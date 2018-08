Horoscop 31 august. Ce zodie e lovită de boală și de ghinion imens

Horoscopul din 31 august 2018 vă recomandă să nu vă hazardați să faceți planuri fără un temei real, ci să vă bucurați de ceea ce vă oferă astrele pe moment. O zodie va întâmpina probleme de sănătate și ghinion financiar! Care este zodia aflată în dificultate la final de lună.

Horoscop 31 august Berbec

Horoscop bani Berbec: Venitul dumneavoastră va crește brusc, favorizat de o situație norocoasă, ivită din senin.



Horoscop sănătate Berbec: Starea dumneavoastră de sănătate are efecte pozitive pentru zonă lombara a coloanei vertebrale și pentru nervul sciatic.



Horoscop dragoste Berbec: O influența pozitivă asupra vieții de cuplu o exercită compania prietenilor și ieșirile în lume împreună cu ei.

Horoscop carieră Berbec: Câștigați din ce în ce mai multă prestanța în ochii lumii, cu o condiție să depuneți puțin mai mult efort.

Horoscop 31 august Taur

Horoscop bani Taur: Primești vești neașteptat de bune de la patronul care intenționează să-ți acorde o prima pentru ultima lucrare care a adus beneficii instituției.



Horoscop sănătate Taur: Pancreasul dumneavoastră va avea de câștigat dacă îi oferiți afine, zmeură și mure, care îi reglează secreția de insulină, iar ficatul dumneavoastră se va bucură de aceste fructe sau de o cură cu silimarina.



Horoscop dragoste Taur: Steaua iubirii este favorabilă cuplurilor nou formate și celor cu niște convingeri originale, care pot uimi prin decizii bruște de a se căsători.



Horoscop carieră Taur: Nu va vor lipsi tenacitatea, încrederea și voința de a reuși în viață, de a găsi un nou serviciu.

Horoscop 31 august Gemeni

Horoscop bani Gemeni: Beneficiul dumneavoastra opereaza in domeniul banilor, aratand ca o deschidere in afaceri poate influenta in bine in mod imprevizibil, venituri directe.

Gemeni: In cazul dumneavoastra, bolite generate de retentia de apa ar putea cunoaste ameliorari ar putea aduce vindecari miraculoase cu ape de tratament sau ape sfintite.

Gemeni: Surprizele din viata dumneavoastra sunt placute, cum ar fi legarea unor noi prietenii sau o comunicare inspirata, vioaie si eleganta cu partenerul de viata

Horoscop cariera Gemeni: Aveti ocazia sa puneti la punct o afacere de familie si primiti sfaturi profesionale excelente de la cei apropiati.

Horoscop 31 august Rac

Horoscop bani Rac: Este un moment prielnic pentru extinderea activităților cu un caracter lucrativ; fiți deschiși la posibilitatea de a reacționa rapid la ocazii ce apăr pe neașteptate, că să va bucurați de câștiguri importante.



Horoscop sănătate Rac: Aveți nevoie de o dietă neutră și veți avea un tranzit intestinal normal care să va facă să va simțiți bine în pielea dumneavoastră.

Horoscop dragoste Rac: O veche povețe de dragoste poate să reapară pe tapet, poate fi cineva din străinătate, un fost coleg de facultate; puteți reluă idila sau nu, important este că va crește încrederea în forță dumneavoastră de seducție.



Horoscop carieră Rac: Aveți ocazia să folosiți cu măiestrie niște ponturi primite discret pentru a va pune pe picioare nouă afacere, sunteți ajutat în acest sens de către asociații dumneavoastră printr-o infuzie de capital.

Horoscop 31 august Leu

Horoscop bani Leu: Partea care va revine dintr-o moștenire constituie instrumentul în reușită spectaculoasă a unei afaceri care va constitui un salt uriaș în ierarhia socială.



Horoscop sănătate Leu: Sistemul imunitar are în continuare nevoie de stimulente, însă oboseala la care v-ați supus organismul pare că s-a cronicizat. Veți întâmpina probleme de sănătate în următoarea perioada.

Horoscop dragoste Leu: Dacă visați la o nouă iubire, șansele de a întâlni o persoană cu care să fiți pe aceeași lungime de undă vor crește simțitor.



Horoscop carieră Leu: Sunteți direct responsabili pentru ceea ce se întâmplă în lumea din jur, realitatea înconjurătoare este produsul propriilor voastre gânduri, decizii și acțiuni. Nu vă hazardați să luați decizii legate de carieră, nu este o perioadp propice.

Horoscop 31 august Fecioară

Horoscop bani Fecioară: Casă a șaptea a parteneriatului menționează că îți va merge bine din punct de vedere financiar, având o viață profesională triumfătoare.



Horoscop sănătate Fecioară: Sistemul imunitar are în continuare nevoie de stimulente, însă începe să lucreze din ce în ce mai eficient.



Horoscop dragoste Fecioară: Petreceți în compania prietenilor și va simțiți cel mai bine distrându-va într-o manieră dinamică, gen dans ritmic sau plimbare cu roțile prin parc.



Horoscop carieră Fecioară: Astrele va promit o viață profesională mult mai profitabilă și mai stabilă, va puteți urmă liniștiți intuițiile profesionale.

Horoscop 31 august Balanță

Horoscop bani Balanța: Este o zi potrivită pentru reglarea afacerilor bănești care va determină să va împărtășiți succesele și să va bucurați de ele împreună cu prietenii.



Horoscop sănătate Balanța: O atitudine mentală corectă influențează starea sănătății; asta presupune să va examinați emoțiile, să iertați pe toată lumea, să va iertați și pe dumneavoastră și să aveți credința.



Horoscop dragoste Balanța: Sunteți guvernat de Neptun, planetă dragostei și a îndrăgostirii, a iubirii necondiționate, a empatiei, a uniunii profunde dintre oameni.



Horoscop carieră Balanța: Va găsiți în plină expansiune profesională și va bucurați de prestigiu în urmă unor realizări la locul de muncă.

Horoscop 31 august Scorpion

Horoscop bani Scorpion: Partea care va revine dintr-o mostenire sau din accesarea unor resurse ale familiei poate fi instrumentul in reusita spectaculoasa a unei afaceri.

Horoscop sanatate Scorpion: Anulati problemele dumneavoastra psihologice nerezolvate, care se pot transforma in boli fizice, facand o importanta curatenie in psihic, prin alimentarea onestitatii fata de dumneavoastra insiva.

Horoscop dragoste Scorpion: Partenerul de cuplu se straduieste sa va intre in gratii, ar fi o idee excelenta sa-i iesiti in intampinare.

Horoscop cariera Scorpion: Simtiti nevoia de a va ridica deasupra realitatilor lumesti, impovaratoare, simtiti nevoia de a lupta pentru drepturi egale, de a inlatura injustitia, saracia si mizeria, de a alinia marile suferinte ale omenirii prin schimbari de natura sociala si materiala.

Horoscop 31 august Săgetător

Horoscop bani Sagetator: Patronul spiritual al dumneavoastra incepe sa se ocupe de bunastarea voastra si poate contribui la sporirea veniturilor directe, fara prea mare efort.

Horoscop sanatate Sagetator: Sunteti intr-o forma buna, mintea va functioneaza la cote maxime, iar ochii vad numai partile frumoase ale existentei dumneavoastra.

Horoscop dragoste Sagetator: Vestile sunt bune, caci romantismul si intensitatea pasionala isi dau mana in ceea ce va priveste.

Horoscop cariera Sagetator: Va gasiti in plina expansiune profesionala si va bucurati de prestigiu in urma unor realizari la locul de munca.

Horoscop 31 august Capricorn

Horoscop bani Capricorn: Atingeți-va de capital și extindeți-va în direcții noi, că să va între sume apreciabile din afacerile mai vechi.



Horoscop sănătate Capricorn: Treceți printr-o perioadă de îmbunătățire a sănătății dumneavoastră, este o perioadă de maximă formă fizică susținută de mișcare și de consum alimentar ponderat.



Horoscop dragoste Capricorn: Celibatari sau în cuplu, veți avea suficiențe ocazii care să va confirme puterea de seducție.



Horoscop carieră Capricorn: Aveți de fructificat un proiect profesional care va poate propulsa într-o poziție importantă în conducerea unei instituții.

Horoscop 31 august Vărsător

Horoscop bani Vărsător: Gândirea dumneavoastră este excesiv de preocupată de problemele bănești care au șanse bune de reușită după ce va puneți în practică planurile personale.

Horoscop sănătate Vărsător: Ziua este favorabilă pentru a va trata de afecțiunile dumneavoastră cronice: armonizarea glandelor endocrine, mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor, funcționarea corectă a pancreasului.



Horoscop dragoste Vărsător: Luna în semnul dumneavoastră va echilibrează, astfel încât să puteți duce discuții productive în relația de dragoste sau în intenția unei călătorii de relaxare.



Horoscop carieră Vărsător: Câștigați din ce în ce mai multă prestanța în ochii lumii, cu o condiție să depuneți puțin mai mult efort.

Horoscop 31 august Pești

Horoscop bani Pesti: Va poate veni o idee privitoare la o afacere care poate sa va creeze un camp favorabil la nivel financiar; primiti oferte care sa atraga dupa ele o promovare.

Horoscop sanatate Pesti: Ca sa fiti in siguranta in privinta sanatatii fizice, feriti-va de bauturi reci si de plimbari la munte.

Horoscop dragoste Pesti: Reprezentarile dumneavoastra in privinta partenerului de cuplu ideal va pune in situatia de a gasi un personaj care sa va aprinda imaginatia si care sa nu va dezamageasca.

Horoscop cariera Pesti: Negociati si semnati contracte profitabile pentru compania la care lucrati, intrucat reactiile sefilor dumneavoastra sunt incurajatoare.