramadeasca in fiecare secunda in mintea ta, tocmai de aceea, ia lucrurile pe rand si noteaza cateva dintre aceste idei. Iti vor folosi, cu siguranta. In alta ordinde de idei, e un moment excelent pentru a-ti face planuri de calatorie sau care vizeaza niste studii.

Leu

Dorinta de a invata si creste prin experientele tale si cu ajutorul relatiilor cu ceilalti, este foarte puternica astazi si in aceste zile. Se pare ca sunt inca rani ascunse care acum pot fi zgandarite din nou, de catre anumite contexte si de oameni prezenti in viata ta, insa acestea te ajuta sa-ti cresti puterea personala prin intelegerea si depasirea unor inhibitii. Este o zi interesanta si prin aceea ca ti se dezvaluie noi traiectorii, sensuri si directii frumoase si incitante pentru viitor.

Fecioara

Esti intr-o perioada interesanta, mai ales din punct de vedere relational. Interactiunile cu ceilalti pot fi atipice, dar cu incarcatura emotionala puternica. Relatiile tale consacrate, mai ales relatia cu partenerul de viata, pot fi acum sudate, aduse la un alt nivel de comunicare, mai subtila, spirituala si... permisiva. Compasiunea, vindecarea si intelegerea sunt esentiale acum si, cu cat le aplici si exersezi mai mult, cu atat mai multe minuni vei trai.

Balanta

E timpul sa aduci ceva mai multa creativitate in munca pe care o faci si sa lasi din cand in cand logica deoparte, pentru a lasa intuitia, imaginatia si caldura sa se manifeste. E o zi excelenta pentru a descoperi noi activitati in care ti-ar placea sa te implici. Pe langa acestea, ai putea incepe o noua dieta sau un nou program de exercitii fizice care sa te ajute sa te reconectezi cu corpul tau si sa iti imbunatatesti sanatatea si vitalitatea.

Scorpion

Magnetismul tau este in floare astazi, asa ca poti atrage o persoana speciala in viata ta, cu care sa te conectezi intr-un mod unic si fata de care te poti exprima cu usurinta exact asa cum simti. Talente si daruri deosebite pe care le-ai tinut la dospit, se pot manifesta acum in moduri care mai de care mai creative, cu rezultate remarcabile, asa ca nu te sfii sa-ti urmezi instinctul si... inima.

Sagetator

Pentru tine, e o zi si o perioada in care ai de confruntat reminiscente ale trecutului care iti afecteaza viata de familie, echilibrul emotional si chiar siguranta materiala, in prezent. E bine sa accepti cu mai multa usurinta situatiile inconfortabile care apar acum, in numele cresterii si dezvoltarii tale, al transformarii realitatii prezente si a relatiilor cu cei dragi. Poate fi vorba si despre o mutare sau niste demersuri de imbunatatire a conditiilor de locuit.

Capricorn

Desi nu-ti place confuzia care simti ca pluteste deasupra relatiilor si in tot ce tine de comunicare, totusi aceasta zi iti aduce idei remarcabile si inspiratie. Daca esti atent, poti vedea solutii pe care le cautai demult si poti accesa informatii care iti schimba perspectiva in sens pozitiv, asupra unor situatii din viata ta. O zi buna pentru impartasit idei, pentru intalniri alese dupa bunul plac al sufletului tau si pentru cercetare... interioara.

Varsator

Avand in vedere planetele care si-au dat intalnire in Pesti, acestea anunta ca e momentul sa-ti urmezi intuitia si sa fii atent la constientizarile din aceste zile, mai ales in ce priveste chestiunile legate de finante si afaceri. Acum poti da nastere la idei noi, fiind inspirat si capabil sa intri in contact cu talentele si abilitatile tale naturale. Deschide-te mai mult spre latura creativa, fara a ignora detaliile practice.

Pesti

E clar ca te afli intr-un moment de evaluare personala si de imbunatatire in toate aspectele care tin de personalitatea, atitudinea, infatisarea ta. E timpul pentru a-ti recunoaste nevoile reale si a aduce lumina in unele chestiuni nefunctionale din relatiile tale, recunoscand ceea ce simti si vrei cu adevarat. Nu te sfii sa te asculti si sa faci alegerile pe care le consideri sanatoase si benefice pentru tine.