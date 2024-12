Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Reproșuri între Simona și Sorin. Ce și-au spus când s-a discutat despre domnul Gheorghe

Simona și Sorin au discutat despre momentul în care domnul Gheorghe insista să intervină telefonic pentru a o îndepărta pe fată de fiul lui.

Sorin a avut ceva să îi reproșeze fostei sale iubite, care a afirmat că s-a simțit vinovată în acel punct al relației lor.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Ironii între Simona și Sorin. Ce și-au spus când s-a discutat despre domnul Gheorghe

Simona a fost întrebată dacă a ajuns să facă pace cu domnul Gheorghe, tatăl lui Sorin. Ea a spus că nici nu dorește asta.

”Nu și am ajuns în punctul în care nu îmi doresc împăcarea. Adică sunt foarte mulțumită cu situația actuală, cu faptul că fiecare ne vedem de viața noastră, nu ne pomenim numele”, a zis Simona.

Întrebată cum a fost momentul în care domnul Gheorghe a intervenit telefonic și a spus că îl dezmoștenește pe Sorin dacă rămâne cu Simona, fata a spus: ”Vai... M-am simțit vinovată. La început m-am simțit eu vinovată, am crezut că eu sunt motivul pentru care domnul Gheorghe și-ar dori să-și dezmoștenească copilul sau că relația lor s-a stricat cumva din cauza mea.

Citește și: Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Momentul în care Simona începe să plângă, cu Sorin alături. Ce i-a adus lacrimi pe chip

Eu asta am crezut la început. M-am simțit foarte vinovată, motiv pentru care la un moment dat am și vrut să mă retrag. Adică îsta a fost unul dintre motivele pentru care am vrut să mă retrag din relație, gândindu-mă că după ce dispar eu din peisaj, relația se va reînchega. Lucru care nu s-a întâmplat.”

Sorin a intervenit: ”Puteai să și apreciezi, în același timp, că m-am certat cu familia pentru tine. E un lucru de apreciat ăsta”.

Simona a replicat: ”Dar te-am apreciat...”

Sorin: ”Da' cum să nu... Sunt convins. Ce?! Să continuăm.” Mai multe detalii în materialul video de mai sus. Episodul complet e în AntenaPLAY.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.