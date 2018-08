Horoscop dragoste septembrie 2018. Află dacă te afli printre zodiile care vor trăi o frumoasă poveste de dragoste în această lună

Horoscop dragoste septembrie 2018. Horoscopul pentru fiecare zodie. Iată horoscopul dragostei pentru luna septembrie, află dacă te afli printre semnele care vor trăi o frumoasă poveste de iubire în această lună.

Berbec

Casele relaționale ale Berbecului sunt intens activate de planete în septembrie 2018, ceea ce înseamnă că viața amoroasă a Berbecilor este plină de evenimente, de posibilități și de bucurie.



Mercur traversează casa iubirii Berbecului până la 5 septembrie 2018, trasând un aspect armonios spre Venus, planeta relațiilor Berbecului, aflată în propriul domiciliu. Prin urmare, este încurajat dialogul constructiv, mai ales în cuplurile bine sudate. Ar putea fi vorba, însă, și despre oportunități pentru Berbecii celibatari de a aborda o persoană care le place, de a-și exprima sentimentele. Dacă ești la începutul unei relații care te captivează și despre care crezi că are șanse de reușită pe termen lung, ai putea discuta despre oficializarea ei.



La 9 septembrie 2018 Venus își începe tranzitul prin casa VIII a Berbecului, o casă a intimității emoționale și sexuale. Careul cu Marte și opoziția cu Uranus denotă contradicții și o anumită lipsă de răbdare și de coerență afectivă. Se poate să ai parte de atracții fulger ori de o mare pasiune dar, pe de altă parte, resimți nevoia de libertate.



Pe la mijlocul lunii septembrie este posibil să ai impresia că o anumită relație sentimentală nu te lasă să te dezvolți, că îți limitează perspectivele. Pot avea loc rupturi bruște, probabil generate de gelozie, posesivitate, lipsă de încredere sau dorința de a domina.



La 22 septembrie 2018 Mercur intră în casa relațiior Berbecului, urmat de Soare la 23 septembrie, ceea ce înseamnă că lucrurile se mai liniștesc și se creează condiții pentru discuții constructive în cuplu, pentru o atmosferă intimă, confortabilă, romantică. Celibatarii pot avea și ei succes la “vânătoare”.

Soarele rămâne în casa iubirii Taurului până la 23 septembrie 2018, iar Mercur, stăpânul acestei case, îl acompaniază în perioada 6-22 septembrie. Se poate spune că te pricepi la vorbe, la declarații romantice mai puțin siropoase și cu mai mult duh.



Viața amoroasă a Taurilor se animă, iar celibatarii găsesc ocazii numeroase de a flirta și de a interacționa cu sexul opus. O replică spumoasă sau o ironie fină ar putea contribui major la atracțiile de moment.



Din altă perspectivă, dacă ai deja pereche, găsești vorbele potrivite pentru a-ți sprijini partenerul de viață sau pentru a te apăra dacă ți se reproșează că ești prea preocupat cu munca. Te sfătuim să nu devii prea critic sau cusurgiu.



Al doilea decan al lunii septembrie 2018 poate fi marcat de certuri, neînțelegeri sau gelozie. Din 9 septembrie, Venus, guvernatoarea Taurului, intră în casa parteneriatelor Taurului și se găsește în relații tensionate cu Marte și cu Uranus, ceea ce predipune la neînțelegeri, reproșuri sau tensiuni în cuplu.



Unii Tauri sunt conștienți că viața de cuplu este neglijată dar, pe de altă parte, în această perioadă planul material și cel profesional reprezintă prioritățile principale. N-ar strica să îți rezervi mai mult timp pentru tine și pentru proiectele tale personale.



Dacă ești celibatar, în această perioadă ar fi bine să nu te grăbești spre relații amoroase.



Ultima decadă din septembrie 2018 îți poate aduce în atenție o relație sentimentală din trecut, sau îți poate scoate în cale tentația de a reveni la o fostă iubire. Este de preferat să tragi cât mai multe concluzii utile și să mergi mai departe.

Gemeni

Marte se găsește în casa intimității emoționale și sexuale a Gemenilor până la 11 septembrie 2018, iar Venus, guvernatoarea iubirii Gemenilor, se află chiar în casa iubirii până la 9 septembrie. Această configurație anunță o perioadă de intense elanuri sexuale, marcată de atracții irezistibile și pasiune. Horoscopul îți atrage atenția că la finele primei decade din septembrie lucrurile pot scăpa de sub control în plan amoros și ți-ar putea fi dificil să le gestionezi. Marile iubiri se pot lesne transforma în dușmănii sau pot conduce spre situații încărcate de resentimente.



După 9 septembrie, odată cu intrarea lui Venus în casa muncii și a sănătății Gemenilor, este posibil ca viața amoroasă să se învârtă mai mult în jurul ideii de obligație față de celălalt, sau să ai parte de o idilă la locul de muncă.



A doua decadă a lunii este presărată de controverse, aventuri sau ezitări în plan amoros. Simți nevoia să te eliberezi de obligații și de reguli, să încerci o nouă perspectivă.

Pentru Gemenii celibatari nu putem exclude posibilitatea unei iubiri la prima vedere, poate chiar în mediul în care lucrează. Destul de repede, însă, devine evident că nu este vorba doar despre o aventură menită să ardă rapid, ci despre o relație care se poate dezvolta și poate dura în timp.

Cum casa VI are legătură și cu sănătatea, se poate să întâlnești iubirea în timp ce colinzi cabinetele medicale ori farmaciile pentru o problemă de sănătate. Dar casa VI are legătură și cu preocupările și rutina de fiecare zi. Prin urmare, nu este exclus să constați că, întâmplător, te întâlnești mereu cu aceeași persoană, la aceași oră sau în același loc, în drumurile tale obișnuite. Un schimb de priviri, un zâmbet sau o atingere întâmplătoare pot conduce spre o apropiere nesperată.



La 22 septembrie 2018 Mercur, guvernatorul Gemenilor, intră în casa iubirii, a copiilor, a flirturilor, a distracției și a creativității, urmat de Soare la 23 septembrie. Dialogul devine mai spumos și mai deschis, dar s-ar putea constata și o predispoziție spre egocentrism.

Rac

Viața sentimentală a Racilor este marcată de intensitate și pasiune. Puterea de seducție este crescută, mai ales după 9 septembrie 2018, când Venus i se alătură lui Jupiter în casa iubirii Racului. Se poate să ai parte de sentimente extreme, de atracții și jocuri ale seducției, de gelozie și nopți nedormite.



Nu este exclus să se nască o pasiune subită între tine și o persoană din anturaj, o persoană cunoscută dar pe care până acum o considerai doar prieten/prietenă sau simplă cunoștință.



La 11 septembrie 2018 Marte revine în casa intimității emoționale și sexuale a Racului, accentuând dorințele erotice sau nevoia de a crea un spațiu intim alături de persoana iubită, dacă relația este la început. Racii celibatari pot avea șanse să-și găsească pereche inclusiv online, pe site-uri de socializare sau matrimoniale. Eastrolog.ro îți recomandă, însă, să îți lași spațiu de manevră, să nu te arunci orbește, ca să nu te trezești că ai schimbat situația din “Singur/singură” în “Este foarte complicat”.



O perioadă mai dificilă ar putea fi intervalul 15-22 septembrie 2018, când ești predispus să-ți asumi riscuri prea mari sau să intri în contact cu persoane dubioase.



O situație conflictuală în plan sentimental, care s-a tot amplificat din luna mai, poate avea parte de un deznodământ brusc, care te obligă să faci anumite schimbări pe care le-ai evitat până acum.



Chiar și în cuplurile solide pot apărea discuții tensionate în a doua jumătate a lunii septembrie. Multă răbdare și evitarea subiectelor neplăcute și a reproșurilor.

Leu

Odată cu ieșirea lui Marte din retrogradare, în casa parteneriatelor Leului, viața de cuplu se animă. Apar oportunități de a rezolva dispute care au început în luna iunie, dar acestea nu se încheie cu ușurință, dacă ținem cont că Marte, situat în preajma Nodului Sud, formează careuri cu Venus și cu Uranus. Prin urmare, s-ar putea să ai parte de confruntări și să nu te mai poți eschiva de la luarea unor decizii. Nu este exclus să se reaprindă o dispută legată de faptul că îți petreci prea mult timp cu proiecte profesionale și acorzi prea puțin timp perechii de viață.



Unii Lei pot constata că viața profesională prea aglomerată, atât a lor, cât și a perechii de viață, a generat o anumită înstrăinare, care nu poate fi depășită decât de cei care se iubesc cu adevărat. Această conjunctură astrală poate contribui la rupturi bruște, dar și la decizii la fel de bruște de căsătorie.



Leii celibatari nu prea sunt favorizați în septembrie 2018 și nici nu prea au chef de agitație. Cei mai mulți preferă tihna alături de părinți sau, pur și simplu, au nevoie de mai multă libertate de mișcare și evită demersurile romantice de orice fel.

Fecioară

Mercur, guvernatorul Fecioarei, se găsește chiar în Fecioară între 6 și 22 septembrie 2018, iar Soarele îți luminează zodia până la 23 septembrie. Prin urmare, îți este mult mai ușor să ieși din conul de umbră, să îți învingi reținerile sau timiditatea și să te bucuri de o viață amoroasă mai activă, mai antrenantă. Te exprimi mai ușor și îți faci cunoscute sentimentele și dorințele cu mult mai multă ușurință decât de obicei.



Saturn, planeta care guvernează viața amoroasă a Fecioarelor, revine în mers direct la 6 septembrie 2018, chiar în casa iubirii Fecioarei. Piramida în semne de Pământ pe care Saturn o formează cu Uranus, Soarele și Mercur, conferă mai multă stabilitate afectivă Fecioarelor, dar și dorința de a se manifesta, de a-și demonstra practic afecțiunea față de persoana iubită.



Dacă ești celibatar, ar putea fi momentul potrivit să faci primul pas, să inițiezi o conversație cu persoana care îți place sau să îți mărturisești sentimentele față de persoana cu care te întâlnești deja de ceva vreme.



Piramida în semne de Pământ favorizează și clarificarea unor situații amoroase care sunt încâlcite încă din luna martie, sau clarificarea propriilor sentimente față de anumite persoane.



În septembrie 2018, viața de cuplu a Fecioarelor se bucură de o foarte bună comunicare, astfel încât se pot lămuri subiecte mai dificile ce țin de aspirațiile comune. De asemenea, ai putea planifica o călătorie pe meleaguri îndepărtate împreună cu soțul/soția.

Balanță

Infidelitatea ar putea fi pentru Balanțe una dintre temele lunii septembrie 2018. Marte, planeta care guvernează parteneriatele Balanţelor, revine la 11 septembrie în casa iubirii Balanţei şi incită la aventură, flirt, seducţie şi jocuri amoroase. Acestea pot avea loc şi în cadrul cuplurilor solide care profită de energia astrelor pentru a reaprinde flacăra pasiunii. Dar unele Balanţe ar putea să întâlnească o veche iubire sau să cadă în mrejele unei pasiuni care le-a mai creat probleme şi în trecut.



Marte se găseşte în preajma Nodului Sud, iar acest fapt se poate dovedi problematic pentru viața sentimentală a Balanțelor, mai ales în cazul celor care aleg să se întoarcă la vechi obiceiuri proaste, înşelând încrederea perechii lor şi încălcându-şi angajamentele luate.



Venus, stăpâna Balanței şi a casei sexualităţii Balanţei, intră la 9 septembrie în Scorpion şi formează un careu cu Marte şi o opoziţie la Uranus, stârnind pasiuni bruşte și nevoia de a-ţi exersa într-un mod agresiv forţa de seducţie, de a-ţi consolida încrederea în tine prin cuceriri în serie.



Această perioadă ar putea fi folosită constructiv pentru a te gândi la trecut, la erorile comise, la anumite tipare afective, la anumite dorinţe care te îndeamnă către alegeri mai puţin fericite, către suprastimulare amoroasă și către experimente erotice adesea periculoase. Dorinţa de aventură te-ar putea duce în situaţia de a nu mai estima corect consecinţele faptelor tale. Ceea ce tu consideri a fi o distracţie de moment, se poate complica şi te poate costa şi emoţional şi financiar.

Venus, planeta care guvernează parteneriatele Scorpionilor, intră la 9 septembrie chiar în Scorpion, alăturându-se lui Jupiter. Se poate spune că puterea ta de seducție este mult amplificată, de unde și o viață amoroasă plină de evenimente.



Poți cădea pradă unor atracții bruște, la prima vedere, sau unor pasiuni devoratoare. La început, pari dispus să faci totul pentru persoana care te fascinează, dar apoi simți nevoia să te eliberezi și să preiei, ca de obicei, controlul. Acest lucru poate conduce spre conflicte, momente de criză, amenințări sau șantaj sentimental.



Mercur, guvernatorul casei intimității Scorpionului, se găsește între 6 și 22 septembrie 2018 în casa grupurilor sociale și a prietenilor, alături de Soare, care traversează această casă până la 23 septembrie. Prin urmare, Scorpionii celibatari au toate șansele să întâlnească pe cineva atractiv prin intermediul cercului de prieteni sau printr-o viață socială mai activă. La fel de bine, se poate ca un prieten/o prietenă să exercite dintr-o dată asupra ta o puternică atracție erotică.



Scorpionii care fac parte din cupluri mai vechi, tind să reclame mai multă libertate de mișcare și ar putea stârni suspiciunile și posesivitatea perechii de viață. Te sfătuim să stai de vorbă cu perechea ta și să asculți ce are de spus, fiindcă împreună puteți să găsiți soluții pentru a depăși această perioadă mai complicată în plan emoțional.

Săgetător

Mercur, planeta care guvernează parteneriatele pe termen lung și căsnicia Săgetătorilor, intră la 6 septembrie în casa statutului socio-profesional, aici fiind inclus adesea și statutul matrimonial. Prin urmare, relațiile personale și profesionale trec în prim-plan și au nevoie de mai multă atenție și răbdare din partea ta. În acest context astral, unii Săgetători devin mai interesați de ceea ce spune gura lumii despre ei și despre căsnicia lor.



Pe de altă parte, Mercur este implicat până la 22 septembrie 2018 într-o configurație astrală numită Piramidă și din care mai fac parte Saturn și Uranus. Soarele face și el parte din această Piramidă până la 23 septembrie, cât timp traversează Fecioara. Această configurație poate conduce la stabilitate afectivă și la capacitatea de a echilibra parteneriatele care au probleme. De asemenea, este posibil să simți mai mult ca oricând că perechea de viață îți este un sprijin real, că își ia în serios angajamentele asumate și este alături de tine și cu fapta, nu doar cu vorba.



Marte, planeta care guvernează casa iubirii Săgetătorului, revine la 11 septembrie în mers direct, în casa comunicării, în preajma Nodului Sud. Relațiile tensionate ale lui Marte cu Venus și cu Uranus predispun la dispute amoroase, gafe verbale și neînțelegeri. Să fii foarte atent cum îți exprimi sentimentele.



Săgetătorii nu sunt din cale-afară de sociabili în septembrie 2018, așa că celibatarii riscă să rateze șanse importante de a-și găsi pereche.

Viața amoroasă a Capricornilor se anunță turbulentă, presărată cu evenimente intense, neașteptate.



Venus, planeta care guvernează casa iubirii Capricornului, intră la 9 septembrie 2018 în casa prietenilor, a grupurilor sociale și a vieții sociale. Careul cu Marte și opoziția cu Uranus ar putea indica atitudini contradictorii sau faptul că eziți să te implici într-o relație amoroasă cu un prieten/o prietenă.



Dacă îți faci cunștințe noi prin intermediul prietenilor sau în mediul online, să nu renunți la prudența ta obișnuită doar de dragul unor senzații de moment. Dar configurația astrală a lunii septembrie poate prevesti și atracții la prima vedere, care te dau peste cap și te obligă să ieși din spațiul tău de siguranță. Relațiile amoroase tind să se lege brusc și să se dezlege la fel de brusc, chiar și cu persoane din anturaj.



Cu Uranus prezent în casa iubirii, nu s-ar putea spune că flirturile sau aventurile lunii septembrie 2018 te duc către relații pe termen lung. Spre finalul lunii, Capricornii care nutresc de mai multă vreme sentimente puternice față de un amic/o amică, ar putea avea ocazia să își mărturisească sentimentele și să înceapă o relație așa cum visau.



Sunt și Capricorni care pot afla pe pielea lor că, dacă încearcă să cumpere iubirea cuiva, vor rămâne și fără bani și fără obiectul afecțiunii. Nu este cazul să-ți pierzi speranța, ci să folosești acest tip de experiențe pentru a-ți revizui filosofia de viață și concepțiile despre intimitate și sexualitate.

Vărsător

În septembrie 2018, relațiile amoroase ale Vărsătorilor intră pe un făgaș mai liniștit, discuțiile sunt mai calme, atitudinea mai împăciuitoare și mai orientată către armonie în relația cu persoana iubită.



Tranzitul lui Mercur în casa VII a Vărsătorului (până la 6 septembrie) și apoi în casa VIII (până la 22 septembrie) ajută la restabilirea unor punți de comunicare în cuplurile mai vechi care au fost frământate de conflicte. Dar de acest tranzit pot beneficia și Vărsătorii care doresc să ducă un flirt într-un stadiu mai serios, mai intim.



În această perioadă ești dispus să vezi partea plină a paharului, ceea ce îți inspiră o atitudine constructivă. Acest lucru ar putea să restabilească încrederea reciprocă în cuplurile mai vechi, sau să pună bazele încrederii reciproce în cuplurile care abia se înfiripă și decid să treacă în etapa de conviețuire.



Vărsătorii celibatari sunt și ei avantajați de tranzitele din septembrie, cu excepția câtorva zile de la mijlocul lunii în care au tendința să devină excesiv de creduli și riscă să fie escrocați sentimental și financiar. Atenție, așadar, cu cine ajungi în așternut!



A doua jumătate a lunii septembrie 2018 ar putea fi marcată de gelozie și posesivitate. Se poate chiar să te simți sufocat de pretențiile familiei sau de responsabilitățile asumate. Recomandăm răbdare și comunicare sinceră, ca să nu distrugi tot ceea ce ai construit la începutul lunii.

Pești

Casa parteneriatelor Peștilor este luminată de Soare până la 23 septembrie 2018, iar până la 22 septembrie îl însoțește chiar Mercur, guvernatorul acestei case. Prin urmare, relațiile amoroase reprezintă un subiect important în luna septembrie. Îți recomandăm să îți rezervi mai mult timp pentru perechea de viață, să vă implicați în activități comune și să discutați despre situații care au rămas nerezolvate în trecut, fiindcă perspectivele de viitor sunt foarte bune.



Dacă ești deschis spre dialog și te abții de la criticile tale obișnuite, poți contribui la soluționarea amiabilă a oricăror dispute și neînțelegeri, mai ales în ceea ce privește responsabilitățile care revin fiecăruia.



Perechea ta pare să fie mai egoistă în această perioadă, mai preocupată de propriile nevoi și dorințe dar, cu răbdare și intuiție, poti să îți pledezi cauza.



În septembrie 2018, Peștii celibatari ar putea fi mai atrași de persoane dominatoare sau care doresc să preia inițiativa în cadrul relației sentimentale. Dacă nu ți-a mers prea bine în amor în ultima vreme, ai putea încerca să abordezi acest subiect cu o altă viziune decât până acum, începând de la momentul de Lună Nouă din 9 septembrie.



La 22 și, respectiv, 23 septembrie, Mercur și Soarele se mută în casa intimității emoționale și sexuale a Peștilor, marcând începutul unei perioade pasionale atât pentru cuplurile formate, cât și pentru Peștii aflați la început de relație.

