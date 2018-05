Horoscop 7 mai. Zodia care trăiește o zi fabuloasă! Început perfect în dragoste și bani

Horoscopul din 7 mai vă recomandă să fiți atenți la neplăcerile care survin din parte celor la care vă așteptați mai puțin. Asta Va elucida multe mistere pentru viitor. O zodie va avea un început de săptămână fabulos. Noroc pe toate planurile.

Horoscop 7 mai Berbec

Dialogurile cu prietenii iti aduc informatii utile legate de segmentul profeisonal, dar si depsre calatorii sau studii de care ai avea nevoie pentru a avansa in cariera. Fiind o zi destul de incarcata energetic, ar fi bine sa-ti dozezi eforturile si sa nu te bazezi numai pe altii si sfaturile lor. Foloseste-ti discernamantul, ceea ce iti spune sufletul si apoi decide in consecinta.

Horoscop 7 mai Taur

Se pare ca vei fi foarte solicitat la serviciu, mai ales de catre sefi. Neplaceri apar de la banii si bunurile folosite si adminsitrate impreuna cu persoanele din segmentul profesional. Fii prudent si justifica fiecare cheltuiala facuta in interes de serviciu. Evita sa analizezi ceea ce fac sau cheltuiesc colegii si sefii tai, pentru ca este loc de mult subiectivism. Ocupa-te numai de treburile tale si vorbeste strictul necesar.

Horoscop 7 mai Gemeni

Discutiile cu persoanele aflate in strainatate iti vor activa dorinta de a calatori fie in scop turisitc, fie pentru studii sau pentru a munci undeva departe de casa. Deocamdata esti influentat de altii vizavi de mirajul strainatatii, asa incat nu te vei putea baza in viitor pe cele aflate sau concluzionate astazi. Relaxeaza-te in a doua parte a zilei, vizionand un spectacol de teatru, de film sau lecturand o carte buna.

Horoscop 7 mai Rac

Poti lamuri chestiuni financiare comune cu partenerul de viata sau cu persoanele din segmentul profesional. Este bine sa-ti achiti datoriile personale si sa te rezumi la cheltuieli strict necesare. Ceilalti pot avea pretentii mari de la tine in sensul sa le preiei tu cheltuielile. Stabileste limite clare vizavi de bugetul tau personal si vizavi de partea financiara pe care trebuie sa o pui in comun cu altii.

Horoscop 7 mai Leu

In relatiile cu ceilalti pot interveni rasturnari de situatie interesante. La prima vedere par neplacute, insa daca privesti dincolo de aparente vei constata ca persoanele care acum se indeparteaza de tine sau cei care te provoaca mult procedeaza asa din teama de a nu deveni vulnerabili in fata ta. Lasa lucrurile sa-si urmeze cursul firesc si fii cat mai discret. Nu e cazul sa te bazezi pe cele intamplate astazi.

Horoscop 7 mai Fecioara

Se pare ca vei avea mult de lucru la serviciu, dar este vorba despre activitati si proceduri de rutina. Pentru ca gandurile tale sunt indreptate spre segmentul domestic exista riscul sa gafezi la serviciu, de aceea concentreaza-ti eforturile spre ceea ce ai de facut. Evita suprasolicitarile, deoarece organismul este obosit. Ai nevoie de odihna, plimbari in aer liber si de cateva sfaturi medicale de specialitate.

Horoscop 7 mai Balanta

Pari indragostit astazi si pus pe distractii. Activitatile recreative, cele cu copii iti aduc relaxare si buna dispozitie. Neplaceri pot aparea numai de la mentalitati diferite si de faptul ca refuzi sa accepti si opiniile sau doleantele celorlalti. Pentru ca atat dispozitia ta, cat si a celorlalti este foarte schimbatoare fii prudent si evita discutiile contradictorii. Bucura-te de tot ce te inconjoara!

Horoscop 7 mai Scorpion

Ar fi bine sa-ti rezervi momente pentru a povesti cu membrii familiei, cu neamurile sau chiar pentru a te intalni cu unele persoane pe care nu le-ai vazut demult. Chiar daca vor aparea disensiuni in discutii, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa impaci pe toata lumea. Aspectele materiale comune cu cei dragi le poti lamuri acum cu usurinta. Insa evita achizitiile importante pentru casa deoarece sunt posibile neplaceri ulterioare.

Horoscop 7 mai Sagetator

Este rost de intalniri cu persoanele din anturajul apropiat, dar si cu persoane din mediul profesional. Vei afla informatii interesante din varii domenii de activitate, asa incat fii deschis si asculta atent. Ar fi bine sa-ti notezi unele aspecte, chiar si observatiile tale personale vizavi de evenimentele si discutiile de peste zi. Spre seara, odihneste-te si dezbate cu cei dragi cele aflate.

Horoscop 7 mai Capricorn

Latura financiara a vietii cotidiene se pare ca te preocupa in mod special astazi. Primesti ajutor in acest sens, pe cai neconventionale, de la persoanele de la care te asteptai cel mai putin. Chiar poti descoperi bani in locuri ascunse in casa sau in buzunarul unei haine uitate intr-un ungher. Cheltuielile majore lasa-le pentru zilele urmatoare deoarece acum exista riscul sa achizitionezi ceva de proasta calitate.

Horoscop 7 mai Varsator

O zi cu stari de spirit contradictorii, de aceea ar fi bine sa-ti propui putine activitati si acelea usoare, de rutina. Sprijin important iti vine din partea prietenilor si a colegilor de munca. Insa, provocarile acestora te-ar putea suprasolicita. Fii prudent si asculta-ti sufletul si trupul. Ele iti vor spune exact tot ce ai nevoie in aceasta perioada. Spre seara te vei simti mai bine, insa nu forta nota.

Horoscop 7 mai Pesti

Ziua este favorabila planificarii consultatiilor medicale de specialitate si terapiilor neconventionale. Colegii de munca, sefii iti pot oferi informatii deosebite, atat in ceea ce priveste ingrijirea sanatatii tale, cat si legate de activitatile profesionale de la serviciu. Insa, tu vorbeste putin si nu respinge ceea ce vine din partea celorlalti. A doua parte a zilei iti aduce un plus important de energie. Horoscopul zilei 7 mai: vei avea o zi fabuloasă în dragoste și bani. Toate îți vor merge ca pe roate.