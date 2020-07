Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Mari schimbări la orizont. Ascultă de sfaturile astrologilor!

Nativii Gemeni își doresc putina diversificare weekendul acesta. Sunt plictisisti de activitatile de rutina, de televizor si de leneaveala. Vor sa se bucure de vremea frumoasa, asa ca nu vor ezita sa aleaga o plecare la mare si chiar sa faca o activitate pe care nu au mai incercat-o pana acum.

Partea sentimentala se pare ca a avut si ea de suferit in ultima perioada, asa ca nevoia de afectiune isi va spune cuvantul. Redescoperiti-va pasiunea si incercati putin romantism zilele aceste!

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Rac

Nativii Rac vor dori sa-si petreaca weekendul alaturi de familie si cei dragi. Sunt constienti ca au ramas in urma cu cateva aspecte legate de casa si domiciliu, asa că au planuri de amenajare si de redecorare a casei sau poate vor sa faca o achizitie importanta. Vor implica si partenerul de viata astfel incat deciziile comune sa-o bucure pe amandoi. Bugetele nu ridica probleme, asa ca sporul la cumparaturi va fi pe masura.

Relatiile de dragoste se pot simti usor afectate, asa ca ar fi bine sa va recapatati energia si sa reanimati putin pasiunea. De ce nu aveti aceeasi hotarare ca si in cazul cumparaturilor?! Veti simti altfel viata daca dragostea va va surade.

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Leu

Pentru nativii Leu, weekendul acesta se invarte in jurul relatiilor si parteneriatelor. Daca pana acum ati avut o perioada de confort si poate de neglijentă, starea voastra de spirit se ca schimba de-acum.

Viata este scurta si merita traita, asa ca nu veti ezita sa spuneti pe sleau ceea ce ganditi. Fara sa fiti neaparat insistenti si fara a pune presiune, veti avea chiar si o discutie cu partenerul de viata in legatura cu dorintele voastre.

Nu veti refuza nici iesirile cu prietenii, mai ales cu cei care impart aceleasi valori de viata ca si voi.

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Fecioara

Pentru nativii Fecioara, weekendul nu va fi chiar weekend. Problemele stringente legate de serviciu sau business le vor acapara o buna parte din weekend. Au mare noroc ca activitatea aceasta intensa este bine tolerata si inteleasa de cei apropiati.

Insa, daca vor reusi sa-si organizeze programul, vor avea parte si de momente placute si distractive de care au mare nevoie acum. Putina relaxare nu le va strica.

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Balanta

Toata lumea ar trebui sa se dea la o parte din fata voastra, dragi Balante! Sunteti pline de energie si radiati. Astrele va potenteze farmecul si gratia, asa ca veti fi in centrul atentiei oriunde veti merge.

Activitatile legate de casa nu sunt in obiectivul vostru zilele acestea, veti prefera mai degraba iesirile in cercuri largi unde sa va puteti pune in valoare.

Datorita aceste bune dispozitii, sa nu va mirati daca veti primi propuneri de la persoane care ca vor considera atractive si irezistibile.

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Scorpion

Nativii Scorpion se pot simti vlaguiti si dezamagiti de viata lor. Cauta rezolvari pentru probleme stringente, iar acestea se incapataneaza sa apara. Nimic nu le poate intra in gratii pana nu-si vor rezolva lucrurile.

Frustrarea pe care o dezvoltati isi va pune amprenta cu precadere pe relatiile cu cei apropiati. Partenerul de viata va poate pune in vedere o schimbare de atitudine.

De ce nu incercati sa va deconectati si de luni sa priviti cu alti ochi problemele?

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Săgetător

Sunteti foarte ageri si ideile voastre se schimba din ce in ce mai mult. Nu ezitati sa impartasiti cu prietenii si familia noile voastre idei pentru a evita dezacorduri ulterioare.

Veti gasi un confident intr-un prieten apropiat care in urma unei discutii profunde va va lua o piatra de pe inima.

Nu neglijati puterea atractiei pozitive, fiti onesti si sinceri iar lucrurile se vor aseza din ce in ce mai bine.

Bucurati-va de dragostea pe care persoana iubita v-o va arata din plin zilele acestea.

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Capricorn

Nativii Capricorn sunt zilele acestea in mare verva. Succesele din ultima perioada si o discutie cu ei insisi i-au facut sa-si recapete increderea in ei. Sunt stapani pe priopriile dorinte si fapte, dar vor avea tendinta de a face pe sefii si cu cei din jurul lor.

Pe langa faptul ca mai au destule de invatat, aceasta atitudine nu este benefica relatiilor cu cei apropiati. Se pot declansa sentimente de furie si impotrivire.

Incercati sa nu depasiti limitele!

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Vărsător

Weekendul acesta veti avea energia, dorinta si determinarea sa incercati ceva nou. Sinele vostru va spune ca mai aveti inca de descoprit talente si emotii in adancul vostru, asa ca veti trece la treaba.

Partenerul de viata va fi placut surprins de atentia pe care i-o veti acorda si de faptul ca aveti atat de multe initiative. Ar fi bine sa gasiti o constanta in actiunile voastre pentru a nu dezamagi mai tarziu.

Relatiile cu membrii mai tineri ai familiei pot fi usor afectate din cauza diferentelor de opinii, dar totul va fi ca o bula de sapun.

Bucurati-va de harta voastra astrologica atat de bine aspectata!

Horoscop de weekend, 11-12 iulie 2020. Pesti

Nativii Pesti vor avea un weekend activ, planurile fiind deja facute. Prietenii ii pot surprinde cu propuneri avantajoase pentru dezvoltarea unui business, iar nativii pesti vor fi extrem de receptivi.

Odata ajunsi acasa, se analiza pe indelete sperand sa poata lua si o decizie in timpul stabilit.

Se poate ca Duminica o vizita neasteptata sa va determine sa schimbati planurile facute cu persoana iubita, dar tot raul spre bine. Seara va fi deconectanta si va veti putea bucura de pasiunea persoanei iubite.