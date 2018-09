Horoscop 3 septembrie. Zodia care avansează în funcție și duce viața promisă

Horoscopul zilei de 3 septembrie anunță schimbări importante pentru muți nativi. O zodie este pe cale să ducă viața pe care și-a o imaginat-o și care i-a fost promisă. Totul are legătură cu o avansare în funcție, dar și alte surprize. Află ce-ți rezervă horoscopul zilei de luni, 3 septembrie 2018.

Horoscop 3 septembrie ​Berbec

Multe si marunte informatii se vehiculeaza astazi in preajma ta. Vei fi nevoit sa discuti cu multa lume, in special cu cei din anturajul apropiat. Emotivitatea si subiectivismul sunt la cote mari, de aceea fii prudent in vorbe si fapte. Evita sa te implici in treburile altora si asculta mai mult. Pe de alta parte ar fi bine sa-ti planifici activitati de invatare in cadrul unui curs sau program de instruire oficial. Latura ta educationala trebuie reactualizata din cand in cand.

Horoscop 3 septembrie Taur

Cheltuielile sunt tema principala a zilei. Pe de o parte este posibil sa ti se rotunjeasca veniturile de pe urma activitatii desfasurate la un loc de munca. Totusi, observa atent ce se petrece in sfera profesionala, deoarece ti se deschid discret, dar sigur, posibilitati noi si deosebite de castig. Poate aparea o oferta noua de colaborare, la care este bine sa iei aminte. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca energia vitala este fluctuanta si risti sa te obosesti fara rost.

Horoscop 3 septembrie Gemeni

Astazi esti plin de energie si dornic de a te implica in tot soiul de activitati mai mult sau mai putin folositoare tie. Controleaza-ti reactiile, deoarece exagerezi si esti foarte emotiv. Ofera-ti ajutorul numai la cererea expresa a celorlalti. Sunt momente bune pentru a te debarasa de obiceiuri si idei invechite. Alcatuieste-ti planuri noi de viitor, insa asuma-ti intreaga responsabilitate pentru realizarea lor.

Horoscop 3 septembrie Rac

Esti greu de observat astazi in anturaj. Ziua este buna doar pentru treburi usoare, de rutina si pentru dialog interior cu propria-ti fiinta. Detaseaza-te de tumultul cotidian. Afectiunile sistemului respirator pot lua amploare. Totusi, pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirugicale. O dieta usoara, o plimbare in aer liber alaturi de cineva drag si un somn bun iti sunt cele mai potrivite remedii.

Horoscop 3 septembrie Leu

Ziua este importanta la capitolul prieteni si protectori. Se contureaza in preajma ta relatii de acest fel, cu oameni deosebiti care iti vor fi alaturi multi ani de acum incolo. Totusi, selecteaza atent, evita sa vorbesti prea mult si asculta atent ce ti se spune. Pe de alta parte exista si varianta sa fii cooptat in proiecte de anvergura, cu scopuri umanitare. Dupa-amiaza ar fi bine sa te relaxazi la o sueta cu cei dragi.

Horoscop 3 septembrie Fecioara

Sefii te vor chema la raport, insa si colegii sunt cu ochii pe tine. Este nevoie sa dai explicatii legate de sarcinile tale de lucru. Alege-ti cu grija cuvintele și sustine-ti parerile cu dovezi viabile. Sunt posibile tensiuni intre tine si conducere, de aceea fii prudent. Dupa-amiaza, retrage-te in siguranta si confortul casei si vorbeste cu membrii familiei. Acestia te sustin neconditionat si-ti pot oferi sfaturi bune.

Horoscop 3 septembrie Balanta

Relatiile cu strainatatea sunt bune, fie ca este vorba despre rude si prieteni, fie ca este vorba despre relatii profesionale sau studii. Totusi exista tendinta de a exagera in privinta acestora, de aceea controleaza-ti reactiile. De asemenea, palmaresul tau educational poate fi imbunatatit. Un program de instruire pe termen lung, ti-ar fi de mare folos. Pentru a doua parte a zilei, planifica-ti activitati culturale.

Horoscop 3 septembrie Scorpion

Debutul saptamanii iti aduce in atentie achitarea facturilor curente, dar si variantele de castig de la si prin altii. Ziua este favorabila verificarii bugetului de venituri si cheltuilei. Fii prudent, pentru ca datorita relatiior sentimentale in care esti implicat sau datorita gustului tau exacerbat pentru aventura risti sa pierzi multi bani. Prietenii te pot sfatui de bine vizavi de investitiile tale atat materiale cat si sufletesti. Dupa-amiaza, relaxeaza-te cu o lectura amuzanta.

Horoscop 3 septembrie Sagetator

Relatiile parteneriale te solcita mult astazi. Fie ca este vorba despre partenerul de viata, fie ca este vorba despre colaboratorii profesionali va trebui sa iei masuri serioase vizavi de implicarea ta in aceste relatii. Unele se pot destrama definitiv, insa asa este cel mai bine pentru tine. Se contureaza alte parteneriate la orizont. Deocamdata observa atent ce se petrece, aduna cat mai multe informatii, dar lasa actiune propriu-zisa pentru urmatoarele zile.

Horoscop 3 septembrie Capricorn

Saptamana incepe cu multa activitate la serviciu. Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de sarcinile tale de lucru. Relatiile colegiale sunt tensionate, de aceea bazeaza-te doar pe fortele tale. Tot ce realizezi in aceasta perioada in domeniul profesional va pune bazele unor activitati cu totul si cu totul diferite. Posibil sa se modifice definitv conditiile de munca, salarizarea, colegii, dar si sefii. Poți obține viața promisă, deoarece ai muncit mult ca să ajungi un lider!

Horoscop 3 septembrie Varsator

Preocuparile legate de copii sau de persoana iubita sunt la cote mari. Ai succes in demersuri pedagogice, dau si in organizarea activitatilor specifice unui hobby. Totusi este bine sa-ti reevaluezi conceptiile despre iubire si implicatiile ei. Relatiile sentimentale sunt tensionate si oricand se pot reconfigura definitiv. Stapaneste-ti tendinta de a exagera si de a avea prea multe asteptari din partea celorlalti.

Horoscop 3 septembrie Pesti

Inceputul saptamanii este favorabil treburilor domestice si relationarii cu membrii familiei. Deoarece in ultima vreme ai fost preocupat mai mult de propria-ti persoana, tot ce tine de casa si familie isi cere acum drepturile. Aloca-ti timp si resurse suficiente pentru a te ocupa de imbunatatirea conditiilor de trai din spatiul locativ. Exista posibilitatea achizitionarii unor bunuri patrimoniale valoroase, utilizabile pe termen lung.