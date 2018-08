Horoscop defecte. Karma fiecărui semn astral. Ce puncte slabe au zodiile

Astrologul Nicoleta Svârlefus a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv, despre zodii şi stres. Iată ce reprezintă o sursă de stres pentru fiecare semn zodiacal şi ce ar trebui să facă zodiile pentru a scăpa de acestă problemă, potrivit zodiata.com.

Berbecul manâncă stres pe pâine.

Este mai stresat când stă pe loc, nu are activitate, nu este prins într-o competiție, într-o luptă, o rivalitate.

Altfel preferă să fie prins în proiecte, să atingă un obiectiv. Ar trebui din când în când să se oprească, să respire, să își încarce bateriile. Semnul că Berbecii sunt stresați este durerea de cap care apare destul de frecvent la acești nativi.

Taurul este un semn care se stresează când este grăbit, când are termene.

Nu îi place să se grăbească, îi place să respire, să aibă timp să respire și să se bucure de fiecare moment al vieții.

Dacă simte această presiune din partea celorlați, începe să se streseze, devine sarcastic. Îi face bine să stea cât mai mult în natură, să aibă plante în casă.

Gemeni. Sunt cei mai stresați.

Sunt semne care se preocupă din orice. Se agită destul de mult. Nu reușesc să se relaxeze. Cu exercițiu, cu antrenament, cu voință, orice om poate reuși să se relaxeze, să stea mai mult timp liniștit.

Când se stresează foarte mult, apar gândurile pesimiste, gândurile negre. Este un semn că trebuie să ia o pauză, să se plimbe. Pentru ei sunt benefie călătoriile.

Racul poate face față multor situații complicate, deși nu pare.

Stresul este înmagazinat în interior, este rar exteriorizat. Apare în special când sunt situații de criză în familie.

Când apar astfel de probleme, se stresează foarte mult, se consumă mult în exterior. Ne dăm seama foarte târziu că un Rac este stresat. Este bine că vorbească mai des cu cineva, chiar și cu un specialist, despre problemele lor.

Leul este foarte priceput în a se înhăma la lucruri grele.

Leii vor să câștige tot timpul ceva, să ajungă undeva.Trebuie să își amintească din când în când că sunt oameni, trebuie să se bucure de ceea ce obțin, să se distrese, să se relaxeze. Devin foarte furioși când sunt stresați.

Fecioara. Se stresează destul de mult, deși în copilărie Fecioara este destul de veselă.

Pe măsură ce trece timpul are responsbailități, învață că trebuie să se schimbe, să se ridice la nivelul așteptărilor altora.

Se stresează dacă nu e bine, dacă nu e perfect totul. Și încep să acumuleze destul de mult stres. Cer de la ceilați foarte mult, la fel cum cer și de la ei. În agtația lor tot au grijă de suflet, de sănătate. Au grijă de ele. Pe măsură ce înaintează în vârstă sunt din ce în ce mai atente la ce mănâncă, la viața lor.

Balanța este destul de echilibrată. Tot timpul știe să își rezerve energie.

Cel mai mult o strsează pe Balanță luarea deciziei. Dacă este în moment de răscurce, s-a terminat.

Preferă să amâne, dar nici așa nu rezolvă acumularea de stres. Trebuie să învețe să ia decizii, iar dacă nu le place ce au ales, pot să schimbe deciziile.

Scorpion. Are vulnerablități, are probleme, dar încearcă să țină lucrurile sub control.

Nu vrea ajutor. I se pare că dacă depune foarte mult efort și se chinuie, are senzația că merită efortul depus. Trebuie să învețe să primească ajutor și să ceară ajutor, pentru a evita stresul.

Săgetătorul trăiește foarte mult în tensiune nervoasă.

Vrea să meargă mai departe, să schimbe tot timpul ceva. Se stresează tot timpul când se simte legat de mâini și de picioare.

Se poate stresa foarte mult, de exmeplu, într-o căsnicie constrângătoare. Când este stresat schimbă ceva. Nu îi place rutina.

Capricornul este cumva la polul opus.

Iubeste rutina, iubește să facă lucrurile metodic, organizat. Ce-l stresează foarte mult este tot ce vine peste ce și-a propus, și-a calculat.

Dacă cineva îi schimbă programul, se stresează farte mult pentru că se teme că nu va termina tot ce și-a propus. Capricornii nu își dau seama că se stresează. Remediul pentru ei este să învețe să râdă mai mult.

Vărsătorul este destul de stresat din fire, trăiește sub tensiune nervoasă.

Îi place, i se pare că așa este creativ. Dacă nu este stresat, are senzația că nu face nimic. Vărsătorii tot timpul se gândesc la viitor, nu la prezent. Trebuie să rămână în prezent.

Peștii sunt destul de sensibili.

Pot să mascheze foarte bine stresul pe care îl simt, dar când ajung acasă, suferă foarte mult.

Trebuie să învețe să aibă credință. Meditația, rugăciunea, creativitatea îi ajută foarte mult.

Sursa: zodiata.com