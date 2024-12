Simona și Sorin au povestit cum au ajuns să se despartă, la doar două săptămâni după ce s-au reîntâlnit în afara casei Mireasa.

Simona și Sorin au decis să se separe, la scurt timp după ce concurentul a fost eliminat de la Mireasa.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. De ce s-au despărțit, de fapt, Sorin și Simona. Cum au ajuns să se separe

”Realitatea ne-a luat un pic prin surprindere. Cred că, sincer, l-am văzut pe Sorin nepregătit sau foarte debusolat sau m-am speriat pentru că am văzut că nu exista un plan. Ceea ce m-a dat un pic înapoi a fost că el își dorea foarte mult o familie, dar în același timp era doar la nivel declarativ.

Adică îmi doresc o familie, dar cumva parcă nu era conștient ce implică să ai o familie, o anumită stabilitate, niște planuri, viața ar trebui cumva să se schimbe în momentul în care te gândești la o familie, la un copil.

Nu mai poți trăi doar ziua de astăzi, trebuie să te gândești, te muți, o casă, un viitor, un job stabil pentru a crește un copil. Chestia asta m-a clătinat, sinceră să fiu. Și i-am spus și lui, parcă am descoperit alt Sorin afară. Sorin în afara competiției e mult mai tăcut, stresat, poate inhibat.”, a zis Simona.

”Într-adevăr, nu îi văd nicio vină la ceea ce s-a întâmplat între noi. Sunt întru totul de acord cu tot ce a zis până în momentul acesta. Trebuia să ai răbdare. Nu poți să faci de pe o zi pe alta.”, a spus Sorin.

Ei au povestit că au petrecut două săptămâni împreună, la București. O săptămână a fost flower power, iar apoi Simona a început să se îngrijoreze. După această perioadă, au decis să meargă pe drumuri separate.

Fosta concurentă de la Mireasa a punctat că ea nu suporta să stea degeaba, era obișnuită să aibă activitate și voia să își caute de lucru. Sorin a contrazis-o și i-a spus că nu a auzit-o dorindu-și să se angajeze.

Apoi ea a explicat că nu a zis așa, dar voia să muncească acasă la familia ei. Întrebată de ce nu a putut să facă asta alături de Sorin, la ferma părinților ei, Simona a explicat: ”Eu oricum acasă am foarte multe lucruri de făcut. Adică nu aș vrea să sune într-un fel anume, dar nu e ca și cum am nevoie să merg să mă angajez. Repet, eu acasă de când mă trezesc și până seara, am câte ceva de făcut.

Acum e perioada când fată văcuțele, sunt foarte multe chestii de făcut. Agricultura nu merge în perioada asta, dar noi avem o gospodărie mare, o casă, mama trebuie ajutată, o contabilitate de făcut. În afară de asta, sunt tehnician, mai pun unghii, am fete pe acolo. Pentru mine lucrurile merg ok acasă. De aia am spus, dacă mă mut la București, vreau să o fac cu un rost.

Adică îmi e bine acasă, de ce m-aș muta aici dacă nu e ceva profitabil. (...) Pentru a munci în ferma aia e nevoie de multă muncă. Nu vreau să sune într-un fel, dar Sorin nu putem spune așa că a muncit. Aș fi avut ocazia să îl iau pe Sorin să se țină după tata, dar nu cred... Mie personal nu cred că mi-ar fi plăcut. Da, ok, mergea, îl ajuta, dar nu era o chestie a noastră sau a lui”.

Sorin a spus că nu i-ar fi plăcut această situație. Mai mult, a subliniat că a încercat să se angajeze, dar nu a avut succes.

”A fost perioada asta a sărbătorilor. Eu chiar am depus CV-uri, m-au sunat oamenii și mi-au zis că pot să merg la interviu, dar jobul în sine îl poți începe la jumătatea lunii ianuarie”, a explicat și Sorin.

După despărțire, Sorin a început să învețe pentru un examen și a rămas la București. El a dezvăluit că a mai vorbit cu mama sa în ultima perioadă, dar cu nea Gheorghe este ”în contre”.

