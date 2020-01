Horoscop chinezesc 2020: Anul Șobolanului de Metal aduce noi începuturi pentru cei născuți între 1975 și 1999

Tigru

Anul nașterii: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Următorul an: 2022

Tigrii sunt puternici, aventuroși și pasionali și se vor bucura cu adevărat de norocul care îi așteaptă în 2020. Aceștia vor profita de acest nou an care le permite să încerce lucruri noi și să exploreze teritorii necunoscute. Cu toate aceste, este bine să nu își asume prea multe riscuri.

Iepure

Anul nașterii: 1915. 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Următorul an: 2023

Iepurele este sensibil, rafinat și destul de rezervat. Prin urmare, într-un an care îi împinge spre lucruri noi, persoanele aflate sub acest semn zodiacal nu reușesc să se simte confortabil. Dorința Iepurelui pentru pace și liniște îl va face să se izoleze în acest an plin de noutăți și aventură.

Dragon

Anul nașterii: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Următorul an: 2024

Dragonii sunt carismatici și aventuroși. Aceștia adoră orice oportunitate care le permite să strălucească, iar anul Șobolanului de Metal le oferă multe astfel de oportunități. Persoanele aflate sub acest semn zodiacal vor avea parte de un an productiv, dar și presărat cu multe provocări.

Șarpe

Anul nașterii: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Următorul an: 2025

Șarpele este un semn zodiacal complex: este generos și, totuși, viclean, precaut și, totuși, imprudent. Punctul central al anului 2020 va fi despre relații, atât personale, cât și profesionale. Modul în care cultivă aceste relații va determina cât de departe va merge o persoană aflată sub acest semn zodiacal cu redescoperirea propriei persoane.

Cal

Anul nașterii: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Următorul an: 2026

Calul are tendința să își asume mult prea multe riscuri care nu-și au rostul în acest an. Astfel, persoanele aflate sub acest semn zodiacal vor să ducă totul la extrem. Pe de altă parte, independența caracteristică îi va ajuta să crească pe plan profesional.

